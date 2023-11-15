Ереван, 15 ноября, 2023, 18:54 — ИА Регнум. Отказ премьер-министра Армении Никола Пашиняна от участия в саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не означает, что он готовит почву для выхода из блока, заявил 15 ноября в парламенте глава правительства.

«Если вы спрашиваете, какова наша политика в стратегическом смысле, мы не собираемся заявлять об изменении любой политики, пока мы не заявили или не решили покинуть ОДКБ, так как в этом случае возникнет определенный диссонанс», — сказал Пашинян.

По словам главы правительства, Ереван считает, что ОДКБ отказывается зафиксировать свою зону ответственности в Армении. Он заявил, что по этой причине армянская сторона не участвует в мероприятиях организации, так как это было бы присоединением к такой позиции.

Пашинян также сообщил о намерении найти новых поставщиков оружия и боеприпасов в Армению. Он заявил, что действующие партнёры не могут этого делать по объективным причинам.

Саммит ОДКБ пройдёт 23 ноября в Минске. 14 ноября Пашинян во время телефонного разговора с президентом Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что не может приехать на заседание. Пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт сообщила, что Лукашенко спокойно отреагировал на это.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сожалеет решении Пашиняна, так как ОДКБ сохранила актуальность.

Политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока Станислав Тарасов в беседе с ИА Регнум указал на то, что Армения в последнее время также отказывается от участия в мероприятиях ЕАЭС и СНГ. По мнению эксперта, это свидетельствует о намерении Еревана выйти из Содружества и других союзов. Тарасов считает, что Армению пока удерживают от выхода из СНГ только экономические связи с Россией.