Когда произносишь слова «саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества», то поневоле представляешь или что-то в стиле хайтек, или стеклянные небоскребы, светящееся чистотой пространство, деловых людей и многомиллионные контракты.

ТАСС/EPA/JOHN G. MABANGLO

На практике же все оказалось иначе: сначала власти самого свободного из всех американских штатов (а Калифорния неоднократно декларировала подобное описание себя) выгнали с улиц Сан-Франциско прочно обосновавшихся там бродяг, чтобы не ударить в грязь лицом перед приездом китайского лидера Си Цзиньпина.

Потом оказалось, что «зачистка» прошла не слишком удачно: у чешских журналистов, приехавших делать репортаж о встрече американского и китайского лидеров, вооруженные грабители отобрали оборудование для съемок на 18 тысяч долларов. Причем произошло это в Норт-Бич, всего в двух милях от центра города, где все готовились к проведению саммита.

В дальнейшем события стали разворачиваться еще веселее: в разгар приезда китайской делегации на улицы стали выходить американцы китайского происхождения. Часть из них поддерживала политику Коммунистической партии Китая, а другая относилась к ней крайне негативно.

К тому моменту, когда Джо Байден и Си Цзиньпин уединились для четырехчасовой беседы в поместье Филоли, стороны уже сцепились между собой, «подарив» миру слабоподавляемые беспорядки среднего масштаба и очередной повод посудачить о бардаке при нынешней американской администрации.

Беседы в поместье

Перед тем как обсуждать итоги встречи Байдена и Си, неплохо было бы вспомнить о значении места, где эта встреча проходила.

Отечественные китаисты (в частности, Николай Вавилов) сообщают об открытом символизме мероприятия: поместье Филоли было по сути построено на деньги от крупнейшей золотой шахты Калифорнии — Empire mine. Там за копейки во благо Америки трудились и умирали сотни и тысячи китайцев, вывезенных в качестве гастарбайтеров или просто бегущих из страны перед крахом империи Цин. Именно из-за золотых рудников Сан-Франциско по-китайски называется Цзю цзиньшань (旧金山) — Старые золотые горы.

Намек весьма далекий от понятия «переговоры равных».

По итогам американская и китайская стороны провели «весьма откровенную и конструктивную беседу» и договорились о сотрудничестве в нескольких сферах. Это и возобновление прямых контактов между оборонными ведомствами, и сотрудничество в развитии искусственного интеллекта, по борьбе с изменениями климата, нелегальной наркоторговлей.

По наиболее болезненным вопросам — снабжение Тайваня оружием со стороны США и экспортные ограничения в отношении Китая — стороны лишь повторили свои прежние позиции, но не озвучили вариантов разрешения конфликтных ситуаций.

Таким образом, говорить о завершении так называемой торговой войны между США и Китаем пока не приходится. Вместе с тем нельзя исключать того факта, что по большей части такая война носит словесно-информационный характер и по-настоящему никто не ограничивал деятельность китайских коммерческих организаций в глобальном смысле и не собирается. Ведь это позволит брать с них «дань» в связи с разрешением на добычу полезных ископаемых и развитие бизнеса в той же Латинской Америке. Причем не всегда это могут быть чисто китайские компании. Иногда это азиатские (например, сингапурские) юрлица, основанные китайскими бизнесменами.

Состоявшиеся переговоры по сути создали повод для продолжения диалога, а также дали возможность продемонстрировать благосклонность Штатов (и управляемых американскими политическими группировками транснациональных корпораций) к деятельности Китая в Западном полушарии, особенно в странах Латинской Америки.

Китай в ответ тоже продемонстрировал определенную лояльность Штатам — не глобальную, но точечную. Например, в вопросах борьбы с наркотрафиком. Не секрет, что китайские компании неоднократно обвинялись и подвергались санкциям за доставку химических веществ в порты Мексики. Впоследствии поставленные вещества использовались как прекурсоры для изготовления синтетических наркотиков.

А вот после переговоров лидеров двух стран Управление китайской национальной комиссии по контролю за оборотом наркотиков опубликовало уведомление для китайских компаний и предпринимателей. В нем власти КНР призвали предотвращать нелегальный оборот наркотических веществ и их прекурсоров.

А также попросили тех, кто занимается бизнесом, связанным с производством и экспортом таблеточных прессов, с особой осторожностью обрабатывать заказы из США и Мексики и стараться предотвращать попадание их продукции в руки преступных организаций, что может повлечь за собой международные санкции.

Жест китайских властей, откровенно говоря, в данном случае мало кого к чему-то обязывает. Зато демонстрирует западным властям формальное «внимание к проблеме».

Привет от «нефтяных злодеев»

Определенного внимания заслуживает и заявление одного из нефтяных магнатов, сделанное на полях саммита АТЭС.

Генеральный директор компании ExxonMobil высказал недовольство по поводу того, что все вокруг стали называть топливно-нефтяные компании «злодеями» и требовать от них ограничить добычу нефти и газа. Оказывается, это не обеспечит никакой углеводородной нейтральности, не спасет планету и оставит многомиллионное население стран третьего мира в нищете.

И ограничивать добычу деятели из ExxonMobil совершенно не собираются. Даже наоборот. Начав недавно очередной проект по добыче нефти на месторождении Гайаны, они предвкушают многомиллионные прибыли и не особо беспокоятся о продвигаемой официально экологической повестке.

Что несколько противоречит тексту итоговой декларации саммита АТЭС.

«Декларация Золотых ворот»

Итогом встречи лидеров, прибывших на саммит, стало принятие так называемой «Декларации Золотых ворот». Разговоры о ее окончательной редакции шли в течение всех дней саммита и успели вызвать многочисленные споры вокруг потенциальных формулировок, касающихся того или иного геополитического события (а их в последнее время в мире более чем достаточно).

В результате на сайте Белого дома появился достаточно беззубый текст, где оглашается намерение поддерживать зеленую экономику, женщин в бизнесе, малые и средние предприятия, цифровую экономику, борьбу с голодом и изменением климата, снижение риска стихийных бедствий, эффективно выполнять соглашения Всемирной торговой организации и продвигать свободную экономику в странах Азиатско-Тихоокеанского региона.

В условиях открытого отказа руководства ТНК следовать рекомендациям экологов, а также при отсутствии намерения прекратить экспортные ограничения в отношении Китая — крупнейшего экономического игрока, звучит это все на редкость лицемерно.

Другое дело, что ничего иного от формального документа, подытоживающего общий фон встречи, где всего лишь озвучен действующий статус-кво, никто и не ожидал.

Даже геополитические вопросы во избежание критики участников пришлось вынести в отдельное заявление. В нем в очередной раз продублировано дежурное осуждение России за «вторжение на Украину» большинством участников саммита.

Также там указано, что стороны «обменялись мнениями» по поводу очередной вспышки военного конфликта между Израилем и Палестиной. В документе его дипломатично назвали «кризисом в секторе Газа».

«Диктатор»

Повлечет ли за собой прошедший саммит некоторое смягчение западной риторики в отношении руководства КНР?

Почти наверняка нет, о чем непрозрачно намекнул сам Джо Байден, который после долгой беседы назвал Си Цзиньпина «диктатором», в очередной раз продемонстрировав «место» китайской делегации (очень щепетильной в вопросах дипломатического этикета) в глазах принимающей стороны.

Впрочем, власти КНР в данных вопросах явно найдут чем ответить американским чиновникам. Правда, не Байдену, а, скорее, лицам уровня Энтони Блинкена, которому на правах госсекретаря придется взаимодействовать с китайской стороной в остальное время и терпеть мелкие, но неприятные «ответочки». Возможно, именно этим можно частично объяснить его неповторимые гримасы, которые по праву сделали госсекретаря «лицом» саммита АТЭС.