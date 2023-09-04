Сочи, Краснодарский край, 4 сентября, 2023, 13:29 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин планирует обсудить в ходе переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом зерновую сделку и Сирию. Об этом российский лидер заявил 4 сентября в открытой части встречи в президентом Турции.

В рамках переговоров предполагается, что сначала обсуждение вопросов пройдёт в составе делегаций, а позднее лидеры пообщаются в узком составе в формате обеда.

Путин подчеркнул, что Россия открыта для переговоров по зерновой сделке. Он также отметил, что обсудит с Эрдоганом и ситуацию на Украине.

«Есть поговорить о чём и с точки зрения обеспечения безопасности в регионе. Конечно, не обойдём вниманием вопросы, связанные с украинским кризисом», ― добавил российский лидер.

Как сообщало ИА Регнум, 4 сентября в Сочи началась встреча Путина и Эрдогана. Переговоры проходят в широком составе. Встречу лидеры двух стран проводят в санатории «Русь» в Зелёном зале корпуса «Империал».

Обсуждение лидером двух стран коснётся ряда вопросов, в том числе двустороннего сотрудничества и актуальной международной проблематики.