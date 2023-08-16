Приближение Украины к НАТО перешло на новый уровень. В альянсе уже не только говорят о «неизбежности» вступления, но и обрисовывают вполне реалистичные механизмы. Механизмы, которые позволят обойти два ключевых стоппера для Украины — ее претензии на российские территории (часть которых Киев считает своими и даже оккупирует), а также жесткое несогласие Москвы с этим вступлением. По мнению главы канцелярии генсека альянса Стиана Йенсена, «решение может состоять в том, чтобы Украина отказалась от территории и получила взамен членство в НАТО».

Иван Шилов ИА REGNUM

В Киеве публично на это предложение отреагировали ожидаемо жестко. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов назвал его неприемлемым, советник офиса президента Михаил Подоляк — нелепым. Возник скандал, и вот уже Стиан Йенсен вынужден был назвать свое заявление «ошибкой», «частью более широкой дискуссии о возможных сценариях будущего на Украине».

Но большинству экспертов очевидно, что это заявление не могло быть ошибкой — на таком уровне лица с такими полномочиями подобных ошибок не допускают. Речь идет об отражении точки зрения значительной части американского и европейского истеблишмента. Точки зрения, которая была целенаправленно вброшена. И в этой связи возникает несколько вопросов.

Почему появился этот вброс

По всей видимости, это объясняется крайне непростой ситуацией, в которой сейчас оказался Запад в рамках конфликта с Москвой. Ситуации военной, экономической и политической.

«Появление подобный размышлений вполне закономерно и вызвано осознанием провала украинского контрнаступления, — предположил в комментарии ИА Регнум глава аналитического бюро СОНАР-2050 Иван Лизан. — Запад вложился в Украину и верил в то, что она нанесёт России военное поражение, которое вместе с санкциями вынудит Москву подписать позорный для себя мир. Но план не удался, и теперь в США и ЕС ищут другие способы решения конфликта».

Размен территорий в обмен на членство оставшейся части Украины в НАТО там считают вполне допустимым, считает Лизан. «Администрации Джо Байдена выгодно выйти из конфликта до выборов 2024 года так, чтобы нельзя было обвинить президента США в поражении», — поясняет собеседник.

Одной рукой НАТО будет продолжать снабжать Украину тем, чем можно, а другой будет нащупывать выход из этого конфликта «с гордо поднятой головой и на приемлемых условиях», сказал ИА Регнум политолог-международник Аббас Джума. Вброс из офиса Йенса Столтенберга означает, что подобный сценарий обсуждается, поскольку ситуация для Запада на фронтах складывается не самым лучшим образом.

Глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович соглашается с вариантом поиска других способов решения конфликта и называет еще две возможные цели. «Во-первых, дезинформация России, попытка прийти к заморозке конфликта по корейскому сценарию, чтобы дать возможность ВСУ перевооружиться и восстановить численность после огромных потерь», — поделился эксперт предположением с ИА Регнум.

Во-вторых, это форма давления на Киев с целью заставить вести войну до последнего украинца, пугая «сдачей», считает Мендкович. «Здесь понятная цель — максимальное уничтожение славянских народов, максимальное их ослабление к концу войны», — добавил эксперт.

Впрочем, не исключено, что целью вброса была дезинформация не Москвы, а Киева.

«Это попытка обмануть украинское руководство, пообещав вступление в НАТО в обмен на территориальные уступки», — считает замдиректора Центра комплексной европейской и международной безопасности НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов. На деле же, уверен он, США, Германия, а также элиты других западноевропейских стран вряд ли допустят вхождение Украины в Североатлантический альянс.

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«Они не будут брать на себя риски вступления в войну против России, даже если украинский конфликт будет политико-юридически урегулирован. Даже если представить, что Россия с этим согласится, то Украина и далее будет держаться в предбаннике НАТО без распространения на нее 5-й статьи устава альянса», — пояснил Суслов ИА Регнум.

Выгоден ли этот сценарий России

В этом случае мнения экспертов разделяются. Одни считают, что категорически невыгоден, поскольку отказ Украины от вступления в НАТО является одной из важнейших целей российской СВО.

«С этим вариантом категорически не согласится Россия. Вариант вхождения Украины в НАТО для России неприемлем. Снятие этого вопроса является одной из важнейших целей российской СВО», — уверен Дмитрий Суслов.

Даже если нынешняя украинская власть пойдет на территориальные уступки, любая другая может от этих условий отказаться и снова попытаться присоединить эти территории силой. Всегда будет претендовать на реванш, поясняет эксперт. «Подобный «зонтик» обезопасит Украину и позволит ей взять тайм-аут для подготовки к новому витку войны и активизации террористической деятельности», — соглашается с Сусловым Иван Лизан.

«Нам нужен нейтралитет — закрепление внеблокового статуса Украины, закрытие всех военных объектов НАТО, включая биолаборатории Пентагона и допуск на Украину регулярных инспекций ОДКБ с целью проверки соблюдения обязательств», — отмечает Мендкович. Он напоминает о целях СВО: также нужна демилитаризация, сокращение украинской армии, передача всех наступательных вооружений Москве (их можно будет зачесть как часть суммы компенсаций за агрессию против нас). «И, наконец, денацификация, которая в текущих условиях означает арест или эмиграцию всего руководства украинского псевдогосударства и силовых структур», — подчеркивает Мендкович.

России был категорически нужен отказ от вступления в НАТО Украины в границах на февраль 2022 года, и если эти границы изменятся, то вопрос перейдет из разряда неприемлемых в обсуждаемые, считает Аббас Джума. «Часть Украины в НАТО — это выход. Киев, Ужгород и Львов никогда не входили в нашу повестку безопасности», — полагает собеседник.

Вопрос лишь в том, в каких границах это будет обсуждаемо. На это, в частности, обратил внимание замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя в своём Telegram-канале сообщение из офиса генсека НАТО.

«Идея любопытная. Вопрос только в том, что все якобы их территории — в высшей степени спорные, — отметил Медведев. — И для захода в блок киевским властям нужно будет отказаться даже от самого Киева, столицы Древней Руси. Ну а столицу им придётся перенести во Львов. Если, конечно, пшеки согласятся оставить Лемберг любителям сала с коксом». По другой версии России достаточно взять под контроль весь Левый берег, а также Одессу с Николаевым (для отрезания ошметка Украины от моря и получения сухопутного коридора в Приднестровье).

Здесь важно понимать еще один момент. Россия в итоговой пакетной сделке по Украине может настаивать на внеблоковом статусе и даже прописать его в соглашении. Однако, как верно говорил Владимир Путин, доверять Западу нельзя. Пройдет пять, десять лет — и американские власти с формулировкой «это суверенное решение Украины» все равно данное условие пересмотрят, выражают опасения эксперты. Поэтому смысла настаивать на таких долгосрочных условиях нет — гораздо лучше в ходе переговорного процесса их разменять на какие-то уступки здесь и сейчас.

При каких условиях этот сценарий реализуется

Если брать в расчет версию о том, что России данный сценарий невыгоден, то условием реализации могут стать военные неудачи Москвы. «Условия вполне понятны: военное истощение России (сомнительно с учётом переведенного в мобилизационный режим ОПК), сильное внешнее давление (например, со стороны Индии и Китая, что сомнительно), экономические проблемы — отсутствие денег для ведения боевых действий. Пока ничего из этого нет и не предвидится. А значит боевые действия будут продолжаться», — отмечает Лизан.

Но даже в случае ослабления России на пути сделки оказываются юридические моменты. «Реальное завершение конфликта подобным образом маловероятно. Россия готова к прекращению СВО только после решения её задач», — подчеркивает Мендкович. Это, указывает он, потребует от ВСУ без боя освободить оккупированные территории Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, а от Киева заявить об официальном отказе от любых претензий на Крым и новые российские регионы. «Без этого никакое перемирие невозможно по Конституции России», — замечает Мендкович, напоминая, что упоминание Крыма, Севастополя, республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей внесено в основной закон.

«Россия должна освободить больше территорий, чем освобождено сейчас. Мы должны вернуть то, что наше по нашей Конституции. И пока наши «бумажные» границы не совпадают с нашей зоной фактического контроля, мы не можем пойти на эту сделку», — считает Джума.

Возникает резонный вопрос: «Если Россия освобождает эти территории силой, то зачем ей идти на сделку, которая ей невыгодна?»

Наконец, Москва должна будет пересмотреть задачи своей СВО, а Вашингтон риски ядерной войны. «Чтобы этот сценарий реализовался, Москва должна отказаться от фундаментальных целей СВО в обмен на признание Украиной новых территориальных границ России. Кроме того, США должны пойти на колоссальный, недопустимый риск — взять на себя риски вступления в войну против России», — отмечает Джума.

Если даже исходить из версии о том, что Москве размен выгоден, то все вышеперечисленные условия начинают играть в ином свете. Россия продолжает наступать, освобождает свои территории, создает буфер безопасности из пока еще украинских территорий (тем самым сокращая размеры украинских территорий до минимально безопасного для России остатка), после чего начинает реальные переговоры с Западом на тему «территории в обмен на членство». Тему, которая уже вброшена в общественное пространство для того, чтобы западная общественность с ней свыклась как со вполне реалистичным вариантом выхода из конфликта.

«Против этого сценария яростно протестует Киев, но я исхожу из того, что Украина не актор и подчинится требованиям тех, кто оплачивает войну», — резюмирует Джума. В конце концов, отмечают эксперты, если Украина привыкла, что война Запада с Россией ведется за ее счет, то почему бы ей не принять для себя тот факт, что и мир будет достигнут тоже за украинский счет.