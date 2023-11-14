Москва, 14 ноября, 2023, 12:28 — ИА Регнум. Встречи Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) — хороший повод для сверки часов, заявил на брифинге 14 ноября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя отказ премьер-министра Армении Никола Пашиняна участвовать в заседании ОДКБ в Минске.

Иван Шилов ИА Регнум Никол Пашинян

«Если это действительно так, можно выразить сожаление <…> подобные встречи — хороший повод для сверки часов», — сказал Песков.

Пресс-секретарь российского лидера добавил, что ОДКБ сохраняет свою актуальность, и те встречи, которые проводятся, свидетельствуют об этом.

Как сообщало 14 ноября ИА Регнум, армянский премьер отказался от участия в заседании ОДКБ в Минске 23 ноября во время телефонного разговора с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Пашинян выразил надежду, что партнёры по ОДКБ поймут это решение.

При этом 22 мая Пашинян заявил, что республика выйдет из ОДКБ, если сочтёт организацию недееспособной. По мнению политолога Станислава Тарасова, НАТО заинтересован в дестабилизации обстановки в Закавказье, но пока Армения остаётся членом ОДКБ, вступить в альянс не получится.

Позднее, 5 сентября, Армения отозвала постоянного представителя при ОДКБ Виктора Биягова. Дипломат станет послом страны в Нидерландах и постпредом в Организации по запрещению химического оружия.