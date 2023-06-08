Москва, 8 июня, 2023, 15:43 — ИА Регнум. Россия в 2022 году увеличила объём поставок нефти в Индию в 19 раз, а угля — в три раза, сообщил 8 июня вице-премьер России Александр Новак.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«По сравнению с 2021 годом поставки нефти в Индию в прошлом году увеличились в 19 раз, до 41 миллиона тонн, а угля — в 3 раза, до 20 миллионов тонн. Экспорт нефтепродуктов в Индию за 2022 год достиг уровня 6,2 миллиона тонн (в 2021 году — 3,1 миллиона тонн)», — написал Новак в своей статье для журнала «Энергетическая политика».

Наличие инфраструктуры для поставок энергоресурсов в страны Азии позволило оперативно перенаправить значительные объёмы с Запада на Восток, отметил Новак. Помимо Индии, значительно выросли и показатели экспорта в Китай: нефти — на 28% (до 89 млн тонн), угля — на 25% (до 67,1 млн тонн).

«В течение последних полутора лет в силу нелегитимных действий западных стран энергетический сектор России значительно ускорил разворот на Восток, где находятся самые быстрорастущие и перспективные энергетические рынки в мире», — отметил вице-премьер.

В мае 2022 года поставки нефти из России в страны Азии впервые превысили объёмы поставок в Европу, напомнил Новак. С западных рынков на восточные в 2022 году было перенаправлено почти 40 млн тонн нефти и нефтепродуктов. Сейчас Россия занимает второе место в списке поставщиков нефти в Китай и первое — в Индию.

Как сообщалось ранее, в своей статье Новак также отметил, что в ближайшие 30 лет рынок Азиатско-Тихоокеанского региона будет основным потребителем энергоресурсов в мире, большая часть из которых придётся на традиционные источники энергии. Правительство России направляет значительные усилия на дальнейшее развитие энергетической инфраструктуры в странах АТР, подчеркнул Новак.