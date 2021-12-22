Москва, 22 декабря, 2021, 21:48 — ИА Регнум. Армянская сторона оказалась чрезвычайно плохо подготовлена к ведению войны за Карабах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 декабря сказал ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров.

Facebook.com/ArayikHarutyunian В Нагорном Карабахе

Эксперт отметил, что недавнее заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева о том, что армянские войска в ходе второй карабахской войны 2020 года были полностью уничтожены, конечно же, является преувеличением. По мнению политолога, заявление Алиева является не чем иным, как попыткой запугать Армению и армянское население НКР и заставить армянское руководство пойти на уступки Азербайджану. Но, с другой стороны, оказалось, что Армения и НКР практически не были готовы к ведению интенсивной войны.

«Я был очень разочарован действиями армянских войск. Армянские военные заявляли о «несокрушимой мощи» армии НКР. Но, как оказалось, это были надувания щёк. Люди почивали на лаврах. Имитировали какое-то военное строительство. Подготовка личного состава и оснащение боевой техникой оказались слабыми. Тактика ведения боевых действий была откровенно неграмотной», — заявил эксперт.

Напомним, что 15 декабря Ильхам Алиев сделал заявление о том, что в ходе прошлогодней войны армянская армия была полностью уничтожена.