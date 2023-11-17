Армянский руководитель Никол Пашинян продолжает разворачивать свою страну на Запад. Делает это не прямо и открыто, а как бы исподтишка, шаг за шагом. Последним по времени эпизодом стало заявление с парламентской трибуны.

Иван Шилов ИА Регнум

«Мы диверсифицируем наши отношения в области безопасности, так как наши партнёры в сфере безопасности не могут — в том числе по объективным причинам — продавать нам оружие и боеприпасы. Об этом мы говорим открыто и прямо», — объявил премьер-министр Армении. Пашинян открыто дал понять: Ереван должен искать новых партнёров, а прежних «просит не обижаться».

Армения, проигравшая однодневную войну, по итогам которой окончательно потеряла Нагорный Карабах, планирует в 2024 году увеличить военный бюджет на 7% — о чём также заявил Пашинян. Новым оружейным партнёром выбрана Франция, передавшая Еревану два десятка бронемашин, от которых из-за их незащищённости отказалась даже берущая всё подряд Украина.

И это без учета того, что оружейный бизнес — это не просто «поставил оружие и забыл». Это техобслуживание, интеграция в вооруженные силы, модернизация, подгонка военного планирования под существующую технику и прочее. То есть долгосрочное партнёрство, на которое Франция сейчас очевидно не способна.

При этом Армения продолжает дистанцироваться от прикрывающего её оборонного союза — ОДКБ.

Предыдущий по времени эпизод в постепенном дрейфе Армении от союза с Россией — отказ Пашиняна посетить очередной саммит евразийской военной организации, который состоится 23 ноября в Минске. Хозяин площадки Александр Лукашенко призвал армянского премьера не торопиться и не принимать поспешных решений, которые могли бы быть «направлены на дезинтеграцию».

Пашинян при этом прокомментировал своё решение довольно двусмысленно — в Минск он не поедет, но это не значит, что он готовит почву для выхода из ОДКБ. Но на деле поведение нынешнего армянского руководства выглядит именно так. Отказ Пашиняна — хороший повод сверить часы, заметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Впрочем, Москва в теории не была бы против армянских экспериментов. Российское руководство и не против. «Мы за то, чтобы Армения как член ОДКБ, как наш близкий союзник, стратегический партнёр все-таки сама определила, как ей выстраивать отношения с внешними партнёрами. Мы абсолютно не имеем никаких предубеждений в отношении круга ее внешних партнёров, друзей — как угодно назовите», — ранее заявил Сергей Лавров.

Но Москва не против лишь при одном условии — если Армения не идёт в объятья партнеров, чьей целью является дружить с ней против России.

Именно поэтому, например, российские эксперты и политики абсолютно не против какого-то развития армяно-иранских отношений (как, собственно, и в Тегеране только приветствуют укрепление армяно-российских связей).

Но в свои альтернативные партнёры Армения выбрала тех, кто как раз хочет использовать её против России и Ирана — США и Францию. О чем американцы и французы уже не стесняются говорить. По словам помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймса О’Брайена, российские миротворцы из Карабаха должны будут уйти из региона после того, как у Армении и Азербайджана появится «альтернатива». О’Брайен, конечно же, имеет в виду «работу с нами, с Западом». То есть, проще говоря, цель США — при помощи Армении выдавить Россию с Кавказа (а заодно и Турцию, если им удастся перетянуть Азербайджан к себе).

Пока же речь идёт просто о выходе Армении из пророссийских структур — в частности, ОДКБ. Чем Пашинян и занимается. В частности, он и его представители попросту игнорируют заседания Организации — под соусом того, что она, мол, не защищает Армению.

«Нашему обществу непонятно, почему мы каждый раз едем, повторяем одно и то же, говорим и возвращаемся, не получив никакого ответа», — ссылался на «глас народа» армянский премьер.

Пашинян утверждал: ОДКБ отказывается обозначать свою зону ответственности в Армении, а это может означать, что «Армения, в подобных условиях просто молча участвуя, может присоединиться к этой логике, которая каким-либо образом ставит под сомнение территориальную целостность и суверенитет страны».

Премьер забывает о том, что ОДКБ защищает всю признанную участниками Организации территорию Армении — ту, которую готов защищать сам Пашинян.

Надежда на то, что Россия сама «выгонит» Армению

Возникает вопрос — зачем Еревану эти манёвры и оправдания. Почему Пашинян не может просто выйти из ОДКБ — это ведь не крепостная организация, там никого не держат?

Судя по всему, не может потому, что хочет выйти без осложнений. «Никол Пашинян плавно пересматривает российско-армянские отношения и осуществляет геополитический дрейф. При этом он прямо не выходит из ОДКБ, дабы, по мнению его команды, не получить жесткие ответные шаги со стороны Москвы», — сказал ИА Регнум руководитель Аналитического центра стратегических исследований и инициатив Айк Халатян.

Нынешнее армянское руководство боится ответа Москвы в экономической сфере, что вызовет социально-экономический кризис в стране и угрозу его личной власти. Именно поэтому, де-юре не выходя из ОДКБ, де-факто Армения прекратила в ней участие, отмечает эксперт.

Пашинян, возможно, надеется на трёхходовку. На то, что его действия вызовут жёсткую риторику со стороны Москвы. Риторику, которая (при должном ретушировании пропашиняновских СМИ) может быть позиционирована как антиармянская. Направленная не на премьера, а на всю страну. И тем самым Пашинян увеличит число людей, которые негативно относятся к России и поддерживают его курс по медленному, но упорному внешнеполитическому дрейфу.

А таких людей в Армении много — соответствующая пропаганда работает на славу. Она, по сути, строится на двух весьма технологичных основах.

Первая — психологическая. На Западе понимают, что армянское население не готово понять и принять тот факт, что именно оно сдало Нагорный Карабах — избрав антикарабахски и антироссийски настроенного Пашиняна в 2018-м, не препятствуя его деятельности до 2021 года и переизбрав после всех поражений в 2022-м.

Понимают, что население будет искать крайнего — и подсовывают на эту роль Россию, которая не готова была в 2021-м воевать за Армению без Армении (что в карабахском вопросе, что во время вторжения Азербайджана на армянскую территорию, когда сам Пашинян ничего не делал для отражения агрессии).

«Благодаря пропаганде провластных и прозападных ресурсов в обществе присутствует большое разочарование и недовольство Россией», — считает Айк Халятян. Распространяется мнение о том, что Россия якобы предала Армению, позволив Азербайджану захватить Нагорный Карабах и часть непосредственно армянской территории. И — что Москва не предприняла тех действий, которые предусматривались союзными обязательствами России и Армении.

Вторая причина — математическая. Российские эксперты считают, что аргумент о безальтернативности Москвы как союзника и защитника Армении очевиден — никто больше не может защитить её от Турции и держать на плаву национальную экономику за счёт различных субсидий.

Но антироссийские пропагандисты пытаются разбить этот тезис о безальтернативности тем, что Москва якобы от роли союзника отказалась. Это утверждение звучит примерно так: Россия пока не смогла внятно объяснить свою позицию по отказу от союзных обязательств.

«А значит, в обществе продолжает распространяться мысль о том, что Россия продемонстрировала свою ненадёжность как союзника и что надо искать другие варианты», — констатирует Айк Халатян. Пусть даже эти варианты с точки зрения потенциала в разы уступают российскому.

Можно ли ставить на оппозицию

В Москве видят все эти процессы — и похоже, что реагируют на них, по сути, ожиданием, считают ереванские эксперты. «Россия вряд ли пойдёт на исключение Армении из ОДКБ. Это станет ударом по имиджу Москвы и тех объединений, которые созданы ею», — полагает Халатян. По его мнению, российская сторона «будет тянуть время в надежде на возникновение каких-то событий, которые повлияют на двусторонние отношения, либо в ожидании смены власти в Ереване на более конструктивную».

Особенно учитывая, что нынешний политический курс Пашиняна очень жёстко критикуется со стороны армянской оппозиции, упомянул Халатян. Да, эта оппозиция также настроена на сотрудничество с США и ЕС, но считает, что это не должно быть за счёт ухудшения отношений с Москвой и Тегераном.

Вопрос только в том, когда эта оппозиция придёт к власти, и придёт ли. Судя по её неготовности свергать Пашиняна силой, такой вариант возможен через несколько лет в ходе очередных выборов. Следующая парламентская кампания, по итогам которой будет сформирован правящий кабинет министров, запланирована на 2026 год. А к этому времени геополитический дрейф Пашиняна будет уже закончен и на Армении как государстве будет поставлен жирный крест, и тогда уже «обижаться» будет не на кого, опасаются эксперты.