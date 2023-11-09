Астана, 9 ноября, 2023, 14:10 — ИА Регнум. Переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомарт Токаевым прошли в деловом ключе и были весьма результативными, заявил 9 ноября глава РФ Владимир Путин по итогам переговоров лидеров двух стран в Астане.

Павел Бедняков/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев

По его словам, в заявлении по итогам переговоров поставлены амбициозные цели укрепления стратегического партнёрства.

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Как передавало ИА Регнум, Путин прилетел в Казахстан по приглашению Токаева для участия в работе форума межрегионального сотрудничества. Лидеры двух стран подписали совместное заявление по итогам переговоров в Астане и план действий по сотрудничеству между двумя странами на 2024-26 годы. Президент России также пригласил лидера Казахстана на саммит ЕАЭС и неформальный саммит СНГ, которые пройдут в декабря 2023 года в Санкт-Петербурге.

Токаев ранее заявил, что провёл с президентом России переговоры по всем вопросам сотрудничества и было достигнуто полное взаимопонимание по вопросам предстоящей совместной работы. Он назвал визит российского лидера в Казахстан успешным и отметил незыблемость отношений двух стран.