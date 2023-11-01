Астана, 1 ноября, 2023, 11:14 — ИА Регнум. Французский президент Эммануэль Макрон 1 ноября прибыл с официальным визитом в Казахстан, сообщили в пресс-службе казахстанского правительства.

Пресс-служба правительства Казахстана

Макрона встретил в аэропорту Астаны премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов.

«В ходе краткой беседы глава правительства выразил уверенность, что данный визит придаст новый импульс дальнейшему развитию стратегического партнёрства между Астаной и Парижем», — сообщили в пресс-службе.

Пресс-служба правительства Казахстана

В Астане запланирована встреча президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и Макрона по теме укрепления торгово-экономического, энергетического и инвестиционного сотрудничества.

Кроме того, Токаев и Макрон будут обсуждать проблемы международного и регионального уровней.

Президент Франции приехал в Казахстан по приглашению Токаева. Пресс-служба казахстанского президента 26 октября анонсировала официальный визит Макрона.

Также в пресс-службе сообщили о запланированном на 2 ноября визите в Казахстан главы венгерского правительства Виктора Орбана. Переговоры пройдут по теме сотрудничества в инвестиционной, торгово-экономической, а также в культурно-гуманитарной сфере.