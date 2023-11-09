Астана, 9 ноября, 2023, 07:56 — ИА Регнум. Самолёт российского президента Владимира Путина 9 ноября приземлился в аэропорту Астаны. У главы государства запланирована встреча с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Павел Бедняков/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев в аэропорту Астаны

Путин прилетел в Казахстан по приглашению Токаева для участия в работе форума межрегионального сотрудничества. Также лидеры обменяются мнениями по региональным и международным проблемам. Стороны затронут вопросы взаимодействия в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве.

Личная встреча президентов станет пятой в этом году. Кроме того, Путин и Токаев регулярно общаются по телефону.

Как сообщало ИА Регнум, перед визитом в Астану Владимир Путин в интервью «Казахстанской правде» отметил общее историческое прошлое России и Казахстана, выразил уверенность в будущих союзнических отношениях двух стран, какая бы обстановка ни складывалась в мире.

Путин подчеркнул, что партнерство России и Казахстана активно развивается и носит особо привилегированный характер. Отношения двух стран построены на принципах взаимного уважения, признания суверенитета, территориальной целостности и невмешательства во внутренние дела.

Партнёрство между Россией и Казахстаном регулируется обширной базой документов — более 350.