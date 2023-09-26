Ереван, 26 сентября, 2023, 20:59 — ИА Регнум. В результате взрыва бензохранилища в Нагорном Карабахе погибли по меньшей мере 125 человек, сообщила 26 сентября министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян на брифинге в гуманитарном центре при правительстве.

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«Сегодня мы перевезли из Нагорного Карабаха останки 125 тел погибших при взрыве в Нагорном Карабахе», — сказала министр.

По её словам, тела доставлены в соответствующее подразделение центра судебной медицины, где будет проведена их идентификация. Аванесян пообещала обнародовать полученные данные.

Как передавало ИА Регнум, вечером 25 сентября на складе топлива в Аскеранском районе Нагорного Карабаха, на трассе Степанакерт — Аскеран произошёл взрыв на складе топлива.

Изначально SputnikARM со ссылкой на омбудсмена региона Гегама Степаняна сообщал о более 200 погибших и пострадавших. Состояние большинства раненых оценивалась как тяжелое или крайне тяжёлое.