Москва, 30 августа, 2023, 14:48 — ИА Регнум. Одной из тем встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова и главы МИД Турции Хакана Фидана в Москве станет ситуация вокруг зерновой сделки, заявила 30 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Баранов Владимир/Global Look Press

«Одной из тем предстоящих переговоров российско-турецких на уровне министров иностранных дел станет ситуация вокруг стамбульских договоренностей», — сказала она на брифинге.

Дипломат уточнила, что речь идёт о прекращенной 17 июля черноморской инициативе по вывозу украинского продовольствия, а также действующем меморандуме Россия-ООН по нормализации отечественного сельхозэкспорта.

Как сообщало ИА Регнум, черноморская сделка между Россией, Украиной, Турцией и ООН о вывозе зерна из украинских портов действовала с 22 июля 2022 года по 17 июля 2023 года. МИД России неоднократно заявлял, что оснований для дальнейшего продления сделки нет, так как она превратилась в сугубо коммерческий вывоз продовольствия с Украины в «сытые» страны.

Вторая часть сделки касалась российских поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Координационный центр ООН 15 июля заявил, что в рамках договорённости ни одно судно с российскими удобрениями так и не было отправлено.

22 августа президент России Владимир Путин, выступая на деловом форуме БРИКС, заявил, что Россия готова вернуться в зерновую сделку, но только в случае реального выполнения всех обязательств перед Москвой. Российский лидер добавил, что стране намеренно чинят препятствия в поставках зерна и удобрений, лицемерно обвиняя в сложностях на мировых рынках.