Вашингтон, 22 марта, 2023, 09:55 — ИА Регнум. Соединенным Штатам Америки будет предоставлен расширенный доступ к военным объектам на севере Филиппин вблизи острова Тайвань. Об этом в среду, 22 марта, заявил президент Филиппин Фердинанд Маркос — младший.

Иван Шилов ИА REGNUM Филиппины

«Есть несколько военных объектов на севере, если вокруг острова Палавана, есть немного южнее. Всё это необходимо для защиты восточного побережья нашей страны», — приводит слова президента страны издание The Manila Times.

Также Фердинанд Маркос — младший уточнил, что официальное заявление о предоставлении США доступа к упомянутым военным объектам будет сделано после «полного согласования всех деталей с американскими партнерами».

Напомним, начало переговорам [о предоставлении ВС США доступа к четырем базам на территории Филиппин] положил глава Пентагона Ллойд Остин в начале февраля текущего года в ходе рабочего визита в стану.

Накануне, 21 марта, президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином был подписан документ, подтверждающий признание Москвой Тайваня неотъемлемой частью Китая.