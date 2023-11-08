Вашингтон, 8 ноября, 2023, 18:55 — ИА Регнум. В украинском обществе наблюдаются раскол и упадок духа на фоне разгорающейся политической борьбы в верхних эшелонах власти и неудач на фронте, пишет 8 ноября газета The Washington Post.

Иван Шилов ИА Регнум

В материале говорится, что в ранее «нерушимом» национальном единстве Украины начинают появляться «трещины» из-за отсутствия хороших новостей и опасений, что Россия вскоре возобновит атаки на энергетическую инфраструктуру.

Источником негатива служат не только неудачи на поле боя, отмечает издание. Так, переключение международного внимания на конфликт на Ближнем Востоке, а также разногласия в Вашингтоне по поводу дополнительной помощи Украине подрывают моральный дух гражданского населения.

Кроме того, The Washington Post отмечает признаки борьбы в верхних эшелонах власти, с чем связывают недавнюю отставку бывшего командующего Силами специальных операций ВСУ Виктора Хоренко.

Главком ВСУ Валерия Залужный, говорится в статье, пользуется огромной популярностью среди сограждан и может представлять угрозу для главы киевского режима Владимира Зеленского, если решит начать политическую карьеру.

К одному из косвенных признаков конфликта между ними издание отнесло недавние заявления Залужного о тупике на фронте и невозможности «глубокого и красивого прорыва» украинских войск.

Как передавало ИА Регнум, ранее Asia Times написала, что Зеленский «находится в состоянии войны» со своими генералами. Автор материала Стивен Брайен полагает, что лидер киевского режима не сможет получить на Западе новое оружие и очередные денежные транши, «рекламируя» патовую ситуацию на фронте.

Генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос, в свою очередь, высказал мнение, что указ Зеленского об увольнении Хоренко стал ударом по главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному.

Эксперт Ассоциации военных политологов, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Глазунов отметил, что боевая граната в подарке помощника главкома ВСУ Геннадия Частякова свидетельствует о внутренних проблемах в высших рядах ВСУ. Также граната могла быть предупреждающим сигналом Залужному.