Ереван, 14 ноября, 2023, 11:37 — ИА Регнум. Премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался от участия в заседании Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Минске. Об этом он сообщил во время состоявшегося по инициативе Минска телефонного разговора с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

President. kg Никол Пашинян

«Премьер-министр Пашинян проинформировал президента Белоруссии, что не сможет принять участие в заседании», — говорится в заявлении.

Он выразил надежду, что партнёры по ОДКБ поймут это решение.

Также стороны обсудили вопросы организации заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ. Саммит запланирован на 23 ноября.

Как сообщало ИА Регнум, 5 сентября Армения отозвала постоянного представителя при ОДКБ Виктора Биягова. Дипломат станет послом Армении в Нидерландах и постпредом в Организации по запрещению химического оружия.

Премьер Армении 22 мая заявил, что республика выйдет из ОДКБ, если сочтёт организацию недееспособной. Политолог Станислав Тарасов в беседе с ИА Регнум назвал препятствие, которое не даст Армении вступить в НАТО. По его словам, альянс заинтересован в дестабилизации обстановки в Закавказье, но пока Армения остаётся членом ОДКБ, вступить в него не получится.

Комментируя ситуацию, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 22 мая заявил, что Россия будет и дальше вести диалог с Арменией относительно дальнейшего совместного участия в Организации Договора о коллективной безопасности.

В июне секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил, что членство страны в ОДКБ якобы создает для республики определенные проблемы. При этом он отметил, что эти сложности не ограничивают сотрудничество Еревана с другими государствами.