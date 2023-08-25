Политолог, политический обозреватель и специалист по Ближнему Востоку, эксперт в области ближневосточных конфликтов, деятельности исламских движений и террористических организаций; Эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Соавтор и автор разделов научных монографий: Схватка за Ближний Восток: региональные акторы в условиях реконфигурации ближневосточного конфликта (2019): Метаморфозы сирийской оппозиции (2021): Rethinking the Religious Factor in Foreign Policy (2021)

Главным событием XV саммита БРИКС в Йоханнесбурге, безусловно, стало расширение этой организации, к которой с 1 января 2024 года присоединятся Аргентина, Египет, Иран, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и Эфиопия. В очереди на участие остаются еще более 20 государств, которые могут присоединиться к объединению в следующие волны расширения.

ТАСС/EPA/ALET PRETORIUS Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, председатель КНР Си Цзиньпин, президент ЮАР Сирил Рамафоса, премьер-министр Индии Нарендра Моди и глава МИД РФ Сергей Лавров

Продавить это решения было не так просто, как могло показаться, с учетом серьезного внешнего противодействия. Запад стремился сохранить нынешний формат БРИКС в качестве некоего «довеска» для G7 и даже пытался повлиять на принятие решений организации, когда президент Франции Эммануэль Макрон напрашивался принять участие в саммите.

Поэтому и расширение БРИКС, и принятие новых документов организации не стоит недооценивать. Очевидно, что нынешнее мероприятие утвердило формирование нового мирового порядка, основанного на многополярной системе.

БРИКС в глобальном контексте

Российская специальная военная операция на Украине наиболее рельефно выявила те разломы, те точки напряжения в международной системе, которые на самом деле существовали уже очень давно.

Собственно события вокруг Украины привели к началу новых тектонических сдвигов мировых политических платформ, продемонстрировали эрозию сложившегося мирового порядка. Очевидно, что мировая система начала ускоренное движение к формированию многополярного мира, который должен заменить нынешнюю переходную систему международных отношений.

На наших глазах происходит то, к чему многие государства, многие региональные центры силы шли в течение 30 лет. И конфликт России с коллективным Западом подтолкнул многие государства к более активным шагам, которые открыли путь к формированию нового миропорядка. Уже предпринимаются меры к запуску новых региональных систем безопасности, более активному выстраиванию различных альянсов, созданию новых военных и экономических блоков.

Триггером для этого стали и односторонние санкции Запада в отношении России, и попытки США и их союзников заставить иные государства, не разделяющие западных установок, присоединиться к антироссийским действиям даже тогда, когда это прямо противоречило национальным интересам этих государств.

С другой стороны, неспособность Запада, несмотря на накачку оружием Украины, обеспечить военный успех в зоне боевых действий (даже несмотря на то, что ради этого США были вынуждены уйти с Ближнего Востока и из Афганистана) заставила государства Глобального Юга еще больше сомневаться в способности Вашингтона и Брюсселя решать задачи глобального характера.

Поэтому, после того как российская СВО выявила неустойчивость нынешней миросистемы, БРИКС становится еще более притягательным объединением для стран Глобального Юга, если речь идет об экономическом, или «Не-Запада», если мы говорим о военно− и геополитическом измерении.

Особенно привлекательной организация становится для ближневосточных государств, обладающих высоким уровнем экономического развития и перспективами экономического роста. Поэтому объединение превращается в альтернативную глобальную интеграционную площадку, которая позволит странам-участницам обеспечивать собственный экономический суверенитет и политическую независимость.

В этом контексте особый интерес представляет деятельность банка БРИКС. Речь идет о «Новом банке развития», который способен бросить вызов Бреттон-Вудской системе во главе с МВФ и Всемирным банком.

Поэтому и саммит организации в Йоханнесбурге, наверное, уже можно считать той точкой отсчета начала институционального оформления нового альтернативного мирового устройства, который закрепил сдвиги в международной политике, спровоцированные украинским кризисом.

Российско-китайский дуэт переубедил индийско-бразильский

При этом важное значение сыграли усилия Китая и России по преодолению оппозиции расширению организации со стороны Индии и в некоторой степени Бразилии.

Именно на Индию и делал ставку Запад в качестве лидера Глобального Юга, который бы вел за собой вчерашние страны «третьего мира», добиваясь продолжения тесного взаимодействия с ними в экономической сфере, решении экологических и климатических проблем, вопросов миграции и т.д. при максимальном сглаживании политических противоречий.

Достаточно упомянуть, что Дели уже является участником таких структур, как QUAD — четырёхсторонний диалог по безопасности, в котором кроме Индии участвуют США, Австралия и Япония.

США и Запад хотели бы, чтобы возобладал индийский взгляд на БРИКС: «пятерка» как некое дополнение G7, через которое можно было бы выстраивать новые связи со странами Глобального Юга, которые не стали бы занимать чью-либо сторону, сохраняя нейтралитет, дистанцируясь от враждебных шагов по отношению к Западу.

В унисон с позицией Индии звучали и заявления Бразилии, которая также опасалась превращения БРИКС в антизападную структуру. Но и Бразилия была вынуждена смириться с расширением организации.

«Расширение может превратить блок во что-то другое. Позиция Бразилии была связана со сплоченностью. В какой-то момент Бразилии придется уступить, не в нашей природе блокировать что-то», — сообщил журналистам один из бразильских официальных представителей в преддверии саммита.

То есть, как отмечают на Западе, если бы группа БРИКС следовала подходу Индии и Бразилии, «то она смогла бы развивать сотрудничество между развивающимися странами и на этой основе взаимодействовать с «Большой семеркой» для обсуждения путей реформирования международной экономической и финансовой системы и решения глобальных проблем, таких как последствия изменения климата».

В то же время на Западе опасались, что возобладает именно китайский подход, который поддерживает Россия, и Глобальный Юг будет двигаться по этому фарватеру.

В этом случае произойдет противопоставление Глобального Юга не Глобальному Северу, где речь идёт исключительно об экономических показателях, но уже коллективному Западу, то есть Глобальный Юг превратится в коллективный «Не-Запад» (Анти-Запад) в военно− и геополитических измерениях.

TASS/EPA/YESHIEL PANCHIA Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва и председатель Китая Си Цзиньпин

В свою очередь, Китай и Россия хотели быстро расширить группу БРИКС, чтобы усилить свое влияние в важных развивающихся странах, многие из которых также рассматривают эту организацию как возможность экономически сблизиться с Китаем.

Индия, с другой стороны, была обеспокоена потерей собственного влияния, если группа БРИКС примет слишком много новых членов, тесно связанных с повесткой дня Китая.

С учетом того, что по итогам саммита в Йоханнесбурге КНР и РФ удалось преодолеть оппозицию Индии и Бразилии, где было принято решение о более чем удвоении числа участников, то и группа БРИКС, скорее всего, «станет еще одной площадкой для антиамериканской политической активности», как предупреждали американские аналитики.

С другой стороны, внятных доводов, чтобы притормозить расширение БРИКС, быть просто не могло.

Следует иметь в виду, что это уже не первое расширение организации.

Еще в 2009 году «четверка» БРИК преобразилась в «пятерку» БРИКС после присоединения к организации ЮАР. Тогда же, например, Саудовская Аравия заявила, что тоже хотела бы стать участником группы. Одновременно поступали и иные заявки на участие, в частности от Индонезии и ряда стран.

Поэтому и затягивать с расширением БРИКС более не представлялось возможным, особенно, когда после начала российской СВО на Украине в организацию выстроилась очередь из более чем 20 государств.

Аспекты расширения — экономика и геополитика

Если же обратить внимание на те государства, за счет которых число участников БРИКС должно с 1 января 2024 года более чем удвоиться, то лишь у Аргентины и в определенной степени Эфиопии на первый план выходят именно экономические аспекты интеграции в этот альянс.

Что касается ближневосточных государств, которые присоединятся к организации, то здесь кроме финансово-экономических предпосылок налицо и геополитические. При том, что на данном этапе скорее последние играют определяющую роль.

Конечно, и для Египта, ОАЭ или Саудовской Аравии с Ираном также важны финансово-экономические преимущества, которые может предоставить БРИКС. Эти страны, в частности, весьма заинтересованы в участии в Новом банке развития этой организации.

Но теперь также решена проблема некоего дисбаланса, когда государства исламского мира находились за рамками этого объединения, несмотря на их очевидные экономические успехи и рост геополитической значимости.

Поэтому присоединение к БРИКС «исламской четверки» — Египта, Ирана, ОАЭ и Саудовской Аравии сделает голос исламского мира более слышимым и самостоятельным в международной политике. Это же придаст дополнительный вес и значимость Ближнему Востоку и его лидерам в качестве новых полюсов многополярного мира.

В связи с этим для «исламской четверки» БРИКС в первую очередь геополитический проект без участия Запада, попытка уйти от западноцентричной системы мира в сторону многополярности, альтернатива объединениям, действующим под эгидой и при участии Вашингтона, и даже в какой то мере и альтернатива G20. Через участие в БРИКС эти государства смогут и далее диверсифицировать свои внешнеполитические контакты, в том числе и в военно-политической сфере.

Интересно, что нормализация отношений между Саудовской Аравией и Ираном сразу же дала толчок к расширению их участия в международных структурах, куда они вступают вместе.

В данном контексте уже можно услышать мнение, что Эр-Рияд и Тегеран скорее могут привнести в организацию свои противоречия, и в случае нового витка напряжения в их отношениях это скажется и на устойчивости самого БРИКС. Однако, скорее, наоборот, БРИКС станет той площадкой, которая позволит решать проблемы между этими странами и поможет развязать узлы противоречий.

В конце концов, между Индией и Китаем также немало неразрешимых на первый взгляд проблем, стычки между их военнослужащими на границе приобретают регулярный характер, а Дели участвует в явно антикитайском блоке QUAD.

Тем не менее собственно БРИКС и позволяет минимизировать негативный фон в отношениях между этими лидерами Глобального Юга, помогает найти им точки соприкосновения и проложить общий курс.

Наконец, присоединение Саудовской Аравии вместе с Ираном и ОАЭ к БРИКС также позволит гармонизировать деятельность этого объединения с ОПЕК+. В частности, новый состав БРИКС будет контролировать 80% мировой добычи нефти.

То же самое касается резкого роста ВВП нового состава стран-участниц. Он составит 30% от мирового ВВП и превысит 30 триллионов долларов.