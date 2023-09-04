В Сочи 4 сентября проходят переговоры президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана, при участии глав минобороны и МИД двух стран. Это первый контакт двух лидеров с момента объявления Кремлём о прекращении зерновой сделки.

Иван Шилов ИА REGNUM

В начале встречи российский лидер сообщил, что будет обсуждать в числе прочего урегулирование ситуации в Сирии, Ливии. Зайдёт речь и об Украине. Путин добавил, что обсудил с Эрдоганом вопрос зерновой сделки и что Москва открыта к дальнейшему обсуждению этой темы.

Путин положительно оценил темп развития российско-турецких отношений: за прошлый год товарооборот увеличился на 86%, и этот тренд сохранился в первое полугодие 2023-го. Отношения диверсифицируются, отметил президент, и развиваются не только традиционные сферы сотрудничества, но и новые. В качестве примера президент привёл переговоры о создании в Турции газового хаба. Эрдоган упомянул намерение Турции развивать закупки российского газа и сообщил о заинтересованности в строительстве второй турецкой атомной станции в Синопе на Чёрном море (в дополнение к АЭС «Аккую», которая возводится при участии «дочки» Росатома).

Переговоры в расширенном составе длились полтора часа, после чего началась кулуарная часть. Судя по сообщениям информагентств, повестка не исчерпывается экономическими вопросами. «Конечно, не обойдем вниманием вопросы, связанные с украинским кризисом», — сказал Путин, предваряя переговоры. Кроме того, ожидается обсуждение положения в Сирии.

Напомним о контексте, в котором начались переговоры двух президентов. Помимо выхода России из зерновой сделки (что Турция, безусловно, считает невыгодным для себя решением), встрече предшествовало решение Анкары вернуть на Украину содержавшихся «в гостях» в Турции главарей запрещенного в России украинского подразделения «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Понятно, что этот шаг Москва не может считать дружеским.

«Путин и Эрдоган не общались пять недель. Это показатель того, что Россию это, мягко говоря, задело. Это было неправильно в плане нарушения договорённостей. Эрдоган объяснял, что он хочет всё объяснить Путину с глазу на глаз», — сказал ИА Регнум публицист Яшар Ниязбаев. Даже если Эрдоган не захочет говорить на тему своего решения по украинским боевикам, в России всё равно захотят услышать какой-то ответ, полагает эксперт.

«Исполнение зерновой сделки» сдерживают ударами «Гераней»

Встрече Эрдогана с Путиным предшествовали переговоры нового главы турецкого МИД Хакана Фидана с российским коллегой Сергеем Лавровым и главой Минобороны Сергеем Шойгу. «Говорили о ситуации на Украине и вокруг нее, включая инициативы, которые призваны продвигать неприемлемую, ультимативную и заведомо провальную так называемую «формулу мира» Зеленского», — проинформировал Лавров после разговора с Фиданом 31 августа (на тот момент, заметим, визит Эрдогана в Сочи ещё рассматривался как предполагаемый).

Двое глав МИД также обсуждали ситуацию с зерновой сделкой. О том же шла речь в разговоре Шойгу с главой турецкой дипломатии. Сделка, к которой Москва приложила максимум усилий, была остановлена не по российской вине, подчеркнул руководитель военного ведомства. «Если выполнить всё то, что было обещано России, то сделка будет продлена. Но оказалось, что это сделать сложнее, чем выстраивать новые коридоры, новые наземные маршруты», — цитировал Шойгу ТАСС.

Пока же Россия очевидно старается остановить вывод украинского зерна из пока еще остающихся под контролем Киева черноморских портов и из речных хабов на Дунае. Примечательно, что перед встречей президентов России и Турции две ночи подряд ВС России наносили удары по портовой инфраструктуре в Одесской области на границе с Румынией. Так, российские БПЛА «Герань» поразили ряд объектов в дунайских портах Измаил и Рени.

Вторые стамбульские мирные переговоры

Перед поездкой Реджепа Эрдогана в Сочи турецкие СМИ — в частности, влиятельное издание Milliyet — сообщали о том, что турецкий лидер привезёт некие мирные инициативы. Президент «готов взять на себя роль посредника и предоставить все виды поддержки, включая проведение прямых переговоров, для обеспечения прочного мира» между Россией и Украиной, утверждали источники Milliyet. По их словам, Эрдоган намерен сообщить российскому лидеру о том, что последствия военных действий «возросли в геометрической прогрессии», и подчеркнуть «важность установления прочного мира и стабильности в регионе».

То, что Эрдоган, который не раз выказывал готовность стать посредником между Москвой и Киевом, и сейчас озвучит некую инициативу, — вполне ожидаемо, отмечает Ниязбаев. «Это не только плюс для региона, но и пиар для Турции, которая показывает, что она — очень серьёзный региональный игрок, который может общаться с Киевом и с Москвой. Анкара подчёркивает, что она может вести самостоятельную линию, ещё и будучи страной НАТО», — заметил собеседник.

Он полагает, проявив себя в роли переговорщика в украинском конфликте (а ведь Стамбул, напомним, уже становился площадкой для контактов Москвы и Киева), Турция рассчитывает повысить свой политический вес — в том числе и в качестве важного игрока в Сирии.

Турецкая сторона рассчитывает: начало переговорного процесса может побудить Запад ослабить санкционный нажим на Россию — к выгоде для Турции. На это ИА Регнум указал глава Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

«Турция, как и страны БРИКС — Китай, Индия, Бразилия и ЮАР, выступают за то, чтобы вернулась свобода торговли, свобода мировых экономических отношений. Она предполагает, что заключение мирного договора в украинском конфликте развяжет руки турецким компаниям для взаимодействия с партнёрами, считая, что на российский рынок так будет удобнее выходить», — сказал Солонников. Анкара сейчас поддерживает не все санкции, но она вынуждена играть по правилам Запада, вводить целый ряд решений — и с точки зрения финансовых взаимоотношений, и с точки зрения поставок ряда товаров.

Эрдоган уже встроился в переговорную повестку. Но нужно помнить — «Турция всё же является членом НАТО, к тому же Анкара поставляла Киеву вооружение, а затем выдала украинских боевиков — это всё факторы, которые свидетельствуют не в пользу Турции, не характеризует её как надёжного и действительно вовлечённого переговорщика», — сказала ИА Регнум доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве Евгения Войко. Поэтому ожидать эффективного посредничества Анкары не следует, уверена собеседница.

В целом крайне маловероятен старт какого-либо мирного процесса, полагает Солонников. «Пока предложения о капитуляции России являются для самой России признанием поражения. Такие предложения — ни о чём», — указал эксперт.

Вторая стамбульская зерновая сделка

Показательно, что, строя прогнозы о поездке Эрдогана, турецкие СМИ лишь во вторую очередь (после гипотетических мирных инициатив Анкары) упоминали зерновую сделку. Впрочем, этот вопрос также активно муссируется в турецкой прессе и политической среде, отмечают эксперты.

Стамбульскую зерновую сделку с момента её заключения представляли как большой успех действующей власти, как решение командой Эрдогана гуманитарной проблемы, отмечает Ниязбаев.

«На протяжении года говорили, что огромную роль в «Черноморском соглашении» сыграл Эрдоган, пока эта тема не накрылась, — указывает эксперт. — До этого Эрдоган обещал Африке, что проблем не будет. Сейчас эта уверенность не особо присутствует, но есть надежда. Как и в случае с Украиной, зерновая сделка — тема не региональная, а мировая. Какая-то страна должна решить задачу, беспокоящую весь мир, и Эрдоган рассчитывает, что это будет Турция».

С другой стороны, условия этих соглашений, протаскиваемых США, ни малейшим образом не соответствуют интересам России, о чём прямо говорил Владимир Путин, отметил Ниязбаев.

Как и в случае с мирными инициативами, в призывах Анкары возобновить стамбульскую сделку есть не только политический, но и экономический аспекты. «Турция — производитель муки, — напомнил Ниязбаев. — Муку производят из зерна, которое в большей части идёт из России. При этом она заняла очень серьёзную нишу в Африке, и турецкие экспортёры боятся, что если зерновая сделка не продлится, Турция потеряет возможность приобретать зерно — тем более она приобретает его по льготным условиям. В случае непродления Турция может потерять свои позиции в Африке».

«В зерновой сделке, конечно, больше заинтересован Эрдоган, пусть и не в том виде, как это было. Турции это было выгодно, поскольку она пополняла свой бюджет за счёт переработанной муки. Такой интерес сохраняется. Поэтому Эрдоган так активно пытается попасть на личную встречу с Путиным», — соглашается Войко.

В случае, если Россия «сдаст внешние позиции» и вернётся в зерновую сделку, «показав свою слабость как переговорщика», для Киева это будет стимул требовать дальнейшей сдачи, считает Солонников. «Если Россия сейчас отступит от изначальных требований, то это будет её слабостью, и от неё будут требовать следующих шагов отступления», — полагает эксперт.

Таким образом, ни возвращения к стамбульскому переговорному формату, ни к стамбульской зерновой сделке ожидать не следуют, делают выводы аналитики. Россия с 18 июля вышла из «Черноморского соглашения», мотивировав это невыполнением своих условий другими представителями — и маловероятно, чтобы Москва туда вернулась.

Но, напоминают эксперты, Россия готова предложить туркам компромиссный вариант. Кремль настаивает на заключении трехстороннего соглашения о поставках 1 млн тонн зерна в Турцию по льготной цене при финансовом обеспечении Катара. Турецкие СМИ ранее сообщили, что в ООН предлагают разморозить активы некоторых российских компаний, а также переподключить Россельхозбанк к системе SWIFT.