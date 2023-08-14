Правительство Польши намерено закупить тысячи единиц военной техники для противостояния «российской угрозе». Местные телеканалы транслировали церемонию подписания соглашений между главой военного ведомства Мариушем Блащаком и Польской военно-промышленной группой о закупке для армии страны сотен БМП и бронетранспортёров, сообщил 14 августа ТАСС. Речь идёт в том числе о 700 тяжёлых боевых машинах пехоты.

Иван Шилов ИА REGNUM

Не так давно кабинет Матеуша Моравецкого обратился к старшему партнёру — США — с просьбой о поставках танков M1A2 Abrams и штурмовых вертолётов Apache. «На следующей неделе мы ожидаем от Конгресса США одобрения нашего запроса относительно вертолетов Apache», — проинформировал Блащак. Ранее он же сообщил о масштабной закупке партии военной техники в Южной Корее. Всего Польша намерена закупить у Сеула тысячу танков К2 Black Panther, более 600 самоходных артиллерийских установок К9 Thunder и три эскадрильи истребителей FA-50.

В эти выходные было официально объявлено, куда именно поляки намерены стягивать живую силу и технику, в том числе «Абрамсы» и «Апачи». Блащак сообщил в эфире телеканала TVP Info: Войско Польское намерено «закрыть Брестские ворота», то есть направить войска на 80-километровый участок границы между Польшей и Белоруссией от реки Нарев до реки Западный Буг. Именно этот район на Западе считают наиболее подходящим для «российского наступления».

«Сегодня эскалация со стороны Польши на границе Беларуси, <…> чётко видна, она идёт, искусственная. Не сказать, что они собираются вот-вот напасть, но стремятся показать зубы, бряцают оружием», — прокомментировал ситуацию председатель Брестского облисполкома Юрий Шулейко.

В столкновении «один на один» преимущество у белорусов

Непосредственное нападение Польши на Белоруссию (если сугубо гипотетически исключить факторы помощи со стороны союзников, обладающих ядерным оружием — соответственно стран НАТО и России), скорее всего, обернётся не в пользу поляков. К такому выводу пришли в том числе и авторы американского аналитического портала Military Watch, которые еще в 2020-м сопоставили арсеналы обеих сторон.

Собственно белорусских сил ПВО, снабженных С-300, «Буками» и «Торами-М2Э», достаточно для того, чтобы выстроить глубоко эшелонированную оборону, которую польским истребителям и истребителям-бомбардировщикам (на тот момент это были F-16C и Су-22М4) будет крайне сложно прорвать. В то время как польские С-200 «Вега» и С-125 «Печора-2М» будут выбиты белорусскими ракетами Х-31П класса «воздух — поверхность», отмечали американские эксперты. Небольшое преимущество поляков по танкам нивелируется присутствием в ВВС Белоруссии штурмовиков Су-25. Кроме того, у Белоруссии есть преимущество по ударным системам — здесь основу арсенала составляют тактические ракеты ОТР-21 и Р-17 и РСЗО белорусской разработки «Полонез».

Но главный сдерживающий фактор на данный момент — реальное развертывание с 2022 года региональной группировки войск (РГВ) с участием 20-й армии Западного округа ВС России и обещанное Белоруссии размещение российского тактического ядерного оружия.

Иван Шилов ИА Регнум

Тем не менее эксперты, в том числе опять-таки американские, не исключают, что Польша пойдет на риск провокации против Белоруссии. Например, о том, что Польша в порыве отчаяния из-за превосходства России в украинском конфликте, скорее всего, готовится напасть на Белоруссию, ранее в интервью YouTube-каналу Dialogue works выступил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

Возможный план военного вторжения на территорию Белоруссии предусматривает в первую очередь не прямой удар по стране — союзнице России, но ведение войны гибридными методами, полагает независимый белорусский военный эксперт Александр Алесин.

«Добровольческий корпус» запросит подмогу

«Не так давно бывший командующий сухопутными войсками Польши Вальдемар Скшипчак сказал: если в Беларуси возникнет внутренняя война, некое восстание против режима, «а оно неизбежно возникнет», как он считает, то Польша должна вмешаться и помочь, — напомнил Алесин ИА Регнум. — У них есть планы, что воспрянет пятая колонна, а война начнётся как вторжение с территории Украины формирований вооружённой оппозиции».

В составе ВСУ, напомним, действует так называемый «Полк Калиновского» — о деятельности которого ранее подробно рассказывало ИА Регнум.

«Им нужно будет захватить сколько-нибудь значимый участок территории, скажем — райцентр. И тогда под их знаменем могут войти наёмники, добровольцы, волонтёры, а то и регулярные польские военные части. Они надеются, что возникнет такой внутренний конфликт и они его поддержат», — предположил Алесин.

Собственно, группы националистов, действующих в составе ВСУ, могут быть увеличены за счёт наёмников, проходящих подготовку на полигонах ВС Польши, полагает эксперт.

Расчёт, по мнению аналитиков, будет строиться на быструю дестабилизацию ситуации, при которой белорусская власть не сможет оперативно мобилизовать военную силу.

По оценке Александра Алесина, нагнетание обстановки в районе, граничащем с Брестской областью, чревато возникновением ЧП. В случае, если с обеих сторон будут сосредоточены крупные соединения войск, ситуация может перерасти в пограничный конфликт, угроза возникновения которого постоянно нагнетается польской пропагандой.

Коридор под особым наблюдением

О том, что именно «Брестские ворота», а не пресловутый «Сувалкский коридор » сейчас считаются плацдармом для якобы готовящегося российского удара, можно было судить ещё по заявлению польского президента Анджея Дуды на июльском Вильнюсском саммите НАТО. Дуда сказал, что Североатлантический альянс готов перебросить в Польшу около 100 тыс. военных в случае «нападения» России на Брестские ворота. После решения Москвы разместить в Белоруссии тактическое ядерное оружие Брестский коридор будет находиться «под особым наблюдением и контролем» НАТО, предупредил Дуда.

В конце прошлой недели Блащак сообщил, что военное ведомство начало готовить инфраструктуру в Подляском воеводстве на границе с Белоруссией — здесь до конца осени должна быть развернута новая 1-я пехотная дивизия легионов. Её предполагается оснастить «Абрамсами» и K2, а также самоходками-гаубицами — южнокорейскими K9 и польскими Krab.

В городке Чарна-Белостоцкая в 36 километрах от границы с Гродненской областью будет создан тактический учебный центр для 1-й пехотной дивизии, передаёт «Интерфакс-АВН» заявление Блащака. Здесь же будет дислоцироваться подразделение 18-го Белостоцкого разведывательного полка. Новая дивизия «очень разветвлена по своей структуре, очень большая, 15 подразделений в 12 локациях, и нам также требуется обучаться для собственных нужд», — поделился с польским агентством PAP командир 1-й дивизии генерал Норберт Ивановский.

Подразделение с тем же названием — 1-я дивизия легионов — существовало в довоенной Польше и, что любопытно, проявило себя во время войны с Советской Россией 1919–1921 годов, и в первую очередь в боях с «красными русскими» за Вильно (нынешняя литовская столица Вильнюс).

Появление новой легионерской дивизии у границ с бывшими «восточными кресами» — часть плана Варшавы по превращению Войска Польского в одну из самых многочисленных и технически оснащённых неядерных сил Европы. В прошлом году парламент принял закон об увеличении вооруженных сил с 115 тысяч до 300 тысяч человек. Милитаризация Польши происходит в рамках общей политики НАТО по наращиванию сил в Восточной Европе. По оценке Минобороны России, на восточном фланге НАТО сосредоточен контингент в 360 тысяч человек. Польша превращается «в главный инструмент антироссийской политики Соединенных Штатов Америки», констатировал Сергей Шойгу.

Но, как полагают эксперты, какие-либо масштабные провокации в отношении Белоруссии — дело не ближайшего времени.

Польша сосредотачивается

«За последнее время произошло падение реальной боевой мощи из-за передачи Украине ряда образцов техники. Это и танки Leopard 2, и Т-72М1, которые в Польше производились по лицензии и PT-91 Twardy, которые Польша сделала из Т-72, — перечисляет Алесин. — Закрыть образовавшуюся дыру не удастся быстро. Да, они заказали тысячу танков, и это серьёзная цифра. Но их нужно произвести, доставить, создать систему технического обслуживания».

Также надо учесть, что вся современная военная техника закупается Польшей в кредит, кабинету Моравецкого приходится резать военные расходы, заметил военный аналитик.

Не надо недооценивать рост числа современных танков, которые должны будут поступить на вооружение польской армии в обозримом будущем, со своей стороны подчеркнул военный эксперт, офицер танковых войск запаса Александр Михайловский. Южнокорейские танки K2 одни из самых современных и технологически продвинутых.

«Поскольку Республика Корея находится в состоянии перманентного военного конфликта с КНДР, у них крайне мощный военно-промышленный комплекс, который постоянно модернизируется и улучшается.

На этих танках нужно будет ехать в бой «уже завтра», поэтому разрабатываются они именно для полномасштабной войны.

Там всё продумано с азиатской дотошностью: от качества танковой брони и двигателя до системы управления огнём, систем связи», — сказал Михайловский.

Если брать современные танки, то ближайший конкурент «Чёрной пантеры» — это последняя модель израильской «Меркавы», «опять же потому, что Израиль находится в состоянии перманентной войны», заметил собеседник. «Тысяча таких машин — это действительно много, серьёзно, и если мы исходим из того, что они в итоге доедут в Польшу, это будет самый мощный танковый кулак на европейском континенте, на самом деле, если брать только страны НАТО», — указал эксперт.

Михайловский также обратил внимание на тот факт, что в Польше уже созданы предприятия, специализирующиеся на обслуживании корейской военной техники. В частности, польское самоходное артиллерийское орудие AHS «Krab» сделано на базе корейской самоходки K9. Поэтому обслуживание техники может быть налажено по мере поступления новых партий танков и самоходок.

Создание такого «бронированного кулака» наводит на мысли о том, что в Польше готовятся отнюдь не к обороне «восточного фланга НАТО», а скорее к наступательным операциям, резюмирует Михайловский.