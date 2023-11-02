Киев, 2 ноября, 2023, 05:36 — ИА Регнум. Конфликт на Украине зашёл в тупик, в связи с чем Вооружённые силы Украины не смогут добиться успехов, заявил главнокомандующий Валерий Залужный в интервью изданию Economist.

Иван Шилов ИА REGNUM Валерий Залужный

«Как и в первую мировую войну, мы достигли уровня развития технологий, который ставит нас в тупик… Глубокого и красивого прорыва, видимо, не будет», — сказал Залужный.

Он признал, что долгое время не мог понять, по какой причине ВСУ не могут добиться успеха в ходе контрнаступления. Вместо предсказываемых успехов украинская армия завязла на минных полях, а предоставленная западными союзниками техника и вооружение не оправдали ожиданий.

«Чтобы выйти из этого тупика, нам нужно что-то новое, как например, порох, который изобрети китайцы», — заключил Залужный.

Как ранее передавало ИА Регнум, главком ВСУ также отметил эффективность Военно-воздушных сил России и российские подразделения радиоэлектронной борьбы. По его словам, России удалось сохранить значительное преимущество в воздухе и модернизировать силы РЭБ.

30 октября полковник ВСУ в отставке из аналитического «Центра оборонных стратегий» Сергей Кивлюк признал, что украинские военные остановили наступление на трёх направлениях. Он отметил, что это, вероятнее всего, произошло из-за истощения ресурсов и российских минных полей и авиаударов.