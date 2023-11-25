Вашингтон, 25 ноября, 2023, 08:00 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский может не дожить до конца своего срока, написал в соцсети Х бывший советник главы Пентагона отставной полковник Дуглас Макгрегор.

BMG-2048 Дуглас Макгрегор. Полковник армии США в отставке

«Песенка Зеленского спета, он скажет всё, чтобы продержаться до самого горького конца. Он может не выжить на своём посту», — считает американский офицер.

Макгрегор также заявил, что Зеленский «оскорбил и разозлил» соотечественников и своим путём привёл «к полной катастрофе». А у самого украинского лидера есть много путей отхода туда, где расположены его банковские счета и дома.

«Но этот конфликт окончен», — добавил экс-советник главы Пентагона.

Как сообщало ИА Регнум, глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон настаивал, чтобы Зеленский заключил мир с Россией, и даже мог пригрозить оставить его без личной охраны. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн.

Новый майдан на Украине возможен, если американские элиты решат сместить Владимира Зеленского именно таким способом, а не через выборы или отставку. Такую мысль высказал бывший премьер Украины Николай Азаров.