Брюссель, 16 августа, 2023, 17:50 — ИА Регнум. Глава канцелярии генсека НАТО Стиан Йенссен заявил, что его слова о членстве Украины в альянсе в обмен на уступки территорий России были ошибкой. Об этом он сказал 16 августа в интервью газете Verdens Gang.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Я высказался на этот счёт в рамках более масштабной дискуссии о возможных будущих сценариях для Украины. Мне не следовало преподносить это в таком формате. Это было неправильно», — сказал Йенссен.

Как сообщало ИА Регнум, 15 августа Йенссен заявил, что Украина может получить членство в альянсе в обмен на уступку России части своих территорий. По его мнению, это решение может привести к завершению конфликта.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что для вступления в НАТО Украине придётся отказаться даже от Киева, поскольку все её территории спорные. Он добавил, что в таком случае столицу придётся перенести во Львов, если на это согласится Польша.

Как отметил обозреватель итальянской газеты Il Fatto Quotidiano Джанни Розини, заявление Йенссена указывает на то, что союзники Киева сомневаются в успехе наступления ВСУ. По его словам, даже в высшем руководстве НАТО есть сомнения на этот счёт.