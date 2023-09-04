Москва, 4 сентября, 2023, 14:22 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган хочет войти в историю, став главным посредником по урегулированию ситуации на Украине, но в осуществление его желания в рамках нынешней встречи в Сочи слабо верится. Такое мнение в беседе с ИА Регнум высказала доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ, политолог Евгения Войко.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Эрдоган

Ранее турецкое издание Milliyet со ссылкой на источники сообщило, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным сегодня в первую очередь заявит о готовности стать посредником по урегулированию конфликта на Украине. Сообщается, что в ходе встречи с Путиным Эрдоган отметит важность установления прочного мира и заявит, что готов взять на себя роль посредника в диалоге. Также турецкая сторона выразит надежду на возобновление зерновой сделки.

Политолог напомнила, что с желанием принять участие в урегулирования конфликта на Украине выступало уже немало стран — в том числе Китай и страны Африки, и, по мнению Войко, очевидна конкурентная борьба между лицами, пытающимися стать главными посредниками.

«Эрдоган уже встроился в эту повестку, хочет занять там особое место — стать посредником и войти в историю. Но нужно помнить основные положения вещей — Турция всё же является членом НАТО, к тому же Анкара поставляла Киеву вооружение, а затем выдала украинских боевиков — это всё факторы, которые свидетельствуют не в пользу Турции, не характеризует её как надёжного и действительно вовлечённого переговорщика. Поэтому не приходится говорить об эффективном посредничестве Турции в текущем конфликте», — отметила Войко.

Политолог назвала такое настойчивое желание Эрдогана лично встретиться с президентом России явной попыткой играть на противоречиях, действовать преимущественно в собственных интересах. Эксперт допустила, что со стороны Анкары поступят встречные предложения для Москвы, например, экономического или транспортно-логистического характера. Однако, как подчеркнула Войко, Турция в первую очередь остаётся страной НАТО, а значит имеет свои обязательства перед недружественными странами. Кроме того, политолог согласилась, что одним из толков, которые сподвигли турецкого лидера отправиться в Россию, стало желание возобновить зерновую сделку хоть в каком-то виде.

«В зерновой сделке конечно больше заинтересован Эрдоган, пусть и не в том виде как это было. Турции это было выгодно, поскольку она пополняла свой бюджет за счёт переработанной муки. Такой интерес сохраняется. Поэтому Эрдоган так активно пытается попасть на личную встречу с Путиным», — поделилась политолог.

Она отметила, что уже звучали разные версии возобновления сделки через новые маршруты, также велась речь о подключении Катара через гарантии ООН, что, по мнению Войко, может быть осуществимо. Она не исключила, что будут обсуждаться и другие пути, как обеспечить страны зерном. Эксперт подчеркнула, что при этом у Москвы сейчас всё в порядке с зерном, а потому эта сделка совершенно не выгодна России, и вряд ли президент Путин сделает больше в сторону турецкого лидера, чем просто его выслушает.

Ранее турецкий лидер сообщил, что рассчитывает на встрече с российским президентом лично обсудить тему обмена пленными между Россией и Украиной. Также главы двух стран намерены обсудить возможности транспортировки российского газа в Европу через Турцию, ситуацию в Сирии и на Украине. Кроме того, зерновая сделка станет важным пунктом в переговорах Путина и Эрдогана. Президент Турции уже неоднократно заявлял о желании стать посредником на мирных переговорах между Россией и Украиной.

В конце июля президент России Владимир Путин на встрече с лидерами африканских государств по украинскому кризису заявил, что российские власти готовы искать пути мирного урегулирования ситуации вокруг Украины. Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров 7 июля подчеркнул, что Москва сможет вступить в переговоры с Киевом лишь после того, как украинская сторона примет условия российских властей.

Как передавало ИА Регнум ранее, генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что направил министру иностранных дел России Сергею Лаврову письмо с «конкретными предложениями» по возобновлению действия зерновой сделки. В предложениях, которые были переданы Москве на полях саммита БРИКС в августе 2023 года, гарантий для Москвы не содержалось, были только новые обещания, отмечал ранее Лавров.

18 августа газета Bild сообщила, что Россия, Турция и Катар могут заключить зерновую сделку о вывозе российского зерна в беднейшие страны. По данным журналистов, Турция планирует быть организатором поставок, а Катар — спонсором.