Очередное, из серии любимых украинским патриотическим сообществом, заявление известного идеолога украинского национализма Ирины Фарион привело к обострению старого конфликта. В своём излюбленном стиле госпожа Фарион разжёвывала тему того, что русскоязычные украинцы — ущербные люди: им либо не хватает ума для перехода на мову, либо они играют на руку Москве сознательно.

«ВО Свобода»'s Picasa Gallery Ирина Фарион

Всё бы закончилось, как всегда, овациями на хорах безумствующей тыловой общественности, но Фарион не продумала ситуацию до конца и тронула Азов*. Конфликт начал набирать обороты. На сегодняшний день Ирина Фарион уже лишилась работы преподавателя в Львовском университете, ей угрожает сразу несколько уголовных дел. Интересно, что это дела по практически никогда не применявшимся на практике статьям, поэтому госпожа Фарион сможет испытать на себе все прелести украинского избирательного правосудия, которые так сильно её раньше радовали, когда судили не её. И, конечно, с каждым днём только нарастает масштабная кампания травли Фарион и всех, кто с ней связан, что также символично, ведь «Баба Ира» так любила возглавлять подобные мероприятия.

Важно понимать, что это не конфликт русскоязычных и украиноязычных внутри Украины — этот конфликт прошёл в 2014 году, и стороны давно определились. Это малоизвестный российскому читателю идеологический конфликт «молодых» и «старых» националистов.

Кто же эти люди и в чём суть противостояния?

«Старые» националисты — это представители организаций, отстаивающие идеи высшей ценности украинской национальной державности и её вечной борьбы против Империи. Грубо говоря, это те самые бандеровцы, в прямом смысле. Перечень организаций в данном случае будет состоять исключительно из звёздочек и сносок на то, что они запрещены в России. Но ярким примером может считаться Дмитрий Ярош, весь его путь с юных лет, от лидера «Сокола»* до «Правого сектора»*. Надо отметить, что сами эти люди себя нацистами не считают и даже пытаются периодически выглядеть хотя бы немного рукопожатными европейскими правыми (в чем успеха не имеют). Кроме того, это те самые давно и полностью подконтрольные иностранным разведкам организации, наиболее дикие порывы которых иногда немного купируются западными джентльменами для поддержания лица перед родными избирателями. Долгое время считалось, что именно «старые» националисты сохранили украинскую культуру и дух во время «оккупации».

«Молодые» — прямые выходцы из уличных неонацистских банд, у которых на волне Майдана и войны 2014 года вдруг получилось невозможное, и они стали политиками, командирами полков и героями нации. Хуже того, они стали героями для мирового ультраправого движения и успешно создавали на Украине «всемирную Мекку неонацистов». «Молодые» породили и новозеландского стрелка, и многих других ультраправых террористов, что вызывает обеспокоенность ФБР и антитеррористической полиции Великобритании.

На фоне внутренних проблем в среде «старых» националистов, а также того, что их сдерживали из-за границы, «молодые» смогли распространиться по всей Украине и получить контроль над улицей и крупными военными подразделениями ещё задолго до начала СВО. Некоторые города буквально были отданы им как вассальные вотчины в управление. Ну а бои за Мариуполь окончательно закрепили за ними культовый статус и неприкосновенность. Тут самым ярким примером является Билецкий, бойцы которого, собственно, и «обиделись» на госпожу Фарион. Интересно, что Ярош много лет не пожимал Билецкому руки, называя его нацистом…

Для «старых» язык является одним из важнейших столпов строительства политической нации. Для «молодых» гораздо важнее цвет кожи, чистота крови и прочее.

Да, оба идеологических движения согласны, что украинизироваться необходимо. Но если первые требуют мгновенной и поголовной украинизации, то вторые готовы одно поколение «потерпеть» и допускают — временное — существование «русскоязычных патриотов», если последние имеют белую кожу и соответствующие взгляды.

Украинизация, как мы знаем, поддерживается и на уровне государства: официально принято считать, что использование русского языка даёт возможность России вести войну против Украины. Как информационную, давая людям другую картину мира, так и реальную. Ведь Россия приходит помочь русскоязычным, значит тот, кто отказался украинизироваться, — сообщник России. Не было бы русскоязычных — не было бы и войны, это вполне государственный взгляд на проблему.

Global Look Press/Presidential Office of Ukraine

Ирина Фарион как представитель «старых» перешла грань и прямо столкнулась с «молодыми». Вероятно, Фарион, работая в Львовском университете, по старой памяти думала, что она в тренде и в полной безопасности. Однако времена изменились. После развала партии «Свобода» Билецкий смог захватить самую крупную молодёжную организацию запада страны и интегрировать её в свои структуры. Получив самую крупную молодёжку Украины, полноценный гитлерюгенд под своей партией, исправно поставляющий молодых людей и в уличные «штурмовики», и на фронт, и во внутренний круг. И это не унылый показной комсомол, это жёсткие молодые идейные нацисты. Сегодня за «молодыми» националистами полный контроль уличной политики, самые крупные организации уличных бойцов, они интегрированы в полицейские структуры, имеют в армии как собственные крупные отряды, так и в общем большой вес. Авторитета львовской колыбели нации явно недостаточно для защиты Фарион от такой мощи.

Первым делом Фарион устроили протесты в родном вузе, после которых испуганное руководство, немного посопротивлявшись, её уволило. Их можно понять: в противном случае можно было случайно и на нож прыгнуть в подворотне. В украинских судах это называется «гнев нации» и считается оправданием для убийц, каковые не скрываются, а спокойно выходят из зала суда в объятья к побратимам из нацбатальонов, которые с оружием ждут их у входа.

Но добивание продолжается, «герои» связанных с «Азовом»* подразделений продолжают кампанию против Фарион. В какой-то момент Ярош попытался защитить идейную Фарион. Однако времена, когда Ярош мог что-то противопоставить Билецкому, давно прошли. Ярош потерял слишком много времени, пока пытался строить, а потом закрывать франшизные отделения «Правого сектора»* по стране, а затем создавать относительно малочисленные, хотя и профессиональные подразделения под контролем спецслужб. Его партийное строительство и работа с идеологией не стали массовыми. А вот Билецкий всё это время чётко и успешно шёл к цели: строил по всему государству жесткую вертикальную структуру от детских лагерей и до полков МВД. В начале СВО бойцы Яроша большей частью пошли в бригады ГУР, каковое всегда их и курировало. А бойцы Билецкого создали многочисленные бригады, не забывая о пиаре. На сегодняшний день это принципиально разные весовые категории.

А что же сами служащие в ВСУ русскоязычные? Очень наивно думать, что их положение как-то изменится — это конфликт двух одинаково враждебных русскоязычным украинцам сторон.

Русскоязычные, конечно, попытались как-то вклиниться в этот конфликт и, не вставая с колен, попробовать выторговать у «новой нации» хоть какие-то поблажки или намёк на уважение. Но эта попытка обречена на провал. Обе стороны идеологического конфликта одинаково презрительно относятся к людям, которые согласись на статус недочеловеков добровольно. И тем не очень умным солдатам, которые пытаются записывать видео в стиле «если мы не такие, то пусть бы украиноязычные воевали вместо нас», всё подробно объяснят — не под видеозапись. Об этом позаботятся заградотряды хоть из «старых», хоть из «молодых» националистов.

А вот Ирину Фарион и «старых» националистов ждёт долгое и красиво обставленное уничтожение. Привилегированный статус украинских идеологов из Львова будет показательно уничтожен, и реальная сила станет совпадать с символической. Боец «Азова»*, конечно, украинизируется, но не потому, что ему так сказала львовская старуха, а по приказу Белого Вождя (позывной Андрея Билецкого). В итоге этой показательной порки все должны будут увидеть, что нет никаких контролируемых каким-то мифическим обществом «бойцов». Бойцы и есть общество. Они не подчиняются идеологии львовских духовных центров, они сами её диктуют.

Судьба Фарион должна будет стать показательным примером для всех, кто ещё верит в мифы Майдана: от львовской национальной интеллигенции до киевских радужных активистов. И если кто-то после показательной демонстрации этого не поймёт, он станет следующим. Думаю, что это поймут все, включая и Яроша с его бойцами.

В любом случае на полномасштабный внутриукраинский конфликт рассчитывать не стоит, при переходе определённой грани туземными вождями в дело может вмешаться единственный представитель власти более высокой, чем власть винтовки, — белый джентльмен в пробковом шлеме, выполняющий роль верховного правителя Украины в недрах посольства США.

*Преступные организации, запрещённые в РФ