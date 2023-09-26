Степанакерт, 26 сентября, 2023, 05:40 — ИА Регнум. Российские военные врачи оказывают медицинскую помощь пострадавшим после взрыва топлива в Степанакерте в Нагорном Карабахе.

Phalinn Ooi Врач на операции

По информации Минобороны РФ, врачи медицинского отряда специального назначения оказывают неотложную квалифицированную и специализированную медпомощь пострадавшим.

«С момента происшествия в медицинский отряд обратились 23 мирных жителя с ожогами верхних дыхательных путей, рук и ног. Всем нуждающимся оказана помощь в полном объёме», — сказал начальник медицинского отряда РМК Павел Суслов.

Отмечается, что на территории российского миротворческого контингента развернут блочно-модульный городок с медоборудованием, позволяющим проводить до 80 рентгенологических, флюорографических и УЗИ исследований в сутки, автоперевязочная с возможностью оказания хирургической помощи, а также операционно-реанимационный диагностический модуль с палатой интенсивной терапии.

Как сообщало ИА Регнум, на бензоколонке в Нагорном Карабахе произошёл взрыв вечером 25 сентября.

В результате взрыва на дороге Степанакерт — Аскеран насчитывается более 200 погибших и пострадавших.

Состояние большинства раненых оценивается как тяжелое или крайне тяжёлое.

Планируется задействовать санитарную авиацию.