На днях у товарища забрали соседа по гаражу. Смолил крышу к зиме, подъехали здоровые лбы с автоматами, затолкали в «Ниву» и увезли в ТЦК. Подобное происходит по всей украинской Донецкой области, три-четыре дня подготовки — и свежее пушечное мясо отправляется в Авдеевку. «Чтобы далеко не возить», — объясняют такое рвение местные. Примерно то же происходит в Харькове, где военкоматовские патрули часами дежурят у подъездов жилых домов, ожидая, что кто-то выйдет, а в западню метро спускаются только женщины и дети.

Иван Шилов ИА Регнум

Уныние и озлобленность Зеленского в связи с резким падением западной помощи, которое все чаще красочно преподносят иностранные СМИ, проявляется внутри Украины в основном усилением мер по отлову мужского населения. Да, чем дальше от линии фронта — тем спокойнее, и в бурлящем жизнью Киеве о какой-то войне напоминают лишь редкие воздушные тревоги. Только работа все равно продолжается: отменяют броню и отсрочки, пересматривают решения медкомиссий, собираются мобилизовать ограниченно годных и студентов в академических отпусках, разрешили ставить в строй мужчин с ІІІ группой инвалидности, а калекам присваивается статус «ограниченно годен».

Так что если вы хотели знать, как практически отражается на украинском обществе крушение модели «весь мир с нами», то короткий ответ — «пока никак». Политическое решение воевать «до победы», которое описывает в своем нашумевшем репортаже журнал Time, безусловно, зависит от американских миллиардов. Но в аппарате Зеленского тема прекращения боевых действий и выход на мирные переговоры является запретной.

«Столкнувшись с альтернативой — заморозить войну или проиграть ее, Зеленский не видит другого выбора, кроме как продолжать дальше. «Я не думаю, что Украина может позволить себе устать от войны», — говорит он. Даже если кто-то устает внутренне, многие из нас этого не признают. Президент в меньшей степени»,— сообщает Time, и от всего большого текста веет какой-то безысходностью.

Маленький небритый человечек в зеленой рубашке, зациклившийся на мессианской идее и уже неспособный переключиться. Даже перестал шутить на совещаниях, нынче не до шуток — «в своих зарубежных поездках и президентских телефонных звонках ему необходимо убедить мировых лидеров, что помощь Украине отвечает их собственным национальным интересам, что она, как выразился Байден, «принесет дивиденды». Достичь этого становится все труднее по мере того, как множатся глобальные кризисы».

Таким образом возникает два закономерных вопроса: как долго это может продолжаться и означает ли смена отношения к украинскому вопросу на Западе перелом ситуации?

Последний рубеж

Продолжение войны, помимо материально-финансовой части, упирается для Украины в два главных условия: наличие живой силы и поддержку общества. С первым пытаются справляться, хотя все чаще слышны громкие жалобы разных комбатов с передовой о том, что войска обескровлены. Даже Time не преминул сообщить, что некоторые командиры начали отказываться от приказов о наступлении, даже если они исходили непосредственно из самого высокого кабинета. Например, какие-то неназванные части ВСУ отказались штурмовать Горловку, сославшись на нехватку оружия, артиллерии и новобранцев.

«Они просто хотят сидеть в окопах и держать оборону, — говорит источник издания, якобы входящий в окружение первого лица. — Но таким образом мы не сможем выиграть войну». Поэтому в ближайших планах — кадровые перестановки с увольнением «как минимум одного министра, а также старшего генерала, отвечающего за контрнаступление, чтобы обеспечить ответственность за медленный прогресс Украины на фронте».

Однако подобные меры вряд ли помогут, если общество тоже уйдет в глухую оборону. Недовольство пока тщательно давится любыми возможными способами. В первую очередь, информационно. «На уровне ощущений, в бытовом срезе есть сильная усталость от войны, но она пересекается с инфантильными настроениями веры в светлое будущее, — объясняет ИА Регнум украинский политолог Кирилл Молчанов. — Социальная ситуация напряженная, только общество на низовом уровне смотрит теледурдом, где показывают одни победы. Где они должны видеть сигналы о прекращении западной поддержки?»

Пока лучше всего слышно тех, кто собирается «потерпеть еще немного», а в Киеве проводятся форумы, где обсуждается послевоенное восстановление и разного рода стратегии будущего.

Официальная социология тоже демонстрирует единодушие по принципиальным вопросам. Хотя уже осторожно показывает снижение количества готовых воевать до победного конца и рост тех, кто считает, что Запад устает от Украины, его поддержка ослабевает и он хочет от Украины уступок России — с 15% в сентябре 2022 года до 30% в октябре 2023 года. А данные КМИС почти сенсационно видят падение уровня доверия президенту с 91% до 76% (при резком недоверии к парламенту и правительству).

Чисто технологически это взаимосвязанный процесс: нет успехов на фронте — нет контента для «перемог» — снижение уровня оптимизма. На все это накладывается ожидание тяжелой зимы без света и тепла, а также очень тяжелая экономическая ситуация. Если в телефонных опросах украинцы скорее всего врут про свою политическую позицию, то про падение уровня жизни говорят вполне откровенно. И на самом деле решение о кадровых изменениях не только в армии, но и в Кабмине, может быть продиктовано реальными данными о катастрофическом падении рейтинга правящей партии.

Как прогнозирует политолог Михаил Павлив, в ближайшее время премьер-министр Шмыгаль уйдет в отставку и его место с высокой степенью вероятности займет Оксана Маркарова, бывший министр финансов и экс-посол Украины в США. Впрочем, говорит он ИА Регнум, это вряд ли поможет, поскольку «решение о том, что Зеленский — это уже закрытый проект, действительно принято и американцами, и британцами, которые очень долго были его кураторами».

Таким образом, системные публикации в западных СМИ, рассказывающие о бесперспективности «контрнаступа», удручающих настроениях в ВСУ и ухудшении перспектив украинского проекта, не только дают основания для прекращения разного рода поддержки, но и готовят почву для выборов ближайшей весной, которые устранят главное препятствие — ту самую непреклонную волю маленького, небритого человека.

Источники агентства уверены, что до Нового года решение будет принято, и на это указывает еще одно социологическое исследование «Рейтинга»: абсолютно комплиментарное к первому лицу, но на две трети посвященное вопросам проведения выборов и восприятия избирателем потенциальной «партии ветеранов войны».

Смена курса

Заказчик измерения, которое во многом является формирующим и вводит в общественное сознание саму идею допустимости плебисцита в условиях войны, затронул пару важных оргвопросов. Прежде всего, организацию голосования украинцев за рубежом и внутренне перемещенных лиц. Без этого резерва обеспечить решающий перевес для формирования оппозиционного правительства вряд ли возможно.

А в том, что оно будет именно оппозиционным, сомнений нет. Правда, в специфическом смысле: «антизелёным».

«По большому счету длинная история про уставшего, озлобленного и брошенного Зеленского, коррупционера, с которым не хотят работать соседи, должна обосновать предстоящую смену ориентиров. Американцы хотят, чтобы Украина провела парламентские выборы, и будут их жестко курировать. Фактически формировать оппозиционный к Зеленскому парламент, в котором будет оппозиционная коалиция, оппозиционный премьер, на котором можно делать акцент как на будущем фронтмене Украины. А Зеле надо создать бэкграунд сбитого летчика, хромой утки, чем они и занимаются», — утверждает Михаил Павлив.

Вероятно, такая рокировка связана с необходимостью смены концепции, на что и указывают в западной прессе. Журналист Time прямо говорит о разногласиях в видении будущего у Зеленского и его ближайшего окружения, которое не верит в полную и безоговорочную победу над Россией. «Непоколебимость» вождя вызывает у них тревогу. А недавно британская Times рассказывала о том, что главком Залужный предлагает перейти к более осторожной тактике и сосредоточится на обороне, пока верховный требует продолжать наступление. Военные недовольны позицией президента, и вынесенный на страницы мировых изданий конфликт выглядит линией острого внутреннего разлома.

Особенно если учесть, что все действующие лица так или иначе управляемы американцами и Британией.

Таким образом, вопрос только в степени этой управляемости. Если цена транзакций для главных спонсоров войны чрезвычайно возросла и возникли новые острые угрозы, то расходы нужно сокращать. Вслед за Израилем может полыхнуть в других местах, одновременно на планете намечается целая цепочка острых конфликтов. Гегемон уже не тот, его влияние падает, а главная цель — крушение российской власти и экономики — не достигнута. Поэтому украинский кейс нужно переводить в режим вялотекущей борьбы, где прекращение военных поставок автоматически означает продвижение ВС РФ и обретение контроля как минимум над всей территорией новых регионов.

Уже сейчас на отдельных участках запорожского направления, по сведениям источников ИА Регнум, перевес российской артиллерии вырос примерно в 20 раз. Военнослужащие ВСУ жалуются на ежедневные потери, поскольку им банально нечем отвечать, начал ощущаться дефицит даже с патронами к стрелковому оружию. Человеческий ресурс тоже исчерпаем, в некоторых сельских районах Украины уже просто не осталось тех, кого еще можно «забрать»: кто-то списан после ранений, кого-то похоронили, остальные или уехали, или решили вопрос с «белым билетом».

Крупные неудачи и смена «контрнаступа» потерями — тот самый фон, на котором дальше имитировать всеобщий оптимизм и поддержку общества будет уже вряд ли возможно. Коррупционные скандалы и необходимость заниматься другими проблемами — железное основание для сворачивания помощи. Любая истерика Зеленского наткнется на целый набор таких аргументов, после которых останется только застрелиться от стыда. Реальную социологию выпустят наружу, и вдруг окажется, что народ хочет отдохнуть от войны. И президента больше не поддерживает.

Решать дело всеобъемлющим миром никто не даст. Как вряд ли возможны и российско-украинские переговоры, для которых нет приемлемой модели раздела Украины. «Похода на Львов» тоже не случится. А вот заморозка с целью оптимизации процессов и накопления сил, оценки ситуации и договоренностей на высшем уровне мировой политики — вполне в американских интересах. Поэтому скоро может оказаться, что бывший герой в зеленой рубашке, которого принимали под гром аплодисментов лучшие люди планеты, — сбившийся с пути жалкий, проворовавшийся наркоман с расстройствами психики.

А если против него выступит «партия ветеранов», то кто сможет перечить мнению достойных людей, завоевавших свое право требовать чего-то другого?