Ереван, 6 сентября, 2023, 10:02 — ИА Регнум. Армения проведёт с Соединёнными Штатами Америки совместные военные учения. Об этом 6 сентября сообщили в министерстве обороны страны.

IMAGO/Andreas Beil/Global Look Press

Уточняется, что манёвры проведут на территории Армении в учебном центре «Зар» миротворческой бригады и учебном центре министерства обороны.

«В рамках подготовки к участию в международных миротворческих миссиях с 11 по 20 сентября в Армении <…> пройдут совместные армяно-американские учения Eagle Partner 2023», ― говорится в сообщении оборонного ведомства.

Отмечается, что учения проводятся с целью повышения уровня оперативной совместимости соединений, участвующих в международных миротворческих миссиях, обмена передовым опытом в области управления и тактической связи, а также повышения готовности армянского подразделения к планируемой оценке в рамках Концепции оперативных возможностей НАТО.

Как сообщало ИА Регнум, премьер-министр Армении Никол Пашинян 3 сентября назвал стратегической ошибкой зависимость от России в сфере безопасности. По его утверждению, Армения сейчас «вкусила горькие плоды» этой ошибки и стала пытаться диверсифицировать политику безопасности.

После таких заявлений председатель Европейского комитета по развитию НАТО Гюнтер Фелингер призвал Армению вступить в альянс.

7 апреля пресс-секретарь министерства обороны Армении Арам Торосян заявил, что Ереван в 2023 году намерен принять участие в двух крупных учениях, организованных командованием сухопутных войск США в Европе — сил Международной миссии под эгидой НАТО в Косове и Saber Junction. Россия запросила у Армении разъяснения о предстоящем участии военнослужащих этой страны в совместных учениях с Североатлантического альянса.

Ранее в Пентагоне также сообщали, что Армению задействуют в ещё одних учениях (Defender Europe — 2023), однако впоследствии из списка участников Ереван исключили.