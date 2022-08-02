Спикер нижней палаты Конгресса США Нэнси Пелоси прибыла на Тайвань для встречи с тайваньским президентом Цай Инвэнь. Встреча пройдет утром 3 августа. В Китае решение называют серьезным нарушением, которое негативно скажется на китайско-американских отношениях. В рамках «политики одного Китая» у США официальные связи с Китаем, однако они продолжают поддерживать остров, в том числе США пообещали помочь с «военной защитой» Тайваня.

Иван Шилов ИА REGNUM Тайвань

Журналист BBC Селиа Хаттон назвала визит Пелоси на Тайвань «историческим моментом», потому что она отправила сообщение Китаю еще до того, как вышла из самолета на острове.

Некоторые пользователи социальных сетей не считают, что за визитом стоит пристально следить и придавать ему особое значение. Они уверены, что ничего масштабного не случится.

«Я не понимаю, из-за чего переполох. Трамп ездил в Северную Корею, он там с ракетным человеком встречался. Нэнси прилетела туда, где делали мои старые игрушки. Из этого всего делают что-то важное», — прокомментировал @PJBienfu.

Среди пользователей есть те, кто уверен, что Китай ответит США, и Пелоси зря приехала, проигнорировав угрозы Китая. Многие комментаторы не исключают, что в ближайшее время из-за этого американского визита начнется третья мировая война, и если Китай начнет какие-либо боевые действия, виноваты в этом будут именно американцы.

Gage Skidmore Нэнси Пелоси

«Это игра в долгую. И Китай ответит, ответит так, как американцы не ожидают, или ответит тогда, когда они этого ожидают меньше всего», — написал @Beembo8.

«В будущем это видео (видео, где Нэнси Пелоси выходит из самолета на Тайване — прим. Д. С.) будут показывать в документальном фильме о начале третьей мировой войны» — добавил @inminix88.

«Скоро начнется война, я вам обещаю. Китай не такой, как Иран, он не будет молчать, когда США прямо угрожают и нарушают суверенитет государства», — прокомментировал @ALirezaKHajepo1.

Ряд комментаторов написали о том, что поддерживают решение Пелоси приехать на Тайвань, они считают, что Тайвань должен быть независимым и самостоятельным государством, а США могут им помочь.

«Нэнси меня вообще не впечатлила. Но я очень рад, что США заявили о своем присутствии на Тайване. Мы должны их поддерживать, сто процентов. Тайваньцы долго жили под давлением, и не нужно, чтобы они жили под властью рабовладельческого коммунистического китайского правительства», — считает @single98 258 294

Среди комментаторов есть те, кто считает китайского президента Си Цзыньпина диктатором, которому пора уйти.

«Я не американец, я не считаю, что она много стоит. Но я рад, что она туда приехала. Мир переворачивается. И если страны свободного мира хотят общаться друг с другом, тогда они могут это делать. И для этого не нужно разрешение какого-то диктатора», — ответил @YorkDucks.

Некоторые пользователи уверены, что миру необходимо избавиться от лидерства какой-то определенной страны. Они считают, что сейчас миром правят США, Китай и Россия, но по какой-то причине именно США должны помочь всему миру стать свободными.

«Нэнси Пелоси нужно больше власти. Никакая нация не должна преклоняться перед другой, будь то Америка, Китай или Россия. Все страны должны быть равными и независимыми», — написал @TheKartikKhatri.

Часть пользователей предложили Китаю сидеть и подчиняться Америке, оставить Тайвань и дальше жить спокойно.

«Китаю нужно отступить. Вся эта ситуация слишком опасная. Уберите руки подальше от Тайваня, продолжайте делать рождественские украшения и всю остальную ерунду, которая никому не нужна, и всё будет спокойно», — написал @42_spurs.

Ряд пользователей назвали Тайвань второй Украиной, они предположили, что американское вмешательство вновь окажется безнаказанным, а люди будут долго страдать.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

«Пелоси полностью изолирована от каких-либо последствий, неважно, что она сделает. А обычные люди, которые там живут, будут в беде, когда начнется агрессия. Вторая Украина», — прокомментировал @omot777.

«Честно, этой демократке пора отойти назад, пока она не начала мировую войну, в которой США не будут сражаться», — посоветовал @TheProG__.

«Я надеюсь, китайцы ответят, я устал от того, что американцы думают, что им можно все. Мне кажется, самое время показать, что не стоит совать свой нос куда не надо», — считает @KenTierney3.

«Это нарушение против Китая, Пелоси психопатка! Ее нужно наказать, потому что она нарушает безопасность в мире. Время начать войну против США! Я поддерживаю Китай! Если в Великобритании такие же идиоты, то они следующие!» — отметил @Elevate15 649 186.