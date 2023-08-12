Минск, 13 августа, 2023, 01:41 — ИА Регнум. Председатель Брестского областного исполкома Юрий Шулейко заявил, что на границе с Польшей складывается жёстко натянутая ситуация. Об этом он рассказал в субботу, 12 августа, в интервью телеканалу «Беларусь 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Белоруссия

«Сегодня эскалация со стороны Польши на границе Беларуси… чётко видна, она идёт искусственная. Не сказать, что они собираются вот-вот напасть, но стремятся показать зубы, бряцают оружием», — сказал Шулейко.

Губернатор Гродненской области Владимир Караник, в свою очередь, заявил, что ситуация на границе с Польшей вполне контролируема. Он добавил, что Белоруссия обладает потенциалом адекватно отреагировать на любые провокации.

Как передавало ИА Регнум, 12 августа министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в беседе с журналистами заявил, что оборонное ведомства стянуло к западному участку границы с Белоруссией дополнительные силы, тем самым укрепив Сувалкский коридор.

Ранее в Польше заявили о наращивании контингента силовиков на границе с Белоруссией, от которой, по мнению властей, исходят угрозы. Позднее Мариуш Блащак сообщил, что к границе стянут до 10 тысяч польских военнослужащих.