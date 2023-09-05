Стратегическая ошибка. Именно так премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал стремление страны полагаться в области безопасности исключительно на Россию.

Иван Шилов ИА Регнум

«Архитектура безопасности Армении на 99,999% была связана с Россией, в том числе и в логике приобретения оружия и боеприпасов. Однако сегодня, когда Россия сама нуждается в оружии, вооружении и боеприпасах, в этой ситуации понятно, что даже при желании РФ не смогла бы обеспечить потребности безопасности Армении. То есть тот пример должен показать нам, что в сфере безопасности зависеть или быть привязанным только к одному месту само по себе является стратегической ошибкой», — заявил глава армянского кабмина.

Тут, конечно, можно много говорить о том, что одной из главных целей карьеры Никола Пашиняна (сначала как журналиста, затем оппозиционера и с 2018 года премьер-министра) было ухудшение российско-армянских отношений с дальнейшим вытеснением российского влияния с Южного Кавказа.

Можно указать, что эту цель перед ним поставили его зарубежные друзья, которые спонсировали и поддерживали его на протяжении всей карьеры.

Можно, наконец, отметить словосочетание «даже при желании» в его словах — намекающее на то, что Россия (чьи миротворцы сейчас спасают армян Нагорного Карабаха от азербайджанского вторжения и чья база спасает армянских армян от вторжения турецкого) почему-то отказывается армянам помогать.

Но гораздо лучше все-таки поговорить о другом. О том, что в теории Пашинян, конечно, прав — всегда лучше диверсифицировать партнеров, в том числе и в военно-политических вопросах. Всегда лучше не зависеть от одного-единственного поставщика безопасности или, что еще важнее, поставщика выживания. Однако на практике — конкретной армянской практике — возникает один-единственный вопрос: а есть ли у Армении альтернативные поставщики выживания, равноценные по возможностям России?

Конечно, прозападные армянские активисты тут же назовут Соединенные Штаты. Расскажут об армянской диаспоре, о ее влиянии на Конгресс США. О том, что при наличии сотен баз по всему миру Штатам не составит труда выделить деньги еще на одну, которая будет располагаться на территории Армении. И, конечно же, защищать страну от всех внешних угроз.

Американцам действительно была бы интересна база в Армении. В центре Южного Кавказа, возле границ России, Турции и Ирана. Возле маршрутов транзита каспийских углеводородов в Европу и одного из рукавов китайского «Шелкового пути». Американцы размещают базы не для того чтобы защищать, а для того чтобы влиять и дестабилизировать соседей — а значит (и это первая причина, почему Армении такой вариант не подходит), Ереван автоматически становится врагом для всех региональных стран. В том числе и для ныне дружественных Ирана с Россией. При этом, потеряв всех друзей, он не обретет и защитника — надежность американских оборонных гарантий вызывает очень большие вопросы. Это могут подтвердить курды, грузины и многие другие страны, которых американцы сначала науськали против более сильных игроков, а потом не дали обещанной помощи.

Еще один вариант замены России — Франция. Страна пусть и менее влиятельная, чем США, но не замеченная в массовой сдаче союзников. Казалось бы, вариант неплохой — французские политики сейчас громче всех выступают за права карабахских армян. Ряд тамошних сенаторов даже призывает президента Эммануэля Макрона взять под контроль Лачинский коридор (соединяющий Карабах с Арменией) и таким образом прекратить устроенную Азербайджаном блокаду региона.

Однако у французов есть не два (как у американцев), а три серьезных минуса. Во-первых, у них недостаточно сил и средств ее проекции — в случае начала конфликта на Кавказе Франция не сможет перебросить туда достаточное количество войск для защиты Армении по причине отсутствия этих войск. Во-вторых, Франция (в отличие от американцев) не в состоянии конфликтовать с главной угрозой для безопасности Армении — Турцией, входящей вместе с французами в НАТО. Попытка Макрона пободаться с Эрдоганом за территориальные права греков кончилась, напомним, безрезультатно. Наконец, в-третьих, Франция сделает всё, что скажут американцы. И если Вашингтон потребует от Парижа воспользоваться его присутствием в Армении для дестабилизации армянских соседей и всего региона, то французский комсомол ответит «есть».

Третий вариант — Иран. Казалось бы, Исламская Республика имеет и возможность проекции силы (у нее общая граница с Арменией), и саму силу (иранская армия далеко не последняя в регионе), и заинтересованность в стабильной дружественной Армении (у Ирана и без того врагов на границах достаточно), и нежелание использовать Армению как плацдарм против врагов. Однако, несмотря на все эти достоинства, Иран еще меньше других подходит на роль защитника Армении — просто потому, что он не может себе позволить конфликта не только с Турцией, но и даже с Азербайджаном. На территории Ирана живет больше азербайджанцев, чем в самом Азербайджане, и попытка встать на сторону Еревана будет чревата бунтами в северных иранских провинциях.

Есть и четвертый, экстравагантный вариант — Турция. Но для того, чтобы уйти под крыло Эрдогана, армяне должны забыть и про Геноцид, и про суверенитет, и, возможно, про ряд своих территорий.

Наконец, у всех вышеозначенных вариантов есть еще два ключевых минуса. Во-первых, поставщик выживания означает не только гарантию безопасности, но и обеспечение экономического благосостояния — и здесь никто из них не может дать то, что дает Россия. Рынок сбыта и рынок труда.

Казалось бы, американцы вполне могут компенсировать всё деньгами — просто переводить армянам какую-то сумму денег. Однако эти переводы могут в любой момент остановиться: американское население не испытывает к армянскому каких-то солидарных чувств. А российское — испытывает: Москва рассматривает постсоветское пространство как часть бывшей российской территории и как часть нынешнего контура безопасности России, поэтому готова вкладываться в развитие соседей.

А вот если соседи не отвечают Москве взаимностью, если начинают интриговать, оскорблять и пытаться уйти под крыло к врагам, то российские вложения действительно могут прекратиться. Со всеми вытекающими, утекающими и исчезающими для этих соседей, и правда совершивших самую настоящую стратегическую ошибку.