Президент США Джо Байден обратится к Конгрессу с просьбой перебросить часть денег, предназначавшихся для дополнительного финансирования Украины, на поставки вооружений Тайваню. Об этом сообщила британская Financial Times (FT). Обоснование — «растущая угроза со стороны Китая».

EPA/RITCHIE B. TONGO/TASS

По информации двух авторитетных источников, которые издание не называет, Белый дом включит финансовый транш для Тайваня в дополнительный запрос по Украине, чтобы ускорить поставки Тайбэю. Конкретная сумма не раскрывается.

Если этот запрос, который планируется представить в августе, успешно пройдёт через Конгресс, Тайвань впервые получит вооружение в рамках системы «иностранного военного финансирования», которая существует за счёт налогоплательщиков США.

FT обратила внимание, что буквально на днях администрация Байдена обнародовала намерение впервые поставить Тайваню вооружения из своих запасов на общую сумму 345 млн долларов через механизм, известный как «президентское право передачи», который использовался для отправки оружия на Украину.

Этот шаг Вашингтона в отношении Тайваня «подчёркивает растущую необходимость помощи Тайбэю», пришло к выводу британское издание. «Критики нынешней тайваньской стратегии призвали Вашингтон поставлять оружие быстрее, поскольку Китай усиливает военную активность по всей стране», — сообщила FT.

При этом Тайбэй, как отметило издание со ссылкой на Американо-Тайваньский деловой совет, всё ещё ожидает вооружения на сумму 23 млрд долларов, включая противокорабельные ракеты «Гарпун» и разведывательные беспилотники. Часть этих поставок, как заявила FT, были анонсированы «более пяти лет назад». При этом «военное командование США часто выражало недовольство медленными поставками оружия на Тайвань для укрепления его безопасности».

Украинское направление принято считать самым важным для Вашингтона на нынешний день, но перспективный объект для приложения долгосрочных усилий — это именно Тайвань, ключевой элемент противостояния с Китаем, сказал ИА Регнум политолог-американист Малек Дудаков.

«И то и другое для них очень важно, — рассуждает эксперт. — И американцы стараются действовать в режиме многозадачности, чтобы везде делать больно своим оппонентам, не давать им расслабиться».

Если Россия нанесёт сильное военное поражение Украине, то США могут резко сократить финансирование киевского режима, заметил Дудаков. «Сейчас речь идёт о технической формальности, — говорит эксперт. — То есть решили перебросить деньги с одного направления на другое. Но если действительно последующие транши военной помощи Украине будут урезаны, а их согласование запланировано на ближайшие месяцы, тогда в самом деле можно будет говорить о том, что «украинский трек» для США уже не так важен».

В Вашингтоне, похоже, опасаются: Пекин, может, и готов воспользоваться тем, что их главный соперник увяз в украинском конфликте. Такого мнения придерживается главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

«И в принципе администрация Байдена вроде бы готова продолжать и дальше, — сказал Васильев ИА Регнум. — Но тут, по всей видимости, возникает «окно возможностей» для Пекина, который внимательно за этим смотрит. И в принципе, как сегодня считают американские аналитические службы, Китай готов резко обострить ситуацию, поскольку Америка увязла где-то в Европе».

В руководстве США, по словам эксперта, считают, что на решимость Пекина указывают два эпизода.

«Первый — в начале года, когда был пролёт пресловутого разведывательного шара, — указал Васильев. — Второй — летом, когда появились сообщения, что практически решён вопрос о создании китайской разведывательной базы на Кубе и что она чуть ли уже не начинает функционировать».

По всей видимости, американская разведка действительно донесла, что вокруг Тайваня растёт напряжённость и что у Китая есть достаточно серьёзные намерения, рассуждает американист. «И тут вашингтонская администрация, я думаю, перепугалась, что ситуация вокруг Тайваня может резко ухудшиться в условиях, когда США не готовы», — полагает Васильев.

Украина, поддерживаемая НАТО во главе с США, увязла в контрнаступлении, которое, по оценке эксперта, может продлиться ещё несколько месяцев, но уже вряд ли принесёт ожидавшиеся его организаторами результаты. Осознание этого факта могло привести Вашингтон к пониманию, что пора существенно усиливать поддержку Тайваня перед лицом нарастающего напряжения в отношениях с Китаем.

Украина — средство, Тайвань — цель

Задолго до начала СВО и до киевского евромайдана, в первый срок президентства Барака Обамы, в 2009–2013 годах именно Восточная Азия стала для США приоритетом, намного превосходящим Восточную Европу. С годами эта тенденция только усиливалась, несмотря на все события последних лет. Так полагает старший научный сотрудник Института Китая и современной Азии РАН Василий Кашин. Эксперт рассказал ИА Регнум:

«Я много контактировал с американскими коллегами. Это понимание у них было всегда. Логика их действий на Украине была основана на предположении, что Россию удастся быстро «вырубить». Прежде всего, за счёт санкций — чтобы дальше сконцентрироваться на Китае.

Только исходя из этих соображений они шли на концентрацию таких огромных ресурсов на Украине в ущерб Тайваню».

Первый год украинского конфликта привёл к многомиллиардным задержкам поставок оружия на Тайвань, не хватало ресурсов и производственных мощностей, напомнил Кашин. «Сейчас становится общепризнанным, что боевые действия слишком затянулись, и невозможно предсказать, сколько ещё продлятся, а продлиться могут очень долго», — отметил эксперт.

В этой ситуации спор с Китаем за контроль над Тайванем снова выходит для США на первое место, указывает Кашин.

Тайваньская проблема, по мнению Кашина, играет ключевую роль в нынешнем глобальном соперничестве КНР и США. Обе страны, по мнению политолога, не пожалеют своих ресурсов в борьбе за остров, который Пекин считает мятежной провинцией, а США — ключевым союзником на Тихом океане в противостоянии с тем же Китаем.

«Тревожный звоночек»

Конфронтация вокруг мятежного острова, как указывает он, неуклонно растёт, а поворотным моментом стал состоявшийся ровно год назад — 2 августа 2022 года — визит на Тайвань спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

«С этого момента ситуация ухудшается, растёт военная активность, и в принципе война на Тайване в ближайшие несколько лет является реальной возможностью, — говорит политолог. — Нельзя утверждать точно, но она, скорее, будет, чем нет. И эта реальная угроза есть нечто превосходящее по своим масштабам конфликт на Украине на порядок».

«А ситуация вокруг Тайваня очень плохая, — говорит Кашин. — Китай сталкивается с тем, что политически ему не удаётся в последние годы продвинуться в вопросе воссоединения острова и материка. То есть в тайваньской внутренней политике преобладают негативные для Китая тенденции, несмотря на то что китайцам удалось экономически довольно сильно привязать остров к себе».

Одновременно КНР сталкивается с тем, что американцы постоянно наращивают свою военную помощь Тайваню и политическое взаимодействие с ним.

Те 345 млн долларов для Тайбэя, о которых сообщал Белый дом, это, по словам собеседника ИА Регнум, в самом деле незначительный пакет помощи в сравнении с суммарными объёмами помощи, согласованными ранее в рамках американо-тайваньского сотрудничества.

«Но само по себе символично, что впервые произошло перераспределение ресурсов с «украинского» направления на «тайваньское». Это, скорее всего, начало тенденции, — рассуждает эксперт. — Российская спецоперация негативно повлияла на ряд программ перевооружения Тайваня, за это время баланс сил ещё больше сместился в пользу КНР. Но теперь для китайцев прозвучал тревожный звоночек. Для них это означает, что временной выигрыш, который они получили, подходит к концу».

Ранее ИА Регнум сообщало, что руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов указал на обречённость Украины в текущем конфликте с Россией, что вынуждает США менять приоритеты, сокращая финансирование киевского режима в пользу Тайваня. В свою очередь, ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин назвал решение Вашингтона активно вооружать Тайвань отражением очевидного приоритета во внешней политике США.