Материалы с тегом «Союзное государство Белоруссии и России»
В Ереване заявили о плане по включению Армении в Союзное государство
Армению пытаются принудить к вступлению в Союзное государство (СГ) России и Белоруссии. Об этом заявил председатель парламента республики Ален Симонян. «Наша самая большая обеспокоенность, откуда будет удар, и этот удар наносится руками Азербайджана. Он направлен против нашего суверенитета. Есть...
29 февраля 2024
Путин поздравил Лукашенко с успешным проведением единого дня голосования
Президент РФ Владимир Путин поздравил белорусского лидера Александра Лукашенко с успешным проведением единого дня голосования и уверенной победой белорусских патриотических сил. Об этом говорится в опубликованной на сайте Кремля поздравительной телеграмме. «Высокая явка избирателей и результаты...
26 февраля 2024
Лукашенко заявил о единстве России и Белоруссии
Россия и Белоруссия всегда будут вместе и так смогут противостоять любому противнику, заявил президент республики Александр Лукашенко 25 февраля на встрече с журналистами. «Мы всегда будем едины с Россией. И вы понимаете, что в такой ситуации мы противостоять можем любому противнику», — сказал он...
25 февраля 2024
В Белоруссии рассматривают возможность создания атомного флота в России
Белоруссия рассматривает возможность принять участие в программе строительства атомного флота в России, заявил 11 февраля в интервью телеканалу ОНТ белорусский посол в РФ Дмитрий Крутой. В ходе интервью посол отметил, что на последнем заседании Высшего государственного совета Союзного государства...
12 февраля 2024
Россия и Белоруссия намерены объединить списки экстремистов
Москва и Минск работают над объединением списков экстремистов и экстремистских ресурсов. Об этом сообщил посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой. Дипломат напомнил, что подобную идею неоднократно обсуждали на уровне глав министерств внутренних дел двух стран. «У граждан вызывает недоумение, когда...
6 февраля 2024
В Белоруссии спецназ усилил охрану границы с Украиной
Замкомандира бригады сил специальных операций (ССО) ВС Белоруссии Вадим Бобилевич заявил об усилении охраны на южном направлении на границе с Украиной. По словам Бобилевича, спецназ направлен к одному из участков госграницы на южном направлении. «Мы обеспечены всем необходимым вооружением и...
5 февраля 2024
Минспорт России пригласил белорусских атлетов на Спартакиаду и Игры БРИКС
Министерство спорта РФ пригласило представителей Белоруссии принять участие в Играх БРИКС и зимней Спартакиаде, сообщили 1 февраля в пресс-службе министерства. Так, белорусская делегация приглашена на соревнования Всероссийской спартакиады по зимним видам спорта среди сильнейших спортсменов в семи...
1 февраля 2024
Путин и Лукашенко подписали декрет о единой промышленной политике
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали декрет о реализации единой промышленной политики и правилах подтверждения производства продукции в Союзном государстве. Документ был подписан по итогам заседания Высшего Госсовета Союзного государства РФ и Белоруссии в...
29 января 2024
Путин и Лукашенко подписали документ о создании новой медиакомпании
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали постановление о создании медиакомпании Союзного государства России и Белоруссии. Документ был подписан по итогам заседания Высшего Госсовета Союзного государства России и Белоруссии в Санкт-Петербурге 29 января. Вместе с...
29 января 2024
Путин и Лукашенко утвердили стратегию научно-технического развития
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко 29 января подписали постановление о стратегии научно-технического развития Союзного государства на период до 2035 года. Как передавало ИА Регнум ранее, 29 января Путин и Лукашенко провели в Стрельне (Петербург) заседание Высшего...
29 января 2024
Путин и Лукашенко утвердили план развития Союзного государства
Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко подписали декрет об основных направлениях реализации положений договора и создании Союзного государства на 2024–2026 годы. Стороны подписали документы по итогам заседания Высшего Госсовета Союзного государства, который...
новость часа
29 января 2024
Путин удивился толщине папки с документами для подписания
Президент России Владимир Путин удивился толщине папки с документами, подготовленными для подписания на заседании Высшего Государственного Совета Союзного государства. Трансляция доступна на сайте Кремля. На кадрах видно, как президент придвигает к себе толстую коричневую папку, с усилием...
29 января 2024
Лукашенко призвал усилить позиционирование Союзного государства
Необходимо усилить позиционирование Союзного государства России и Белоруссии на международной арене, как это делается с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС). Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко 29 января на заседании Высшего государственного совета (ВГС) Союзного государства в...
29 января 2024
Россия и Белоруссия вместе обеспечат общую безопасность, заявил Путин
Россия и Белоруссия будут совместно работать над обеспечением равной и неделимой безопасности, заявил 29 января президент РФ Владимир Путин. «В интересах формирования по-настоящему многополярной, демократичной и справедливой системы мироустройства, обеспечения равной и неделимой безопасности мы...
29 января 2024
Путин подтвердил планы отправки в космос белорусского космонавта
Женщина-космонавт из Белоруссии готовится к полёту на Международную космическую станцию (МКС) весной 2024 года. Об этом 29 января заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Высшего госсовета Союзного государства. «Идёт подготовка белорусского космонавта для полёта на российский сегмент МКС...
29 января 2024
Лукашенко обсудит с Путиным сотрудничество в экономике и ВПК с учётом СВО
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил на встрече с российским лидером Владимиром Путиным о намерении обсудить экономическое и военно-промышленное сотрудничество двух стран с учётом опыта, полученного российской стороной в ходе проведения специальной военной операции на Украине. Об этом...
28 января 2024
Путин указал на высокие темпы развития отношений с Белоруссией
Президент России Владимир Путин назвал энергичным развитие отношений Москвы и Минска и сообщил, что товарооборот между странами составил $42 млрд и продолжает расти. «За первые 10 месяцев прошлого года у нас товарооборот, по нашим данным, $42,5 млрд и растёт постоянно. Россия является крупнейшим...
28 января 2024
МИД: Путин и Лукашенко утвердят программы интеграции на 2024–2026 годы
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко 29 января в ходе заседания Высшего госсовета Союзного государства утвердят новые программы интеграции на 2024–2026 годы. Об этом 28 января рассказал глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук. Как отметил в беседе...
28 января 2024
Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Санкт-Петербург
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Санкт-Петербург 27 января, в годовщину снятия блокады Ленинграда, сообщило агентство БелТА. Самолёт главы белорусского государства приземлился в аэропорту «Пулково». Агентство сообщило, что Лукашенко примет участие в мероприятиях...
27 января 2024
Лукашенко отправился в Россию с рабочим визитом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправился с рабочим визитом в Россию. Об этом 27 января сообщило агентство «БелТА». Уточняется, что во время визита президент республики поучаствует в мероприятиях к 80-летию освобождения Ленинграда от блокады немецко-фашистских войск. По информации Кремля...
27 января 2024