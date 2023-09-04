Политолог объяснила желание Эрдогана стать посредником по Украине
Политолог Войко сочла минимальными шансы Эрдогана стать посредником по Украине
Москва, 4 сентября, 2023, 14:22 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган хочет войти в историю, став главным посредником по урегулированию ситуации на Украине, но в осуществление его желания в рамках нынешней встречи в Сочи слабо верится. Такое мнение в беседе с ИА Регнум высказала доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ, политолог Евгения Войко.
Ранее турецкое издание Milliyet со ссылкой на источники сообщило, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным сегодня в первую очередь заявит о готовности стать посредником по урегулированию конфликта на Украине. Сообщается, что в ходе встречи с Путиным Эрдоган отметит важность установления прочного мира и заявит, что готов взять на себя роль посредника в диалоге. Также турецкая сторона выразит надежду на возобновление зерновой сделки.
Политолог напомнила, что с желанием принять участие в урегулирования конфликта на Украине выступало уже немало стран — в том числе Китай и страны Африки, и, по мнению Войко, очевидна конкурентная борьба между лицами, пытающимися стать главными посредниками.
«Эрдоган уже встроился в эту повестку, хочет занять там особое место — стать посредником и войти в историю. Но нужно помнить основные положения вещей — Турция всё же является членом НАТО, к тому же Анкара поставляла Киеву вооружение, а затем выдала украинских боевиков — это всё факторы, которые свидетельствуют не в пользу Турции, не характеризует её как надёжного и действительно вовлечённого переговорщика. Поэтому не приходится говорить об эффективном посредничестве Турции в текущем конфликте», — отметила Войко.
Политолог назвала такое настойчивое желание Эрдогана лично встретиться с президентом России явной попыткой играть на противоречиях, действовать преимущественно в собственных интересах. Эксперт допустила, что со стороны Анкары поступят встречные предложения для Москвы, например, экономического или транспортно-логистического характера. Однако, как подчеркнула Войко, Турция в первую очередь остаётся страной НАТО, а значит имеет свои обязательства перед недружественными странами. Кроме того, политолог согласилась, что одним из толков, которые сподвигли турецкого лидера отправиться в Россию, стало желание возобновить зерновую сделку хоть в каком-то виде.
«В зерновой сделке конечно больше заинтересован Эрдоган, пусть и не в том виде как это было. Турции это было выгодно, поскольку она пополняла свой бюджет за счёт переработанной муки. Такой интерес сохраняется. Поэтому Эрдоган так активно пытается попасть на личную встречу с Путиным», — поделилась политолог.
Она отметила, что уже звучали разные версии возобновления сделки через новые маршруты, также велась речь о подключении Катара через гарантии ООН, что, по мнению Войко, может быть осуществимо. Она не исключила, что будут обсуждаться и другие пути, как обеспечить страны зерном. Эксперт подчеркнула, что при этом у Москвы сейчас всё в порядке с зерном, а потому эта сделка совершенно не выгодна России, и вряд ли президент Путин сделает больше в сторону турецкого лидера, чем просто его выслушает.
Ранее турецкий лидер сообщил, что рассчитывает на встрече с российским президентом лично обсудить тему обмена пленными между Россией и Украиной. Также главы двух стран намерены обсудить возможности транспортировки российского газа в Европу через Турцию, ситуацию в Сирии и на Украине. Кроме того, зерновая сделка станет важным пунктом в переговорах Путина и Эрдогана. Президент Турции уже неоднократно заявлял о желании стать посредником на мирных переговорах между Россией и Украиной.
В конце июля президент России Владимир Путин на встрече с лидерами африканских государств по украинскому кризису заявил, что российские власти готовы искать пути мирного урегулирования ситуации вокруг Украины. Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров 7 июля подчеркнул, что Москва сможет вступить в переговоры с Киевом лишь после того, как украинская сторона примет условия российских властей.
Как передавало ИА Регнум ранее, генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что направил министру иностранных дел России Сергею Лаврову письмо с «конкретными предложениями» по возобновлению действия зерновой сделки. В предложениях, которые были переданы Москве на полях саммита БРИКС в августе 2023 года, гарантий для Москвы не содержалось, были только новые обещания, отмечал ранее Лавров.
18 августа газета Bild сообщила, что Россия, Турция и Катар могут заключить зерновую сделку о вывозе российского зерна в беднейшие страны. По данным журналистов, Турция планирует быть организатором поставок, а Катар — спонсором.