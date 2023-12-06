В светлый праздник Дня Вооруженных сил Украины Владимир Зеленский очень символично отправился не к живым, а к мертвым. В семь утра он шел вниз к Крещатику по улице Грушевского вдоль расписанного граффити зеленого забора из профлиста и грязных стен, рассуждая о том, как здорово, когда вокруг «своё». За что и нужно поблагодарить тех, чьи портреты вывешены на Стене памяти — она и была конечной точкой маршрута утренней прогулки президента. Живым он посоветовал беречь себя и держаться.

Иван Шилов ИА Регнум

Потому что денег от США Украина в ближайшее время не получит.

В 22 часа по киевскому времени во вторник украинский глава государства должен был выступить перед американским сенатом по видеосвязи. «В последний момент» это включение было отменено — по первой официальной версии, по инициативе самого Зеленского, по второй — из-за особенностей повестки сенаторов, которая не позволила обсудить дела Украины. Однако утренние новости среды показали, что говорить было попросту не о чем: в очередном пакете военной помощи на сумму более $40 млрд отказано.

В принципе, именно такой исход ожидался накануне.

Народный депутат Александра Устинова, входящая в украинскую делегацию в Штатах, сообщила в соцсетях, что сенат США голосование за пакет помощи Украине провалит. По ее словам, причина — ультиматум республиканцев, чтобы заставить демократов сесть за стол переговоров по внутренним вопросам: речь идет о выделении средств на строительство стены на границе с Мексикой, начатое Трампом и остановленное Байденом. Их предлагается включить в общий пакет ассигнований для Украины и Израиля.

Соответственно, инициированный демократами «секретный брифинг» для сенаторов, на котором планировалось убеждать законодателей в важности скорейшего согласования новой помощи для Киева, провалился.

«Республиканцы просто ушли с брифинга, потому что люди там не были готовы обсуждать то, что требуется для заключения сделки. Не было причины сидеть и слушать, как люди говорят о важности помощи Израилю и Украине. Мы это знаем и согласны с этим», — заявил сенатор-республиканец Митт Ромни.

А его коллега, лидер республиканского меньшинства в сенате Митч МакКоннелл, заявил, что будет выступать за решительное голосование против любых инвестиций в войну без «значимых изменений на границе». В свою очередь, демократ Крис Мерфи попытался надавить на совесть коллег: «Нам прям сейчас нужно принять решение: будет ли Киев российским или украинским городом».

Таким образом, вечер «украинского десанта» получился грустным. В своей медиа-активности первые лица делегации ограничились в основном нытьем и объяснениями, как важно денег Украине все же дать.

Так, министр обороны Рустем Умеров на эфире Fox News уверил всех, что у руководства Украины есть план войны на 2024 год, хотя всего несколько дней назад страну сотрясал скандал по поводу отсутствия таких планов. «Мы деоккупировали 50% нашей территории, мы побеждаем Россию на нашей земле, вернули территорию, освободили ее. Сейчас у нас есть план на 2024 год», — заявил глава военного ведомства, как бы объясняя, что бизнес-план появился и на него можно тратиться.

Одновременно Умеров пристыдил «цивилизованный мир», чем занимался и глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Он предположил, что без помощи США появляется большой риск проиграть войну.

«Если помощь, которая обсуждается в Конгрессе, будет просто отложена, то создастся большой риск, что мы останемся на тех же позициях, что сейчас. Наступать станет невозможно, и будет большой риск проиграть в этом конфликте… ВСУ, хотя и более мотивированы, но вынуждены переходить к обороне», — цитирует главу ОП «Голос Америки» (выполняет функции иноагента).

Кроме того, Ермак отметил, что отказ от прямой бюджетной поддержки Украины означает дефицит бюджета в размере 43 млрд долларов, что удивительным образом совпадает с суммой, за которую идет борьба. Без неё, считает правая рука Зеленского, удержать позиции будет сложно.

Это подтвердила и министр финансов США Джанет Йеллен, взывая к коллегам: «На Украине просто заканчиваются деньги». И «если бы не деньги, которые мы посылаем», не осталось бы ничего — ни школ, ни больниц, ни служб быстрого реагирования.

Тем не менее ужасы государственного коллапса Украины не очень трогают американский истеблишмент.

Еще 30 ноября на пресс-конференции координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности и официальный представитель Госдепа Джон Кирби заявил, что «взлетно-посадочная полоса становится короче». «Мы думаем, что у нас есть время примерно до конца года, прежде чем нам станет очень, очень трудно продолжать поддерживать Украину. И скоро конец года», — напоминает Кирби.

Практически ту же цитату повторяет анонимный источник Politico, представленный как «советник Зеленского, чье имя не упоминается»: американского финансирования Украине хватит не далее, чем до конца декабря. По его словам, если Украина не получит помощи от Соединенных Штатов, «Путин, вероятно, не только закрепится там, что он уже взял, но, скорее всего, захватит новые территории… И в конечном итоге сам Киев может оказаться под угрозой».

Таким образом, визит Зеленского к мертвым символически демонстрирует общее настроение в его офисе по поводу текущей ситуации.

Вполне очевидно, что прогноз ИА Регнум о курсе на сворачивание горячей фазы конфликта через прикручивание бюджетного «краника» пока сбывается, а это означает резкое ухудшение дел ВСУ на фронте и кризис во внутренней политике. Причем виноватыми оказываются как раз не военные: за выделение денег традиционно отвечает политический лидер. Который очень некстати решил сконцентрировать в своих руках и военную власть.

Теперь американцы поставили Владимира в классическую «вилку».

Если бюджетов на войну демонстративно не дают — любой неуспех (например, потерю Авдеевки) будет немедленно связан именно с этим обстоятельством. А это означает, что во всем виноват Верховный главнокомандующий, который оказывается под ударом и теряет власть. Если же денег дадут (а это в той или иной форме все равно случится) — то только под условие проведение выборов. То есть он опять теряет власть.

Неудивительно, что Центр противодействия дезинформации при СНБО спешно заявил о подготовке фейк-кампании против руководства Украины в иностранной прессе, прежде всего, англоязычной. «Их готовят иностранные журналисты, имеющие опыт работы в России, в частности во времена начала власти Путина. Целью таких действий является раскол в украинском обществе», — говорится в сообщении.

Как считает украинский политолог Михаил Павлив, в данной связи стоит обратить внимание на персональный состав группы переговорщик, работающей в США.

«Ермак спасает свою шкуру, и в США больше занят тем, что проговоривает условия «сливам Зеленского. Слухи об его уходе или о том, что Штаты ставят ультиматум, чтобы он ушел — неслучайны. А Ермак старается сохранить себя во всем этом процессе. Руслан Стефанчук — спикер Верховной Рады, он будет главой государства по конституции после ухода Зеленского. А Умеров — пока самый обсуждаемый и рукопожатный кандидат на его место. Так что факт появления этой троицы в США более чем показателен. Процесс превращения Зе в хромую утку идет полным ходом», — заявил он в комментарии для ИА Регнум.

Что же касается денег, то прагматичные американцы понимают, что крушение украинского проекта и безоговорочная победа России категорически недопустимы. Поэтому, как считают наши источники в Киеве, в феврале вопрос выделения средств всё же будет решен положительно. Денег, за счет которых живет Украина, дадут в любом случае, вопрос только в их количестве. И здесь США тоже размышляют практично: если войну получится «притушить», то потребности ВСУ снизятся, следовательно, потратить можно будет меньше.

При этом сам конфликт и существование Украины как ударной силы, направленной против России никуда не исчезнут, что полностью отвечает американской стратегии в целом.