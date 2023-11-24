Блокада украинских фур на польских дорогах — которую устроила ассоциация грузоперевозчиков Польши и которая продолжается с начала ноября — привела к неожиданным последствиям.

Иван Шилов ИА Регнум

Борясь с демпингом со стороны украинских коллег, бастующие польские дальнобойщики задержали въезд на Украину и выезд с неё тысяч грузовиков. Среди фур, которые застряли в бесконечных очередях на трёх пограничных переходах для большегрузов — машины, которые везут на Украину то, что называется «продукцией военного и двойного назначения».

Волонтёры, которые работают на ВСУ, жалуются в соцсетях: границу не могут преодолеть партии топлива для военной техники, тепловизоры, аптечки.

Так, известный украинский волонтёр Юрий Кубрушко заявил агентству УНИАН, что имеющихся запасов расходных материалов для госпиталей хватит ещё на неделю-две. Дальше, со слов Кубрушко, наступит коллапс, который приведёт к дополнительным санитарным потерям в рядах ВСУ.

Из-за конкурентной борьбы польских и украинских «дальнобоев» границу Евросоюза не могут преодолеть и разного рода технические устройства.

«Мои дорогие подписчики, извините, но потратил 50 тысяч гривен, которые вы мне прислали… на закупку 25 детекторов российских БПЛА и дронов. Больше детекторов нет, все комплектующие стоят на польской границе», — сетовал в своём блоге украинский эксперт по радиоэлектронной разведке Сергей Бескрестнов (позывной Флеш).

И раньше в ряде случаев волонтёры не могли провести через границу партии комплектующих, которые месяцами проверяются таможней. А из-за устроенной на границы транспортной блокады ситуация ещё более усугубится.

В списках «застрявшего на границе» — собственно дроны.

Почему критически важен завоз через Польшу

Несмотря на то что украинские грузы могут следовать через территорию Румынии, Молдавии, Словакии или Венгрии, именно Польша — ключевое звено военных поставок, как государственных, так и волонтёрских. Именно в Польше волонтёры покупают комплектующие для модификации дронов, для ремонта транспорта, в Польшу же оформляется доставка товаров из Китая и других стран.

Волонтёры занимаются снабжением конкретных подшефных подразделений ВСУ, частей, которые могут от них зависеть, пояснил ИА Регнум военный эксперт, автор Telegram-канала «Русский инженер» Алексей Васильев.

Критические поставки для ВСУ в целом идут из приграничного польского Жешува (этот транспортный и железнодорожный узел используется НАТО как хаб по переброске вооружений и боеприпасов). Но отдельные подразделения украинской армии, активно участвующие в боях, зависят от «штатских» закупок, сказал ИА Регнум информированный источник, который занимается волонтёрскими поставками для российских бойцов в зоне СВО.

«Бюрократические процедуры, проволочки не позволяют оперативно закрыть потребности здесь и сейчас. Например, 53-я бригада ВСУ в Авдеевке плотно сидит на волонтёрской помощи, потому что у них даже легковой транспорт расходуется с большой скоростью. Для них это будет критично, если блокада затянется», — отметил собеседник ИА Регнум.

С аналогичными проблемами сталкиваются соединения ВСУ на запорожском и других направлениях.

Это же признают и по ту сторону линии фронта.

В июне глава украинского волонтёрского Центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская заявляла, что имеющаяся в распоряжении ВСУ техника закрывает лишь 10% от потребностей войск.

В соцсетях украинские волонтёры заявляют, что на их плечи ложатся основные задачи по снабжению войск дронами.

Причём такая ситуация складывается на протяжении долгого времени и постепенно усугубляется.

Украинским «кулибиным» нужны детали

Надо также учесть — украинский конфликт, помимо прочего, показал эффективность кустарной доделки отдельных разработок в зависимости от потребностей каждого конкретного подразделения.

Собственно, именно волонтёры придумали наиболее эффективные способы применения гражданских коптеров для сброса боеприпасов и других военных задач. Но любая модификация в «домашних условиях» требует фабричных комплектующих. Искать их приходится на гражданском рынке. И здесь у ВСУ тоже намечаются серьёзные проблемы.

«Дроны им поставляют заводские, натовского образца. Но есть разные инициативщики, кулибины, которые модернизируют дроны в связке с военными. Им, конечно, будет труднее заниматься обслуживанием, ремонтом», — поясняет Алексей Васильев. Выигрывают от этого только спекулянты, которые занимаются «попилом» на поставках — сейчас они будут завышать цены на комплектующие.

«В первую очередь задержки касаются коптеров, малых дронов, всех расходных материалов. Опять же, это в первую очередь касается подразделений, которые сейчас активнее всего используются», — перечисляет источник ИА Регнум. Камеры, средства слежения выходят из строя, а заменить их нечем.

Более того, волонтёры закупают элементарные предметы первой необходимости — актуальные с началом зимней кампании тёплую одежду и печки. Так что с одной стороны речь идёт про мелочи, но из них складываются военные реалии, отмечает собеседник ИА Регнум.

«Больше «джаза»

Примечательно, что польские власти обещали Украине пропускать через границу гуманитарные грузы в обход бастующих. Однако, по данным украинских СМИ, это обещание так и не было выполнено, поэтому лекарства, топливо и одежда для ВСУ всё ещё остаются в пробке. Ситуация, которая сейчас складывается, подрывает доверие украинцев к Европе, которая не только не наращивает объёмы военной помощи, но и «ударила в спину» в самый неожиданный момент, отмечает Алексей Васильев.

«Там по сути вопрос, что является отличным поводом изменения настроений в головах. Возьмем какого-нибудь русскоязычного украинца, который пошёл воевать за европейскую мечту. Сейчас он задумается», — замечает Васильев. То, что поляки тормозят фуры с зачастую критически важными и нужными вещами, станет «бонусом» к тому, чтобы задуматься.

«В нашем случае чем больше у них такого «джаза», тем лучше для нас», — резюмирует эксперт.

Много будет зависеть от того, как долго военные грузы будут оставаться на границе. Организаторы забастовки планируют блокировать грузоперевозки до начала 2024 года, а возможно, и далее, если их требования не будут выполнены.

И если топливо для украинской бронетехники в итоге будет поставлено по венным каналам, то вот украинским солдатам в землянках придётся согреваться дровами — генераторы могут прибыть только в конце декабря. В перспективе польская блокада грозит уничтожением всей волонтёрской инфраструктуры, которая выстраивалась частными лицами на протяжении последних полутора лет. При этом возможностей «развернуть» поток помощи в ближайшее время не представится. Особенно в том случае, если к блокаде присоединятся Венгрия и Словакия.

Поэтому ВСУ придётся привыкать воевать в условиях экономии дронов и их комплектующих, медикаментов, спальных мешков, палаток и одежды — а это не лучший стимул для повышения боевого духа, отмечают эксперты.