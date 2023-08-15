Осло, 16 августа, 2023, 01:09 — ИА Регнум. На вступление Украины в НАТО может повлиять согласие Киева уступить России часть своих территорий. Соответствующее заявление начальника штаба генерального секретаря НАТО Стиана Йенссена опубликовано в норвежской газете Verdes Gang.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО и Украина

«Я думаю, что решение может состоять в том, чтобы Украина отказалась от территории и получила взамен членство в НАТО. Важно, чтобы мы обсудили, как пройти через это», — сказал он.

По словам главы канцелярии, это может стать возможным решением украинского конфликта. При этом Украина сама должна решать, когда и на каких условиях вести переговоры, напомнил он слова генсека НАТО Йенса Столтенберга.

Как сообщало ИА Регнум, ранее украинский министр обороны Алексей Резников заявил в интервью телеканалу CNN, что летом 2024 года Украина может стать членом НАТО. По его словам, в июле военно-политический блок будет отмечать 75-ю годовщину своего создания, на это время запланирован очередной саммит НАТО. При этом он признал, что Украина может стать членом НАТО только после окончания конфликта, пока он длится, возможность получить единодушное одобрение стран — участниц альянса нет.

15 августа кандидат в президенты США Роберт Кеннеди — младший заявил, что НАТО не выдержит противостояния с Россией, поскольку некоторые страны альянса не готовы к прямому конфликту с Москвой. В качестве примера он привёл Грецию.

По мнению заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, для вступления в НАТО Украине придётся отказаться даже от Киева, поскольку все её территории спорные. В таком случае столицу придётся перенести во Львов, но согласится ли на это Польша, добавил Медведев.