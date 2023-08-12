Варшава, 13 августа, 2023, 15:45 — ИА Регнум. Варшава планирует на следующей неделе направить произведённые в США танки Abrams и вертолёты Apache на участок границы вдоль Брестской области Белоруссии. Об этом заявил журналистам министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак, сообщило агентство PAP.

Ian Schofield/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Он рассказал, что польские власти направили соответствующий запрос в конгресс США и ожидают, что его скоро согласуют.

«Apache вместе с Abrams сформируют заслон, который закроет Брестские ворота», — заявил Блащак.

Министр обороны считает, что танки и вертолёты смогут стать непреодолимой преградой. Ранее он объявил, что на границе Польши находятся южнокорейские танки Black Panther, самолёты FA-50 и американские артиллерийские системы HIMARS.

Брестскими воротами в Польше называют участок границы длиной около 80 км, который находится вблизи Бреста.

Как сообщало ИА Регнум, Варшава с июля 2023 года наращивает напряжённость на белорусской границе. Сначала туда дополнительно направили 500 сотрудников полиции, потом МВД Польши запросило еще 1 тыс. военнослужащих у минобороны.

Блащак 12 августа объявил, что направит к границе с Белоруссией 10 тыс. военных. Он также назвал Брестские ворота и Сувалкский коридор (кратчайший сухопутный участок между Белоруссией и Калининградской областью) наиболее чувствительными точками на польской границе, которые укрепили в первую очередь.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя действия Варшавы, указал на то, что в октябре будут выборы в польский сейм. Он заявил, что воинственная риторика польских властей будет продолжаться до этого времени, так как им нужно доказывать избирателям, что не напрасно тратили деньги на усиление армии.