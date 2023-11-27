Киев, 27 ноября, 2023, 05:14 — ИА Регнум. Отсутствие плана действий на 2024 год у главнокомандующего украинской армии Валерия Залужного говорит о том, что ему следует уйти в отставку, заявила замглавы комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны, депутат от партии «Слуга народа» Марьяна Безуглая.

Иван Шилов ИА REGNUM Залужный

«Залужный не смог предоставить план замысла на следующий год. Ни большой, ни маленький, ни асимметричный, ни симметричный», — написала она в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

По её словам, военные лишь указали на необходимость забирать на службу не менее 20 тысяч граждан в месяц.

Залужный занимает пост главнокомандующего ВСУ с июля 2021 года. До него должность была за Русланом Хомчаком.

Как сообщало ИА Регнум, депутат Верховной рады Евгений Шевченко 13 ноября обвинил Залужного в провале контрнаступления ВСУ. За это власти должны отстранить его от должности главкома. По его словам, украинские военные действовали максимально неграмотно, когда атаковали в лоб российские позиции. Руководство ВСУ не выработало более сложную стратегию с использованием отвлекающих манёвров, это и привело к «тупику Залужного».

В Киеве 24 ноября анонсировали комплексный план по вопросам мобилизации на Украине, который будет готов в ближайшее время. Точное число граждан Украины, которых предполагается мобилизовать, власти не обозначили.