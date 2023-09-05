Ереван, 5 сентября, 2023, 16:49 — ИА Регнум. Армения отозвала постоянного и полномочного представителя республики Виктора Биягова в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сказано в указе президента страны Ваагна Хачатуряна от 5 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Основываясь на предложении премьер-министра, в соответствии со статьями Конституции и законе о дипломатической службе, отозвать Виктора Биягова с должности постоянного и полномочного представителя Армении в ОДКБ», — говорится в документе.

Биягова назначили постпредом Армении в ОДКБ в ноябре 2018 года. После снятия с должности он станет послом Армении в Нидерландах и постпредом в Организации по запрещению химического оружия.

Как сообщало ИА Регнум, 22 мая премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что республика выйдет из ОДКБ, если сочтёт организацию «недееспособной». По словам армянского премьера, если Армения де-юре примет решение о выходе из ОДКБ, это произойдет после того, как Армения зафиксирует, что ОДКБ ушла из Армении.

Позднее, 4 сентября, политолог Станислав Тарасов в беседе с ИА Регнум назвал препятствие, которое не даст Армении вступить в НАТО. По его мнению, альянс заинтересован в дестабилизации обстановки в Закавказье и соседних с Россией странах, но пока Армения остаётся членом ОДКБ, вступить в него ей не суждено. Тарасов отметил, что предложение от НАТО прозвучало на фоне сделанного Пашиняном заявления о миссии российских миротворцев на территории Нагорного Карабаха — он сказал, что полная зависимость Армении от России в сфере безопасности является ошибкой.