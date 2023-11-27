Заявление главы фракции «Слуга народа» Давида Арахамии о том, что война могла бы закончиться весной 2022 года, если бы Украина согласилась на нейтралитет, вызвало лишь один главный вопрос: «Почему сейчас?». Сами по себе откровения человека, лишь в 2015 году получившего украинское гражданство и совершенно точно работающего в интересах США, действительно шокирующие. Но лишь для тех, кто изначально понимал, насколько просто Украине было избежать военного конфликта с Россией и насколько искусственными являются «непримиримые позиции».

Иван Шилов ИА Регнум

В рамках украинского политического мифа Арахамия не сообщил ничего сверхъестественного. Для патриотически настроенной части украинского общества его слова вполне укладываются в заданные параметры: мы имеем право на любую независимую политику, даже если это кому-то не нравится. Почему нужно было отказываться от своих устремлений? Возможности закончить войну не существовало потому, что другая сторона не имела права её начинать. «Давайте просто будем воевать».

Но, безусловно, реальные механизмы принятия решений были показаны не просто так, а с вполне конкретной целью. Которую и пытаются угадать многочисленные аналитики.

В шаге от мира

«Цель России была додавить нас, чтобы мы взяли нейтралитет. Это было главное для них: они были готовы закончить войну, если мы примем нейтралитет, как Финляндия когда-то. И дадим обязательство, что не будем вступать в НАТО. Это основное»,— рассказал Арахамия, считающийся одним из самых влиятельных людей в украинской политике.

Исходя из его слов, в конце 2021 года возникла некая непонятная, но критическая ситуация, связанная с вопросом вступления Украины в НАТО, что и стало причиной начала СВО. Российская армия зашла на территорию страны для того, чтобы с позиции силы был озвучен ультиматум. В обмен на нейтральный статус Украины (отказ от вступления в НАТО) ВС РФ готовы были без боя покинуть все территории, захваченные после 24 февраля 2022 года.

Более того, экс-канцлер Германии Герхард Шредер в интервью Berliner Zeitung утверждал, что Россия выражала готовность вернуть и весь Донбасс на условиях широкой автономии, что полностью укладывается в логику Минских соглашений. И, по его словам, запрос на переговоры поступил именно от украинской стороны.

Экс-канцлер высказал уверенность, что прекратить боевые действия могли только Соединенные Штаты. Поэтому в Стамбуле украинская делегация, в состав которой входил нынешний министр обороны Рустем Умеров, не согласилась на мир, потому что ей этого не согласовали представители США.

Теперь Арахамия подтвердил то, что говорили люди, сведущие в украинской политике: в тот момент большее влияние на аппарат Зеленского имели британцы и решающее слово сказал Борис Джонсон. Тогда «офис президента» активно рекламировал Британию как лидера в оборонной поддержке Украины и лидера в санкциях в отношении РФ. А сам Джонсон обещал перевооружить ВСУ и «укрепить иглы украинского дикобраза, чтобы сделать его в будущем неудобоваримым для российских войск».

Теперь, конечно, отвечать за свои слова он не может, поскольку покинул свой пост: с Джонсона взятки гладки. Его действия в 2022 году укладывались в общую логику действий Англии в рамках Brexit — выбить у экономики ЕС основу в виде стратегических поставок из России. А вот в какую логику укладывались действия украинской власти, с точки зрения здравого смысла объяснить сложно. Глава фракции «Слуг» объясняет причины отказа так: во-первых, нужно было изменить Конституцию, во-вторых, нет доверия к россиянам, что они это выполнят.

Только «неотвратимость европейского и евроатлантического курса Украины» внесена не в статьи Основного закона, а в преамбулу. А нейтральный и внеблоковый статус был определен Декларацией о государственном суверенитете, основополагающей для украинской государственности. Ничего невозможного для выполнения в тот момент не было, если бы стояла цель сохранить страну и жизни людей.

Тем не менее по настоянию иностранных кураторов Зеленский и его окружение выбрали войну, что соответствовало и центральной линии всей политики власти после Майдана.

Война привела к закономерному разрушению всего того, что раньше называлось Украиной, но в рамках того же мифа помогает созидать новое общество, очищаться от «русской скверны» и успешно интегрироваться в Запад. Зачем же теперь вспоминать, с чего все началось?

Англы против саксов

Как совершенно логично вытекает из сказанного выше, для украинского политикума яркий выход Арахамии остался практически незамеченным. «Патриотическая общественность» в социальных сетях рассуждает о годовщине Майдана, получает гуманитарный оргазм от донатов и того, что раздобыли для фронта очередную нужную вещь. Главные бенефициары «Новой Украины» продолжают упиваться войной, ставшей для них смыслом жизни.

Поэтому настоящую информационную бурю вызвало заявление народного депутата Марьяны Безуглой о том, что пора снимать главнокомандующего Валерия Залужного — у него нет плана войны на будущий год. Как и прогнозировало ИА Регнум, «народного генерала» начали топить через публичное унижение.

Лишь от беглеца Алексея Арестовича грянул прогноз о том, что западные партнеры готовы заявить «ну, мы в вас столько вложили, а вы такие коррупционные и бестолковые, у вас не получилось, теперь оставьте Путину четыре области, и — ладушки». А поэтому у Зеленского ответственность решили распределить между Джонсоном и Залужным.

Русский «Телеграм» тоже озадачился, но другим: почему об изнанке Стамбульских договоренностей решили рассказать именно сейчас? Мнения разные. Так, бывший народный депутат Украины Олег Царев, недавно переживший покушение, считает, что Арахамия решил сделать это сам, поскольку как переговорщик получил крупную сумму денег за результат и теперь делает вид, что ни в чём не виноват.

Есть мнение, что таким образом украинская сторона намекает на возвращение к стамбульскому формату или вообще идет на шантаж, показывая, что готовы «сорвать покровы» и рассказать всю правду о внешнем управлении. Политолог и журналист из Одессы Игорь Димитриев считает, что влиятельный человек из окружения Зеленского «срывает идущие за спиной их команды переговоры между Россией и Западом. Мол, вы там можете о чём угодно договариваться, мы всё выполнять не будем, мы русских кидали и кидать будем». Таким образом, расчет на обидчивость Кремля и дальнейшее обострение — останавливаться на Банковой никто не собирается.

Рыбарь и Тина Канделаки вообще увидели в произошедшем израильский след. А отдельные российские эксперты склонны видеть даже попытки переосмысления украинским обществом договорного процесса с Россией (что, конечно, не так) и попытку американцев «утопить» Британию, чтобы она не создавала проблем на украинском поле, влияющем на выборы в США.

И последнее утверждение довольно близко к истине.

В конкуренции за влияние на украинскую власть весы качнулись в американскую сторону. Неожиданный визит бывшего британского премьера и новоиспеченного министра иностранных дел Дэвида Кэмерона в Кишинёв, а затем в Киев — проявление этой борьбы, где бриттам хотелось бы сохранить тот непринужденный стиль, который продемонстрировал когда-то Джонсон.

Американцам же, как мы говорили, интересно сворачивание активной фазы конфликта и смена власти на Украине через выборы на более управляемую. Другое дело, что Зеленский, который с удовольствием вышел бы из этой смертельной игры, не имеет ровным счетом никаких гарантий собственной безопасности.

Нет такого места на планете, куда он мог бы просто уехать отдыхать от дел и писать президентские мемуары. Продолжение войны — это шанс сохраниться, потянуть время, добиться хоть какого-нибудь результата. Его ситуацию можно сравнить, простите за пафос, с берлинской Рейхканцелярией зимы 1945 года: вот сейчас всё остановим, и что дальше-то?

Выступление гражданина США Давида Арахамии может быть сигналом России от далекого Вашингтона: мы работаем на деэскалацию, драки хотят вон те ребята из Лондона. Мнение украинского общества в данном случае никого вообще не интересует, это рабочий материал, который примет форму того сосуда, в который его перельют. Смена формата в телевизоре, выход на сцену «разумных политиков» быстро создаст критическую массу, необходимую для нужных решений.

А правильно ли мы диагностировали ситуацию, будет понятно по дальнейшему поведению США. Сокращение военных поставок и расширение дискуссии про необходимость выборов на Украине ближайшей весной покажут, действительно ли американцы одолели британских коллег и переключили Киев в режим остывания.