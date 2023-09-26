Врачи РФ оказывают помощь пострадавшим при взрыве топлива в Карабахе
Военные врачи РФ помогают раненым после взрыва топлива в Карабахе
Степанакерт, 26 сентября, 2023, 05:40 — ИА Регнум. Российские военные врачи оказывают медицинскую помощь пострадавшим после взрыва топлива в Степанакерте в Нагорном Карабахе.
По информации Минобороны РФ, врачи медицинского отряда специального назначения оказывают неотложную квалифицированную и специализированную медпомощь пострадавшим.
«С момента происшествия в медицинский отряд обратились 23 мирных жителя с ожогами верхних дыхательных путей, рук и ног. Всем нуждающимся оказана помощь в полном объёме», — сказал начальник медицинского отряда РМК Павел Суслов.
Отмечается, что на территории российского миротворческого контингента развернут блочно-модульный городок с медоборудованием, позволяющим проводить до 80 рентгенологических, флюорографических и УЗИ исследований в сутки, автоперевязочная с возможностью оказания хирургической помощи, а также операционно-реанимационный диагностический модуль с палатой интенсивной терапии.
Как сообщало ИА Регнум, на бензоколонке в Нагорном Карабахе произошёл взрыв вечером 25 сентября.
В результате взрыва на дороге Степанакерт — Аскеран насчитывается более 200 погибших и пострадавших.
Состояние большинства раненых оценивается как тяжелое или крайне тяжёлое.
Планируется задействовать санитарную авиацию.