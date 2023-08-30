На счетах в Индии «зависла» выручка российских экспортеров, эквивалентная нескольким миллиардам долларов. На это обратил внимание в колонке для издания РБК экс-глава Минфина России, банков «ВТБ 24» и «Открытие» Михаил Задорнов. Россия не может получить эти деньги, которыми российским компаниям был оплачен экспорт нефти.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Россия поставила в Индию нефти и нефтепродуктов в первом полугодии на 30 млрд долларов, а наш импорт из Индии оценивается примерно 6-7 млрд долларов в год. Нам нечего покупать в Индии, но мы не можем эти рупии вернуть, поскольку рупия — неконвертируемая валюта», — указывал Задорнов.

Перечисленные обстоятельства, по мнению бывшего министра финансов, — не просто «одна из», а главная причина нынешнего ослабления рубля. Невозврат выручки от экспорта в Индию подкосил курс национальной валюты, считает Задорнов. По его мнению, перед кабинетом Михаила Мишустина и Центробанком стоит задача решить проблему «зависших» в Индии миллиардов долларов, однако он признает, что это «сложный и долгий» процесс.

Руководство Минэнерго не согласилось с бывшим главой финансового ведомства — здесь заявили, что проблемы с конвертацией «нефтяных» рупий не были причиной ослабления рубля. Независимо от валюты платежа отечественные нефтяные компанию возвращают большую часть валютной выручки, местом происхождения которой является Россия, а задержки не являются системными, заверили в Министерстве энергетики.

Но как бы то ни было, это уже не первый случай, когда поступали сообщения о зависших на счетах в Индии рупиях за проданную Россией нефть.

В июне агентство Bloomberg сообщало: на банковских счетах российских компаний в Индии ежемесячно накапливается до 1 млрд долларов в рупиях. А 16 августа Reuters сообщало, что порядка 39 млрд долларов зависли в индийских банках, и нефтяные компании не могут вернуть их в Россию.

Новые подходы, новые проблемы

После начала СВО Москва начала активно продавать нефть и газ в Индию и Китай — чтобы возместить выпадающие доходы с западных рынков. Исходя из политических и прагматических целей, наше правительство решило уйти от оплаты долларами и перейти в расчетах на национальные валюты главных партнеров в покупке энергоносителей — то есть на индийские рупии и китайские юани.

Отчасти это сработало.

«Поставки российской нефти в Индию в январе–мае 2023 года выросли в 11 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили почти 37 миллионов тонн», — сообщали в начале августа «Ведомости», ссылаясь на статистику минпромторга Индии. «Динамика двусторонней торговли в 2022 году резко возросла и достигла беспрецедентного показателя в 35 миллиардов долларов», — месяц назад отмечал научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов в статье для индийского Центра исследований по стратегическим вопросам и вопросам безопасности (NatStrat).

Были в этой ситуации и негативные нюансы.

«Такой впечатляющий (в 2,5 раза!) годовой рост стал возможен почти исключительно за счет взрывного увеличения поставок из России в Индию сырой нефти, угля и удобрений», — отмечал Кортунов. Действительно, по оценке вице-премьера Александра Новака, за прошлый год поставки российской нефти в Индию выросли в 19 раз, а нефтепродуктов — вдвое. При этом Москва продавала Дели природные ресурсы по сильно заниженным ценам.

С другой стороны, индийский экспорт в Россию не возрос, по крайней мере официально, отмечает доцент Института стран Азии и Африки МГУ Борис Волхонский.

«Часть импорта идет по серым схемам через Турцию, через Эмираты, — пояснил Волхонский ИА Регнум. — Поэтому у нас это записывается как импорт из этих стран, а в Индии записывается как экспорт в те же Турцию или ОАЭ. Поэтому и на них расчеты в национальных валютах никак не отразились, ведь Индия продает товары в эти страны за доллары, и мы из Турции, Эмиратов покупаем не за местную валюту».

Решение о замене валюты расчётов ради получения платежей за ресурсы в локальных валютах оказалось «с сюрпризом», отмечают эксперты.

«Экзотический и далёкий рынок»

Намерение получать рупии за природные ресурсы, а затем приобретать необходимые для России индийские товары столкнулось с рядом проблем.

Импорт из Индии не вырос — как «благодаря» угрозе вторичных санкций для индийских компаний, так и из-за нежелания Дели продавать экспортный товар за национальную валюту.

«В целом местный бизнес не привык так делать, поскольку хождение рупии ограничено за рубежом, и иностранцы ее в крупных объемах никогда не покупают и не выводят, эта валюта не является свободно конвертируемой», — пояснил ИА Регнум эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Валерий Емельянов.

«И по факту сейчас мы продаем нефть и нефтепродукты в долг, получая за них деньги лишь на бумаге», — отмечает эксперт.

Индийская сторона тоже признаёт, что проблема есть, а решения ее по-прежнему не найдено.

Невозможно использовать значительный объем рупий, накопившийся у российских компаний из-за рисков при использовании доллара в связи с санкциями, приводили «Ведомости» слова президента Конфедерации индийской индустрии (CII) Р. Динеша. «Пока у нас нет информации, что какое-либо решение этой проблемы найдено. Мы сейчас продолжаем искать удобный механизм», — около двух недель назад сообщил глава CII.

У России образовался переизбыток рупий — почти 40 миллиардов в долларовом эквиваленте, если верить Reuters, и что с этим делать, пока не столь понятно.

«Решить проблему дисбаланса в торговле с Индией довольно сложно. Просто там нет такого количества товаров, которые могли бы заинтересовать Россию, на которые можно было бы потратить эти рупии», — отмечает Волхонский.

«Это экзотический для нас рынок, плюс очень далекий: везти товары нужно через несколько морей, в том числе по платному Суэцкому каналу и через частично блокированный Босфор. Сложное оборудование, например, для военных целей, таким образом купить очень сложно и дорого», — детализирует Емельянов.

Если не рупии, то дирхамы или юани

Очевидное решение проблемы затруднительно и связано с особенностями местного финансового регулирования: индийский ЦБ запрещает оборот своей валюты за пределами страны. Разумеется, можно попробовать конвертировать эти рупии в американские доллары — со всеми финансовыми и репутационными издержками.

Попытки увеличить экспорт технологий и товаров из Индии столкнутся с угрозой санкционного давления со стороны западных стран, чего Нью-Дели совсем не хотелось бы видеть. Да и продавать их Индия захочет опять же в долларах, а не в рупиях.

Московская биржа пока также не может запустить торги рупиями.

«Рупия, к сожалению, не является свободно конвертируемой валютой, и для того чтобы запустить торги за пределами Индии, необходимо получить разрешение регулятора Индии. Мы ведем диалог на эту тему, окончательного решения нет», — цитировал РБК директора департамента денежного рынка биржи Сергея Титова.

Недавний саммит БРИКС, на который возлагали определенные надежды в плане единой валюты сообщества, не дал конкретных результатов. Многосторонние механизмы взаиморасчетов в рамках БРИКС и тем более единая валюта только обдумываются и разрабатываются.

«Альтернативой для расчетов с Индией могла бы послужить единая расчетная единица стран БРИКС, но ее запуск пока находится на стадии разработки», — подтверждает Емельянов.

Инвестиционные проекты, пока, судя по всему, тоже существуют лишь «на бумаге». К сожалению, как отмечает Кортунов, «идеи масштабной конвертации накопленных Россией в Индии финансовых ресурсов в прямые российские инвестиции пока, насколько можно судить, не приобрели вид согласованных инвестиционных проектов».

Среди экспертного сообщества пока нет единства относительно судьбы скопившихся рупий и механизма предотвращения подобного в будущем.

Как пишет экономист Антон Любич, вариантом решения проблемы может быть изменение валютного контроля, «чтобы законные, допустимые Гражданским кодексом операции экспортёров перестали в ущерб собственным национальным интересам расцениваться как «подозрительные», и продать рупии тем, кто импортирует товары из Индии в значительном количестве (подсказываю — например, Ближний Восток)».

Переход на дирхамы ОАЭ как валюту расчетов является интересным вариантом, но тоже таит немало подводных камней.

Возможно, дирхам как валюта третьей страны мог бы стать «спасательным кругом» в этой ситуации, но эксперты не исключают, что риски только увеличатся.

«Во-первых, всё еще существует опасность введения вторичных санкций со стороны Запада против эмиратских банков. А во-вторых, российский импорт из Эмиратов еще меньше, чем из Индии, так что не факт, что переход на дирхам сможет нивелировать дисбаланс», — отмечает Telegram-канал «Суверенная экономика».

Возможно, как отмечает экономист Василий Колташов, юань и его возможности были не взяты в расчет, хотя именно такой вариант может быть удобен для обеих стран.

«Почему оплата должна быть обязательно в рупиях? Это оплата могла быть произведена в Китае, в юанях. Российская и индийская фирма, к примеру, договаривается с Пекином о поставках. Поставки идут, деньги переводятся на счет российской компании в Китае. Проблем с конвертацией юаней нет», — сказал Колташов ИА Регнум.