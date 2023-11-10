На этой неделе «Россия дала понять — она не смирится с тем, как Запад наращивает усилия по установлению связей с Центральной Азией». Так американский телеканал CNBC отреагировал на завершившуюся 9 ноября поездку Владимира Путина в Казахстан. Издание отмечает — российский лидер посетил «эту богатую нефтью и полезными ископаемыми страну» через неделю после вояжа в Казахстан и соседний Узбекистан французского президента Эммануэля Макрона.

Иван Шилов ИА Регнум

Казахстанский руководитель Касым-Жомарт Токаев назвал приезд французского коллеги «историческим», но, как признают западные аналитики, нынешняя встреча Токаева с Путиным показала, что Россия по-прежнему удерживает надёжные позиции в отношениях с соседями по СНГ.

«Москва будет вести собственный дипломатический натиск в регионе, который традиционно считается её «задним двором», — отмечает обозреватель CNBC Холли Эллиатт.

Журнал Foreign Policy в статье, опубликованной после приезда в Астану Макрона и до визита Путина, больший акцент делал на умении второго президента независимого Казахстана балансировать между интересами России и коллективного Запада: «Будучи лидером крупнейшего и богатейшего из независимых государств на орбите России в Центральной Азии, Токаев возвел прагматичный нейтралитет в форму искусства».

Особенно актуально это сейчас, когда конфликт на Украине заставил Россию, США и Китай обратить внимание на Среднюю Азию «в попытках получить доступ к одним из самых богатых в мире запасов нефти, газа и урана».

Перекос в многовекторности

Автор статьи в Foreign Policy, штатный специалист издания по Средней Азии и Афганистану Линн О’Доннелл, приводит метафору. Токаев умеет делать своих партнёров (а это и Россия, и американские нефтяные компании, и Китай с его «Одним поясом — одним путём») «счастливыми», пока партнёры не «начинают вчитываться в то, что написано мелким шрифтом». Имеется в виду умение казахского лидера оборачивать многовекторные контакты в пользу своей республики.

Специалисты по региону высоко оценивают умение Токаева балансировать между потребностями России (в том, чтобы поддерживать экономику и ВПК на плаву) и демонстрацией соблюдения санкций, которые США и ЕС ввели против России, отмечает О’Доннелл.

Но в последнее время — точнее, в 2021–2023 годах — упомянутый баланс явно стал нарушаться в пользу Запада, и на таком фоне прошёл визит Путина к нашему крупнейшему соседу и союзнику по ОДКБ и ЕАЭС. На это в комментарии ИА Регнум обращает внимание старший научный сотрудник сектора Центральной Азии ИМЭМО РАН Станислав Притчин. По его оценке, «за последние два года отношения Москвы и Астаны несколько раз подвергались серьезным ударам в информационной сфере».

Напомним о «вбросе» о продаже Казахстаном оружия Украине (после чего Астана наложила временное эмбарго на любой экспорт вооружений из страны).

Явно не укрепляют связи и постоянные заявления высших казахстанских чиновников о готовности безоговорочно соблюдать антироссийские санкции, многочисленные проявления в Казахстане русофобии (одни только языковые патрули чего стоят).

«Искусство балансировать» в исполнении астанинского руководства на фоне, казалось бы, аналогичной многовекторности нынешнего лидера Армении вызывало у многих российских экспертов подозрения в том, что Казахстан идет по такому же предательскому пути.

«МИД республики подорвал доверие к себе со стороны всех внешних игроков и находится в определенной политической изоляции», — сказал ИА Регнум глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.

По мнению эксперта, Казахстан слишком часто говорил одним одно (России и Китаю — что на его территории нет биолабораторий, тогда как американцы открывают новую на юге страны), а другим другое. Американцам — что будет соблюдать санкции, тогда как казахстанские госкомпании открыто говорят о способах их обхода и поставках электроники для военных нужд.

«Нет смысла договариваться, если уверен, что обманут. Поэтому нормализация отношений с Москвой и визиты на высшем уровне являются очень важными и для Казахстана, и для поддержания авторитета президента Токаева, которого с самого начала правления преследуют определенные неудачи во внешней и внутренней политике», — поясняет Мендкович.

Антураж имеет значение

Соответственно, от визита российского руководителя ждали какого-то развенчания этих опасений. Доказательства того, что отношения между двумя странами носят союзнический, добрососедский характер. «Среди ожиданий было подтверждение нашего стратегического сотрудничества — несмотря на те проблемы, которые являются естественным аспектом таких глубоких и взаимозависимых отношений, как наши», — продолжает Станислав Притчин.

И в целом эти доказательства были представлены. Поездка была весьма насыщенной — она включала в себя как переговоры между президентами (в узком и расширенном составе), так и подписание целого пакета соглашений и деклараций.

Одной из отличительных черт визита стал его антураж. Астана сделала все возможное для того, чтобы максимально подчеркнуть высочайший статус визита и принимаемого гостя.

«Сегодня, когда Вы рано утром прилетели в Астану, на небе вышел полумесяц в сопровождении очень ярких звёзд — это редкое явление, я сегодня на это обратил внимание всех тех людей, которые присутствовали на встрече в аэропорту, и я полагаю, что это очень хороший, добрый знак, — заявил Токаев. — Ваш визит имеет очень большое политическое, а можно сказать, и историческое значение».

Путин же подчеркивал высокий статус отношений по-другому. На встрече с Токаевым он сразу «ушел в фактуру». Российский президент перечислил: санкции не помешали в 2022-м нарастить товарооборот до рекордных 28,2 млрд долларов (больше показателей 2021 года на 10,2%), и только за январь–август этого года оборот составил почти 19 млрд долларов — на 7,6% выше прошлогодних показателей.

Ярко выраженный интерес к «серым» чипам

Понятно, что рост был обеспечен прежде всего «серым экспортом». Который, несмотря на все заявления казахстанских руководителей, шел своим ходом. «Не секрет, что в этом вопросе Казахстан оказывает Москве огромную поддержку — казахские дипломаты хвастались, что именно через их страну в Россию поставлялась микроэлектроника для производства «Калибров», — отметил Мендкович.

Сейчас Россия сокращает дублирующий импорт, поскольку развивает собственное производство и согласовывает с Казахстаном этот момент, отметил эксперт. Он прогнозирует: возможно, будет происходить отказ от закупки ряда компонентов для ВПК через Казахстан, а потоки импорта будут ориентированы на потребительские товары (например, на бытовую технику).

Еще одним элементом антисанкционного сотрудничества стал вынос некоторых российских предприятий на свободную от санкций казахстанскую территорию. По словам Токаева, в работе находятся 143 проекта «в области промышленной кооперации» на общую сумму больше 33 млрд долларов, и 140 проектов из них натурализовались в Казахстане.

Визит Путина к Токаеву позволит сверить часы по нескольким проектам: по развертыванию в Казахстане российских сборочных производств, по развитию АЭС и по двусторонней торговле на фоне санкционной войны, перечислил Мендкович.

При этом эксперты отмечают, что значительная часть стратегического характера партнерства есть и будет в тени. «Очень многие факты, в том числе об участии военнослужащих стран СНГ в освобождении Украины, станут известны публике уже после завершения СВО», — заметил Мендкович.

Почему Токаев — не Пашинян

У экономического сотрудничества есть стеклянный потолок, отмечают эксперты. Обусловлено это тем, что в силу специфики казахстанской политики Токаев не обладает безусловной властью.

Что, например, показала история с предложением «Росатома» построить в Казахстане (испытывающем серьезный дефицит энергии) АЭС. «Токаев делегировал вопрос на национальный референдум. Это было странно, ведь вопросы экономического и технического обоснования подобных проектов всегда изучают специалисты под контролем правительства. А не референдум, где каждый гражданин должен выступать в роли экономиста и инженера-ядерщика», — отмечает Мендкович.

По его мнению, Токаев тем самым продемонстрировал свою слабость и стремление искать компромиссы с собственными элитами. Однако это — еще раз — специфика казахстанской власти, предусматривающей лавирование президента в водах межклановых отношений. Её не изменить.

Кроме того, тем, что Казахстан не собирается отказываться от упомянутой выше многовекторности. «Вряд ли стоит ожидать что Казахстан после визита Путина поменяет свою политическую парадигму. Для этого нет предпосылок. Не было принято решение, например, о том, что вся казахстанская нефть пойдет на переработку в Россию. Или что Россия становится монопольным покупателем всего казахстанского урана», — говорит Притчин.

Но здесь нужно понимать, что казахстанская многовекторность серьезно отличается от беспокоящей Россию армянской. По трем причинам.

Во-первых, она не является прихотью властей — Казахстан лишь хочет сбалансировать свои тесные отношения с Россией и Китаем за счет Запада, дабы не быть поглощенным в экономическом плане мощными соседями. Во-вторых, Астана (в отличие от Еревана) чисто по географическим причинам не может сделать стратегический выбор в пользу Запада.

Наконец, в-третьих, Запад слишком сильно давит на Казахстан — в ходе недавних переговоров с тем же Токаевым американцы якобы угрожали ему поддержкой казахстанской оппозиции в случае, если он не будет разрывать отношений с Россией. И сочетание стремления к балансу, невозможности ухода на Запад и жестких требований американцев — лучшая гарантия того, что Казахстан не пойдет по армянскому пути.

Зима близко

В этой ситуации Москве нужно лишь поддержать сложившийся расклад, что Россия и делает через, например, энергетические проекты. Как по транзиту газа через Казахстан, так и по его газификации (и тем самым снижению рисков повторения массовых зимних замерзаний, ведущих к антиправительственным настроениям, которыми хотят воспользоваться американцы).

«Казахстану пока хватает своей добычи, но он идет по пути Узбекистана. Сначала ему будет не хватать газа во время пикового потребления, то есть зимой, а затем и в ходе всего года. Дефицит ожидается со следующей зимы», — поясняет ИА Регнум преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

И поскольку на их месторождениях уже сейчас не хватает газа для «старых» потребителей, то они не могут подключать новых, в частности, газифицировать северо-восточные регионы страны. Поэтому казахские власти хотят запитать эти регионы российским газом с нашей территории».

«Россия готова помочь в газификации его северных и восточных районов в соответствии с подписанной 18 января этого года «Газпромом» и Правительством Казахстана «дорожной картой», — проинформировал казахстанского коллегу Путин.

И в этом, энергетическом, смысле, как и во многих других (от геополитических до сугубо прикладных), приезд Путина свою задачу выполнил.

«Главные итоги визита в том, что, несмотря на существующие сложности и взаимные информационные атаки, и президенты, и правительства, и межнациональные власти показывают, что все вопросы можно решать. И что мы являемся стратегическими партнерами друг для друга», — резюмирует Притчин.