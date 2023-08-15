Киев, 16 августа, 2023, 00:52 — ИА Регнум. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов назвал «странным вбросом» слова главы офиса генсека НАТО Стиана Йенссена об уступках территорий в пользу России ради вступления страны в НАТО.

Официальное интернет-представительство президента Украины Алексей Данилов

Данилов в эфире телеканала «Рада» раскритиковал слова Йенссена.

«Он заявил, что нам нужно рассматривать вопрос сдачи наших территорий в обмен на членство в НАТО. Странный такой вброс. Совершенно непонятно, для чего это сделано», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, чтобы вступить в НАТО, Украине придётся отказаться даже от Киева, поскольку все её территории спорные. Об этом 15 августа заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале. Так он прокомментировал предложение Стиана Йенссена о том, что Украина может получить членство в альянсе в обмен на уступку России части своих территорий.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что возможное вступление Украины в НАТО представляет большую опасность для Европы. Глава российского МИД Сергей Лавров подчёркивал, что США и НАТО уже прямо участвуют в конфликте на Украине не только поставками вооружений, но и подготовкой кадров на территориях стран блока.

Реализация идеи о добровольном отказе Украины от четырёх регионов, ранее входивших в её состав, стала бы триумфом президента России Владимира Путина, заявил 15 августа советник офиса президента Украины Михаил Подоляк.