Министр обороны США Ллойд Остин на следующей неделе отправится с визитом в Индо-Тихоокеанский регион, посетит Индию, Южную Корею и Индонезию, об этом сообщила пресс-служба Пентагона.

Иван Шилов ИА REGNUM

В Джакарте шеф Пентагона примет участие в 10-й встрече министров обороны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Остин проведёт неформальную встречу с азиатскими коллегами в формате АСЕАН — США, на которой будет обсуждаться сотрудничество в области обороны, говорится в сообщении, распространённом военным ведомством Соединённых Штатов.

Напомним, в состав Ассоциации государств Юго-Восточной Азии входят Бруней, Камбоджа, Индонезия, Лаос, Малайзия, Мьянма, Филиппины, Сингапур, Таиланд и Вьетнам.

Особенности вояжа

Очередная поездка министра в Индо-Тихоокеанский регион станет четвёртой по счёту в этом году и девятой с момента его вступления в должность почти 4 года назад. Однако у грядущего вояжа есть новая отличительная черта: он пройдёт сразу после опубликования отчёта Пентагона о военном потенциале КНР China Military PowerReport (CMPR) за текущий год.

Впервые за последние годы в главе «Ракетные войска Народно-освободительной армии Китая» США привели данные по количеству ракет средней и меньшей дальности и пусковых установок к ним. Этим Пентагон обозначил арсенал, который гипотетически может быть задействован Китаем при нанесении ударов в регионе.

Доклад в его нынешнем виде снабжен картой, указывающей радиус действия ракетных комплексов с указанием количества самих ракет, теоретически нацеленных на соседей. Такая подготовка обещает стать мощным сигналом министрам обороны стран региона, с которыми у Ллойда Остина на следующей неделе запланированы встречи.

Одних лишь баллистических ракет средней и меньшей дальности, согласно докладу Пентагона, у китайской армии насчитывается 2,5 тысячи по сравнению с тысячей четырьмя годами ранее. Вдобавок к ним американцы насчитали около 300 крылатых ракет наземного базирования с дальностью стрельбы свыше 1500 км.

Прежде военное ведомство США ограничивалось публикацией подсчётов ядерных боеголовок и прогнозом расширения ядерных сил Пекина. Средства же доставки, коими являются баллистические и крылатые ракеты, за исключением их названий и основных характеристик, все последние годы выносились за скобки.

Комментируя 212-страничный доклад американского ведомства, официальный представитель минобороны КНР У Цянь заявил о спекуляциях на тему «несуществующей военной угрозы Китая» и игнорировании фактов.

Однако Вашингтон заинтересован в любой возможности «взломать» стратегию Пекина, направленную на ограничение присутствия США в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях, да и в Индо-Тихоокеанском регионе в целом.

Подробный разбор возросшей военной мощи Китая становится наглядной иллюстрацией к его увеличивающимся геополитическим аппетитам. И как минимум часть региональных держав получит дополнительные аргументы в пользу выбора или усиления американского «прикрытия».

Причины для этого есть, и создает их нередко сам Китай.

Соседи недовольны

Например, сильное раздражение в регионе вызвал «сигнал» в виде публикации в конце августа новых китайских географических карт, где были отражены претензии на Тайвань и «линия с девятью штрихами» в Южно-Китайском море.

На картах в Китай «вошли» практически все спорные и многие официально признанные за другими государствами территории. Несмотря на то, что Международный трибунал, созданный при посредничестве Постоянной палаты третейского суда в Гааге, еще в 2016 году признал претензии Китая на спорные острова несостоятельными.

«Картографические изыскания» Китая, как и следовало ожидать, раскритиковали Малайзия и Индонезия. Высказали недовольство и Филиппины, всячески саботирующие любую деятельность Пекина в Южно-Китайском море. Индия подала «решительный протест по дипломатическим каналам», равно как и правительство Японии: в «состав КНР» включены острова Сенкаку (Дяоюйдао), хотя Токио считает их своими «исконными территориями».

Между тем действия не ограничиваются одним «картографическим» кейсом и ожидаемыми дежурными дипломатическими протестами — основные действия происходят «на земле». Точнее, на воде и в воздухе.

17 октября в Восточно-Китайском море в водах вокруг спорных островов столкнулись корабли береговой охраны Китая и Японии. А пятью днями позже, но уже в Южно-Китайском море, морская полиция Поднебесной протаранила судно Военно-морских сил Филиппин.

Кроме того, с осени 2021 года по осень 2023-го Пентагон насчитал около 280 случаев «провокационного, рискованного оперативного поведения» Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в отношении самолётов США и их союзников.

Давление увеличивается

Учитывая совокупность фактов, встреча министра обороны США, в частности, с главами военных ведомств стран Юго-Восточной Азии будет направлена на подрыв привлекательности Пекина как регионального лидера.

Несколько тысяч заботливо подсчитанных ракет средней и меньшей дальности, несомненно, будут представлены как фактор давления на страны АСЕАН со стороны Китая с целью принятия в будущем изменения статус-кво в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях в пользу КНР. И помешать этому, по мнению американцев, сможет укрепление партнёрства в области безопасности с США и их союзниками в целях «защиты свободы» в регионе.

Важным союзником для Пентагона может стать Токио, активизирующийся в переговорном процессе по так называемому соглашению о взаимном доступе с Филиппинами. Соглашение позволит странам размещать войска на территории друг друга при проведении совместных учений.

Годом ранее США и члены АСЕАН в рамках расширения сотрудничества запустили всеобъемлющее стратегическое партнёрство. Под его эгидой, как утверждается, страны вместе будут решать задачи, связанные с климатом, проблемами безопасности, угрозами мировому порядку и т.д. При этом любые планируемые в рамках партнерства двусторонние и многосторонние учения с возможностью размещения войск на территории друг друга становятся подспорьем для США в деле усиления присутствия в регионе.

Обеспечивается такое усиление и за счёт передачи американским военным баз для развёртывания сил. В апреле в рамках Соглашения об усиленном оборонном сотрудничестве Вашингтон получил доступ к дополнительным четырём военным базам на Филиппинах, доведя их общее число до девяти. А при прошлой американской администрации было продлено до 2035 года соглашение об использовании сингапурской военно-морской и военно-воздушной инфраструктуры.

Однако «прогулка» Остина, желающего упрочить позиции США, не будет легкой: некоторые страны региона имеют критический взгляд на усиление такого сотрудничества.

Индонезия по-прежнему остаётся верна своей давней традиции неприсоединения и отчасти опасается чрезмерной опеки при обеспечении безопасности.

Да и Таиланд, некогда усыпанный американскими базами, часто бывает раздражён вмешательством США во внутренние вопросы, хотя и не противится проведению ряда военных учений.

Все это до последнего времени помогало Китаю вполне успешно влиять на страны АСЕАН, мешая планам Пентагона.

Оружие как дополнительный фактор

Учитывая объемы экспорта американских вооружений в регион, число совместных учений со странами Юго-Восточной Азии будет лишь расти. Это в любом случае необходимо для повышения оперативной совместимости армий, обучения использованию новых образцов техники.

Правда, США не может не настораживать тот факт, что многие крупные соглашения последних нескольких лет оказались либо расторгнуты, либо претерпели изменения. Так, Филиппины из-за нехватки средств отказались от покупки шести ударных вертолётов AH-1Z даже после одобрения сделки Госдепом. А Индонезия, обсуждавшая закупку до 36 истребителей F-15ID, сейчас умерила аппетиты и обсуждает уже партию размером до 24 штук.

К сожалению, дополнительных выгод России это пока не приносит.

Наша страна остаётся интересной в качестве экспортёра оружия, будучи одним из крупнейших его поставщиков в мире. Особый интерес в регионе вызывают военно-транспортные вертолёты и истребительная авиация. Однако потенциальные партнеры вынуждены отклонять выгодные предложения России и отказываться от, казалось бы, уже согласованных предложений из-за сложностей в оплате, вызванных санкциями США, и из-за опасений возможного давления с их стороны.