Экс-советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович заявил, что Украина после окончания конфликта может повторить «корейский сценарий» раздела страны. Завершение конфликта может быть совершенно другим, нежели предполагалось полгода назад или три месяца назад, сказал бывший советник. «Ну, условно, сценарий двух Корей. Что делать Западу? Нужно делать Южную Корею в той части, что остается. А значит, речь идет о гарантиях, потому что Южная Корея с гарантиями», — подчеркнул Арестович.

Иван Шилов c ИА REGNUM Раздел Украины

Сценарий «кореизации» Украины прокомментировал замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев. По его оценке, «в Киеве стеснительно пробросили тезис», что никакой победы в конфликте быть не может. «В лучшем случае — раздел на части. А по сути — это первый шаг к признанию сложившихся на земле реалий», — написал Медведев в своем Telegram-канале.

Арестович — не первое публичное лицо в Киеве, которое упоминает сценарий раздела Украины по образцу Севера и Юга Кореи. В январе секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил: «Нам сейчас предлагают корейский вариант. Так называемая условная 38-я параллель. Вот здесь такие украинцы, а здесь не такие украинцы». Поясним — по 38-й параллели первоначально проходила демаркационная линия между КНДР и Южной Кореей.

Из заявления Данилова следовало, что «предлагают» якобы из Москвы — информация о «готовности к уступкам» исходит от России для «фиксации положения, которое существует сегодня», утверждал глава СНБО. Но Арестович в своем заявлении Москву не упоминал. Более того, в его изложении, «делать Южную Корею» (то есть организовывать и вооружать остаточную и прозападную часть Украины) предстоит самому Западу.

По сути, подтверждением слов экс-советника стала публикация 6 февраля в The Washington Post. В ней отмечается: в Конгрессе США наблюдается «растущее желание отдать России часть украинской территории, которой та (Россия) добивается». Источник издания утверждает: 40% конгрессменов от Республиканской партии согласны с тем, чтобы Россия получила те территории, которые Киев считает своими, — если такой будет цена завершения конфликта. Подавляющее большинство республиканцев не согласны с дальнейшими поставками денег и оружия Киеву, так как теряют уверенность в конечном успехе ВСУ, подчеркивает The Washington Post.

Вариант отказа Украины от части территории, в формате договоренности Россия — Запад, предлагал в самом начале конфликта бывший госсекретарь США Генри Киссинджер, сказал ИА REGNUM политолог Владимир Корнилов. На Давосском форуме (май 2022) Киссинджер заявил, что западные страны должны оказать давление на Украину для возобновления мирных переговоров и возвращения к «прежнему положению дел» — что было расценено как возвращение к ситуации и к границам на 23 февраля 2022 года.

Официальное интернет-представительство президента России Генри Киссинджер

«Сейчас, когда обсуждаются варианты завершения этого конфликта, закономерно встает вопрос о том, что будет с Донбассом и Крымом, которым грозят этнические чистки, если эти регионы станут украинскими, — сказал Корнилов. Поэтому рано или поздно вопрос (раздела Украины) придется обсуждать, если, конечно, не доводить конфликт до полнейшего поражения киевского режима, когда встанет вопрос не о двух Украинах, а о том, сохранится ли вообще какая-то украинская государственность».

Корнилов назвал страны Запада, готовые, по его мнению, смириться с разделом Украины. Он напомнил о том, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан охарактеризовал Украину как «ничейную землю» и сравнил ее с Афганистаном.

Понятно, что в настоящее время ни одно государство в мире не заявит официально о том, что оно хочет такого раздела, заметил Корнилов. «Германия и Франция формально тоже не готовы разговаривать об этом. Но тем не менее мы видим, что позиции лидеров Германии, Франции и Италии всегда были нацелены на то, чтобы искать хоть какие-то компромиссы», — рассуждает политолог.

«Даже Вашингтон может закрыть глаза на формальный раздел Украины и действовать по принципу, по которому США действовали в отношении прибалтийских республик, когда те находились в составе Советского Союза», — считает Корнилов. США де-юре не признавали вхождение Прибалтики в состав СССР в 1940 году, но на фактические отношения Москвы и Вашингтона этот факт никак не повлиял.

В 1940 году Прибалтика попросилась в состав СССР

Категорическими противниками разделения Украины по «корейскому сценарию», по мнению Корнилова, будут Великобритания, претендующая на покровительство Киеву, и «пока не настроенная на компромисс». А в рамках ЕС — те же страны Прибалтики, а также Польша. Руководящие круги Польши из партии «Право и справедливость», вопреки распространившимся сообщениям о планах прямой аннексии Западной Украины, на деле заинтересованы в полном контроле над Украиной, полагает эксперт.

Разделить Украину так, как был разделен Корейский полуостров, по 38-й параллели (в 1945 году, по соглашению США и СССР) или по демаркационной линии (в 1953-м, по итогам Корейской войны), «невозможно при такой огромной, выгнутой дугой границе», сказал ИА REGNUM Сергей Черняховский, профессор кафедры истории и теории политики факультета политологии МГУ.

«Если же теоретически говорить о какой-то линии разделения (абстрагируясь от реальных обстоятельств), то эта линия могла бы быть спрямлена и проходить примерно от Николаева до Киева и через Киев на север. Даже не по Днепру, чтобы как-то учесть социокультурные предпочтения двух регионов», — сказал Черняховский.

Но это не обеспечит безопасности для России, подчеркнул собеседник. Повторилось бы то же самое, что было по Рижскому договору 1921 года, когда Советская Россия договорилась с Польшей о мире, «который миром никогда не был и превратился в постоянную приграничную войну и постоянно вынашиваемые планы Польши об агрессии против СССР».

Даже если допустить реализацию сценария раздела, маловероятно, что оставшаяся в сфере влияния Запада часть Украины станет «второй Южной Кореей», отмечают эксперты. Да, одним из факторов южнокорейского экономического успеха была американская помощь, отметил профессор сеульского университета «Кунмин» Андрей Ланьков. В 1946–1976 годах США передали Сеулу помощь на 12,6 млрд долларов. «Если говорить о военной помощи, которую США предоставляют Украине, то ее можно считать достаточно щедрой, но назвать масштабной никак не получается», — сказал Ланьков.

(сс) Driedprawns Объединенная зона безопасности в Пханмунджоме под надзором солдата

Но главное, указал он, — надо учесть такой фактор как тщательно продуманная экономическая политика, которая проводилась послевоенными правительствами Южной Кореи. В качестве дополнительного фактора Ланьков назвал и относительно низкий уровень коррупции в Южной Корее — и здесь у Украины «дела обстоят довольно печально». В рейтинге восприятия коррупции (Corruption Perceptions Index, CPI) за 2022 год, Республика Корея находится на 32-м месте, Украина — на 122-м.

«Есть и еще одна сложность, которая может затруднить превращение Украины в Южную Корею, а то и вовсе сделать такое превращение невозможным — демография», — отметил в заключение Ланьков. В начале 1960-х, в момент начала «южнокорейского экономического чуда» среднестатистическая жительница страны рожала шесть раз за жизнь. Уровень медицины к тому времени был достаточно высок — почти все дети доживали до совершеннолетия. «На практике это означало, что Южная Корея могла активно опираться на огромный резервуар дешевой рабочей силы — пусть поначалу и не очень квалифицированной, но безусловно высокодисциплинированной. Такого резервуара ни у Украины, ни у других стран Восточной Европы сейчас никак не наблюдается», — констатировал Ланьков.