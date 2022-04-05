Как сообщаетИА REGNUM, 4 апреля глава литовского МИД Габриэлюс Ландсбергис заявил представителям СМИ, что посол России должен покинуть территорию Литвы, а посол Литвы в РФ будет отозван из Москвы. Таким образом, градус более чем 30-летнего «противостояния» вновь независимой Литвы и более чем мирно расставшейся с ней в 1991 году Россией приобретает новый накал и совсем уже иные смыслы. В том числе и глобального характера, чего от той страны никто не ожидал, да и пока не ожидает. Как выясняется с каждым днём всё чётче — совершенно напрасно. О неожиданно большой роли Литвы в глобальной логистике и об исходящих из её столицы угрозах «Великому шёлковому пути» из КНР в ЕС, как нельзя полно совпадающих с чаяниями заокеанского сюзерена «всего демократического» на нашей планете, ИА REGNUM уже сообщало. И вот сейчас, если обратиться к шахматной терминологии, можно с прискорбием констатировать, что вялотекущая русофобия, привычная постперестроечному литовскому руководству, и громогласный скандал той страны с мощнейшей на планете «мировой мастерской» — Китаем (вызвавший исключение Литвы из списков партнёров КНР по любым экономическим вопросам), переходит в миттельшпиль. Который есть «следующая за дебютом стадия шахматной партии, в которой, как правило, развиваются основные события в шахматной борьбе — атака и защита, позиционное маневрирование, комбинации и жертвы. Характеризуется большим количеством фигур и разнообразием планов игры. Иногда шахматная партия минует эту стадию игры и сразу переходит в эндшпиль», угрюмо констатирует «Википедия».

Иван Шилов ИА REGNUM Литва

Происходящему (о чём — ниже) предшествовала более чем активная политика Литовской Республики силами «её» спецслужб в Белорусской Республике в организации «цветной» революции. При этом собственную «цветную», правда, не «оранжевую», а «красную» (какие времена, такие у революций и цвета) литовский истеблишмент до сих пор вспоминает с содроганием. Следует упомянуть, что резидентура ЦРУ в Вильнюсе была, а возможно, и всё ещё является крупнейшей в странах бывшего СССР. Результатами тех усилий, а также усилий США по наведению «демократии» на Ближнем Востоке стал поток беженцев в Литву и не только, принимать которых ЕС отказался. Далее случились санкции (США, ЕС и Литвы) — сначала против РБ, а затем, после начала СВО на Украине, — и России. Вопрос перекрытия железнодорожного сообщения России с Калининградской областью (костью в горле НАТО и желанной военной добычей для Польши и/или Литвы), вслед за запретом авиационного, оставался лишь вопросом времени. Которое, судя по поступающим новостям, уже истекло.

Dave Collier Железнодорожный вокзал в городе Калининград

Как сообщает того же 4 апреля портал TopWar.ru, Литва и Польша разработали план совместной обороны Сувалкского коридора — стратегически важного участка литовско-польской границы длиной 64 км, находящегося между Белоруссией и Калининградской областью России. В Вильнюсе боятся, что в случае блокировки этого коридора белорусскими или российскими войсками Литва потеряет сухопутный коридор и окажется полностью отрезанной от остальной Европы. Соответственно, вместе с Латвией и Эстонией.

А в середине марта литовские военные начали учения в Сувалкии, вернее, в части той самой исторически литовской территории, оставшейся под польским патронатом. В этой связи странно выглядел марш-бросок большой колонны БТР M113A1, перебрасывавший крупное подразделение пехоты в район города Каунас, что 13 марта случайно запечатлел на видеорегистратор один из автомобилистов. Странность была в том, что столь крупное подразделение двигалось в противоположную от места проведения учений сторону — к крупному транспортному узлу, миновать который при движении на Калининград не получится. То есть речь шла или об отработке сосредоточения войск на границе с Калининградской областью, либо о силовом перекрытии коммуникаций (железнодорожных и/или автомобильных) в её направлении. То есть события начались (имели место) за 20 дней до заявления о понижении уровня дипотношений с Россией. Которое, получается, готовилось давно и тщательно.

Впрочем, возможно, литовские демарши и откровенная подготовка к войне являются всего лишь манёвром, отвлекающим от неких иных, более грозных и глобальных приготовлений. Так, 14 марта в Норвегии без обычной в таких случаях шумихи начались крупнейшие со времён окончания холодной войны учения, которые продлились до 2 апреля. В манёврах приняли участие более 30 тысяч военнослужащих из 27 стран — членов НАТО и их партнёров, около 220 самолётов и свыше 50 кораблей. «Сегодня вся эта группировка, развернувшаяся в боевых порядках, бряцает оружием непосредственно у российских границ, всего в нескольких сотнях километров от Мурманска, а от стратегических объектов российского Северного флота — и того ближе», — сообщает портал ZvezdaWeekly.ru

Ход СВО на Украине освещается в достаточном объёме, чтобы понять (временную) бесперспективность надежд на транзит товаров что с российской, что с китайской территории. В подготовке штурмовых групп нацистских подразделений киевского режима замечены и литовские инструкторы по «зачистке жилого сектора». Занятно, но любое сообщение о локальных успехах переговоров российской стороны с представителями киевского режима тут же дополняется в информационном пространстве то фейком о «преступлениях против человечности» (как в Буче) со стороны российских войск, то заявлениями с (не самого высокого) руководящего уровня нашего союзника по ОДКБ и ЕврАзЭС — Республики Казахстан. Начало беспорядков в котором в совсем недавнем прошлом почти до часа (не говоря уже о дате) совпало с публикацией китайской стороной заявления о наметившемся было прогрессе в разрешении конфликта с Литвой (которого в результате не случилось).

Akorda.kz Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Примечание: Казахстан и Литва — точки входа и выхода в основную ветвь «Великого шёлкового пути» на случай выпадения из пути транзита Украины. А Северный морской путь, ныне по факту перекрытый учениями НАТО, является единственной альтернативой. В отличие от нынешнего — мимо Тайваня и через Суэц, — надёжно контролируемого Штатами.

Вместо послесловия. Так почему всё-таки упомянуты шахматы, а не, к примеру, американский бейсбол или обычный биатлон, более уместные в надвигающейся (вернее, искусственно надвигаемой на весь мир) ситуации? Просто потому, что в благоразумие литовского руководства хотелось бы верить. Недаром, наверное, председателем Сейма Литовской Республики является шахматистка, единственная женщина-гроссмейстер в истории Литвы Виктория Чмилите-Нильсен (по первому мужу, кстати, Широва). Какого будущего желала бы она своим четверым (и прочим — литовским, европейским и т.д.) детям? Времени подумать о том почти не осталось.