Киев, 6 ноября, 2023, 23:12 — ИА Регнум. Помощник главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного 39-летний Геннадий Частяков погиб в результате детонации взрывного устройства, заложенного в подарочном пакете, сообщили 6 ноября украинские СМИ.

SERGEY DOLZHENKO/EPA/TASS Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный

Издание «Украинская правда» со ссылкой на вдову Частякова сообщило, что её муж принёс подарочный пакет с бутылкой алкоголя и подарочными рюмками в виде гранат. Сам взрыв произошёл при открытии пакета.

Предположительно, подарок со взрывным устройством Частякову, по показаниям его вдовы, передал старший помощник замглавкома ВСУ Тимченко А. В., написало украинское издание «Страна. ua» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

«Сегодня при трагических обстоятельствах в свой день рождения в кругу семьи погиб мой помощник и близкий друг майор Геннадий Частяков. В одном из подарков сработало неизвестное взрывное устройство», — написал в своём Telegram-канале Залужный.

Также известно о тяжёлом ранении 13-летнего сына Частякова.

Как сообщало ИА Регнум, 5 ноября стало известно о ликвидации в зоне проведения специальной военной операции одного из лучших артиллеристов ВСУ Дмитрия «Таксиста» Милютина. Боевик погиб в Запорожской области в результате ракетного удара. Вместе с ним в момент награждения личного состава были ликвидированы несколько офицеров ВСУ.

Украинский министр обороны Рустем Умеров подтвердил уничтожение части 128-й бригады ВСУ российскими ракетами «Искандер».