На первый взгляд может показаться, что Владимир Зеленский сказал как отрезал: никаких весенних выборов. Не ко времени это, все силы на оборону. А кто вбрасывает подобные темы — тот, конечно же, работает на врага.

Тем не менее происходящая одновременно кампания по ослаблению главного потенциального конкурента, главкома ВСУ Валерия Залужного, показывает, что ситуация как минимум неоднозначная. А контуры конфликта, вынесенного на страницы иностранных газет, указывают не только на схватку за власть текущую, но и за власть будущую.

Дело в том, что в марте полномочия президента Украины заканчиваются.

Наступает время, когда Зеленскому ежеминутно придется доказывать право всеми руководить. Как и право обращаться к иностранным государствам от имени государства украинского. Вопрос «ты кто такой?» в странах с развитой демократией неизбежен. Магия бюрократии сильнее и внутри страны (несмотря на то, что продление полномочий без выборов заранее обосновано законами, постановлениями и «по понятиям»): мы тебя слушались, пока ты был законно избран. А теперь ты никто.

Именно поэтому соцопросы неизменно показывают неизменную любовь общества к своему президенту. Это отражение его неуверенности, поскольку силы, способной принудить всех к подчинению, у Зеленского нет. Такая сила есть как раз у Залужного, и военные пока пользуются наивысшим авторитетом в глазах избирателя.

Так что при любом раскладе генерала следует утопить. Если выборы будут — он побьет комика даже на уровне образов. Если не будут — легко разрушит его авторитет, забрав власть.

Между тем на сцену выходят и другие кандидаты, расшатывающие лодку «народного единства». Неустанно давят на смену власти иностранные спонсоры, у которых есть свой интерес. Наконец, и тщательно нагнетаемый образ перемоги дал неприличную трещину.

В такой нервной обстановке украинская политика завершает 2023 год, до конца которого должно всё решиться вопреки любым словам про невозможное.

Граната для конкурента

Во вторник Украина натурально вздрогнула: народный депутат Владимир Арьев сообщил, что министр обороны Рустем Умеров подал представление об отставке главнокомандующего ВСУ. После короткой, но масштабной паники «оппозиционный» нардеп сообщение удалил и от слов отказался. Только вбросы подобного масштаба не случаются просто так, тем более что Арьев — бывший журналист, и от кого попало информацию не взял бы. Тем более с перспективой подставить родную партию.

Любопытно, что незадолго до этого другой нардеп-порошенковец Алексей Гончаренко сообщил, что Зеленский уже дал команду готовиться к выборам. Причем это не требование западных партнеров, а «исключительно политические задачи, которые перед собой ставит Офис президента. Речь идет исключительно о президентских выборах, поскольку парламентские напрямую запрещены конституцией Украины».

Затем в СМИ прошла информация, что в парламенте уже готовится законопроект, которым регулируется вопрос проведения выборов во время военного положения.

Во всём этом отчетливо прослеживается системная работа партии Порошенко, который до сих пор не простил своего разгромного поражения и мечтает вернуться во власть. Она же, судя по всему, начала разгон тезиса о том, что гибель адъютанта Залужного, перепутавшего гранату с рюмкой, — совсем не случайность и даже не козни Кремля. Следовательно — дело рук злодеев, засевших на Банковой.

Таким образом, вброс про отставку призван усилить разрушительный сигнал: Зеленский ненавидит народного героя и легендарного воина. Тем более что в общих чертах это соответствует действительности.

До определенного момента их поляны не пересекались.

Один сверхпопулярный человек выступал на международных площадках, делал спектакль и срывал аплодисменты, которые превращались в поток денег и матпомощи. Другой сверхпопулярный человек крушил врага, идя от победы к победе под восхищенные крики украинцев. И вот, каждый по своей дорожке, они оба дошли до точки, где почему-то крепко пахнет крушением всех надежд.

Как и положено, у перемоги было много отцов, а у зрады должен остаться лишь один. И вот здесь возникает концептуальный конфликт, о котором мы все узнали из иностранной прессы: президент говорит «только вперед», главком — «надо остановиться».

«Залужный говорит эти вещи потому, что не хочет оказаться крайним. Потому, что в определенный момент может выйти кто-то из политиков и сказать: мы как государство сделали всё, вот вам крест. Но наши военные не смогли. Поэтому Залужный и предупреждает, что ситуация не такая, какую рисуют политики. А президент не может сделать этого из-за угрозы потери политической репутации. Им взята высокая планка, наговорено и наобещано очень много, и без потери репутации уже не уйти»,— объясняет директор Института украинской политики Руслан Бортник.

Таким образом, Зеленский вынужден настаивать на своем, убеждая союзников (и свой электорат) в возможности военной победы Украины в недалеком будущем, для чего требуется всего лишь больше оружия. Любые возражения, тем более от ключевых фигур, — это очень болезненный удар. Тем более, если приходится оправдываться перед западными коллегами, о чем с болью поведал заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква.

Соответственно, в такой ситуации следует немедленно откусить максимум полномочий у тех, кто может помешать делать по-Вовиному. С этим в первую очередь и связаны все телодвижения вокруг Залужного: увольнение командующего ССО через его голову волей министра обороны; агрессивно-независимая позиция самого Умерова; публичные окрики из офиса; намеки на уголовное дело за сдачу Херсонской и Запорожской областей и т.д. История с гранатой тоже прекрасно ложится в задачу «выбить замов», хотя, скорее всего, тут просто следствие бытовой глупости усопшего.

Наконец, согласно действующему законодательству, Зеленский имеет право уволить Залужного, а не наоборот. Только просто уволить — это как раз открыть ему путь в политику. А вот унизить, урезать полномочия и подвесить на неприятных перспективах — совсем другое дело.

Вопрос только в том, как это поможет несчастному человечку в зеленой рубашке.

Трио «Экспрессия»

Формальные действия, которые должны быть сделаны для соблюдения политической процедуры, предполагают два главных решения. Первое — сделать возможными выборы в условиях военного положения. Второе — своевременно их назначить.

Тут пока всё в руках Зеленского, который окончательного решения не принял. Ему вносить предложение, его фракция контролирует парламент, и ему же мучиться в избирательной кампании, на которой предъявить народу будет нечего. Одни лишь призывы «єднатися заради перемоги», когда все понимают: армией командует не президент, а всё зависит только от неё.

При этом поляна президента всё быстрее сжимается.

Скрывать быстрое сокращение числа желающих участвовать в кровавом замесе с непонятными перспективами всё труднее. На международном треке дела идут из рук вон плохо: трибуну не дают, множатся «антиукраинские режимы», США зажимают доллары, истребители и танки всё не едут и не едут. А за скандальными публикациями в мировой прессе стоят элиты, толкающие Украину к мирным переговорам.

Внутри страны тоже всё печально.

С экономикой беда, скоро может начаться новый блэкаут, население устало от войны и трещину дал даже краеугольный камень — мова. Чуть ли не впервые за всю историю независимости начались настоящие низовые протесты против ущемления прав русскоязычных. Причем перетекли в среду военнослужащих, которых крепко заело на теме права считаться «настоящими украинцами».

В таких вот жутких условиях полномочия издерганного, уставшего Зеленского официально заканчиваются.

Чтобы и дальше руководить этим бардаком, ему нужна легитимность — иначе ситуацию просто не удержать. Это одна из причин, почему к выборам на Банковой всё же готовятся. Тем более что здесь есть маневр: проигрыш дает «золотой парашют». Проблемы достаются победителю, а герой обороны идет отдыхать и трансформировать свой рейтинг в результаты партии на парламентской кампании. Другими словами, Зеленский превращается в Порошенко с его «25-ю процентами».

Главная проблема, которую хотелось бы сбросить с себя действующему руководителю, — это остановка войны и выход на мирные переговоры. Никто другой их вести не будет. В США нет элит (за исключением, может быть, Трампа), готовых взять на себя мероприятие такого уровня токсичности. Соответственно, и Зеленскому много чего наговорившему про «границы 1991 года», отказаться от своих слов — это политически самоубиться. Или получить в подарок коробку вискаря с гранатами.

А если Штаты остановят военную поддержку — другого варианта кроме дипломатии просто не останется. С того же Залужного здесь взятки гладки: он старался. И как раз ему в этой ситуации лучше постоять в сторонке.

«Вполне вероятно, что наши союзники будут советовать нам, чтобы мы провели выборы и на переговоры пошли власти, имеющие мандат легитимности. Ну и для власти это тоже выход, поскольку лучше провести выборы к какому-то мирному соглашению. Потому что любое мирное соглашение с РФ, и не важно, каким оно будет, всё равно будет восприниматься частью населения критически», — считает украинский политолог Владимир Фесенко.

Для этого-то на сцене появляются более подходящие кандидаты.

В первую очередь Алексей Арестович, у которого после выезда за границу случился настоящий переворот сознания. Он сыплет обвинениями в адрес власти, указывая на её стратегические военные просчеты, подавление гражданских и политических свобод, поощрение коррупции.

«Наше руководство исчерпало предел компетенции, загнало ситуацию в тупик и продолжает настаивать на своей ошибочной политике. Оно ведет нас к катастрофе», — написал правдоруб в своем Telegram-канале и выход указал в виде выборов, дающих надежду на «перезагрузку», «разрушение монополии некомпетентности» и приход к власти новых сил, «способных принимать решения, соответствующие реальной обстановке».

Эта Риторика имеет четкую аудиторию: жители юго-востока и «уставшие». Потенциально это очень большая социальная группа, от четверти и даже до половины избирателей.

При этом ряд специалистов как на Украине, так и вне её считает, что неистовость Арестовича согласована Госдепом США. А сейчас у него период праймериз, когда на социалистической риторике и тезисах о справедливости он может заранее перекрыть боксера Александра Усика, руководителя запрещенной ОПЗЖ Юрия Бойко и руководителей вообще всех запрещенных партий. Заодно требуется собрать денег, заявив претензии на кусок электорального пирога.

Собеседники ИА Регнум полагают, что одних президентских выборов американским кураторам действительно будет мало. Для перезагрузки власти в свете «непростых решений» потребуются и парламентские выборы, которые обеспечат необходимый для контроля баланс сил. При новом умеренном «президенте мира» и американском премьере, следящим за возвращением долгов, будет логично смотреться какая-нибудь партия ветеранов, ситуативно дружащая с неистовой «оппозицией» из тех же «слуг» или нынешних «порохоботов» или других патриотов, — тут кому повезет.

Накал истерии будет снижен, начнется период стабилизации, но в целом поуменьшившаяся Украина продолжит оставаться антироссийской. А это, как ни крути, главная цель любых политических мероприятий.