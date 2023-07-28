Вашингтон, 29 июля, 2023, 02:30 — ИА Регнум. Оборонную помощь Тайваню на 345 миллионов долларов распорядился выделить президент США Джозеф Байден. Об этом сказано в распространённом 28 июля меморандуме.

Иван Шилов ИА REGNUM Влияние США на Тайвань

Как указано в документе, глава Белого дома поручил госсекретарю США распорядиться о выделении 345 миллионов долларов «на оборонную продукцию и услуги Пентагона, а также на обучение и подготовку в военной сфере в качестве помощи Тайваню».

По данным телеканала ABC, военная помощь будет выделена из резервов Министерства обороны США. Планируется, что в пакет войдут переносные зенитно-ракетные комплексы, огнестрельное оружие, ракеты, средства разведки и наблюдения.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Госдепартамент США одобрил возможную продажу Тайваню вооружения, боеприпасов и оборудования в рамках двух запросов. Общая сумма обоих сделок оценивается в 440 миллионов долларов.

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Соединённым Штатам нужно быть готовыми к вооружённому противостоянию с Китаем из-за Тайваня, но назвать эту угрозу неминуемой нельзя. Остин уточнил, что к этой угрозе США должны быть готовы всегда.

В свою очередь 5 июля минобороны Китая заявило, что новые поставки США вооружений Тайваню превращают остров в пороховую бочку. В ведомстве подчеркнули, что Вашингтон не учитывает ключевые озабоченности Пекина и вмешивается во внутренние дела Китая.