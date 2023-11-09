Путин прилетел с официальным визитом в Казахстан
Путин прилетел в Астану, где пройдут переговоры с президентом Казахстана
Астана, 9 ноября, 2023, 07:56 — ИА Регнум. Самолёт российского президента Владимира Путина 9 ноября приземлился в аэропорту Астаны. У главы государства запланирована встреча с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
Путин прилетел в Казахстан по приглашению Токаева для участия в работе форума межрегионального сотрудничества. Также лидеры обменяются мнениями по региональным и международным проблемам. Стороны затронут вопросы взаимодействия в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве.
Личная встреча президентов станет пятой в этом году. Кроме того, Путин и Токаев регулярно общаются по телефону.
Как сообщало ИА Регнум, перед визитом в Астану Владимир Путин в интервью «Казахстанской правде» отметил общее историческое прошлое России и Казахстана, выразил уверенность в будущих союзнических отношениях двух стран, какая бы обстановка ни складывалась в мире.
Путин подчеркнул, что партнерство России и Казахстана активно развивается и носит особо привилегированный характер. Отношения двух стран построены на принципах взаимного уважения, признания суверенитета, территориальной целостности и невмешательства во внутренние дела.
Партнёрство между Россией и Казахстаном регулируется обширной базой документов — более 350.