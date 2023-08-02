Москва, 2 августа, 2023, 15:28 — ИА Регнум. Вашингтон видит неудачи киевского режима на линии соприкосновения и понимает обречённость Украины, а потому переходит к минимальному финансированию Киева, переключаясь на Тайвань, тем более что соперничество с Китаем понимают все американцы. Таким мнением в беседе с ИА Регнум поделился руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.

Иван Шилов ИА Регнум

Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что президент США Джо Байден хочет попросить Конгресс оплатить оружие Тайваню из бюджета для Украины на фоне растущих угроз со стороны Китая. В случае одобрения Конгрессом Тайвань впервые получит оружие через систему, финансируемую налогоплательщиками США, известную как «иностранное военное финансирование».

По мнению Колташова, в рамках приближающейся предвыборной кампании в США действующее руководство страны считает целесообразным и правильным шагом сместить фокус внимания с провального и затратного участия в конфликте на Украине на понятное и исходящее из национальных интересов противостояние Китаю.

«Вашингтон может перейти к минимальному финансированию киевского режима, сделав вывод, что оно обречено, и переключившись на Тайвань. Теперь американцы будут больше ставить на Тайвань, рассчитывая заблокировать Китай, разрушить китайские торговые позиции. И для этого потребуются фонды, которые изначально предполагались для Украины. Если деньги, которые тратились на никому непонятную Украину, пытающуюся противостоять России, вдруг начнут поступать против основного врага США, американские граждане это поймут», — рассказал Колташов.

Эксперт пояснил, что если сохранится один денежный канал — из бюджета на Украину, то так будет удобно перенаправлять средства, изначально заложенные на нужды Киева, но не израсходованные, на Тайвань. По словам Колташова, американским избирателям будет понятно, если Конгресс переключит внимание со спонсирования Украины на Тайвань, поскольку Китай «вызывает ужас» у огромной массы американских граждан.

О том, что Китай — это главная угроза и соперник для США, также заявил и политолог, ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин. Он назвал очевидным решение Вашингтона перейти к спонсированию вооружения на Тайвань.

«Если из двух регионов выбирать, то Азиатско-Тихоокеанский — это приоритет. Растущий Китай — это главная угроза для США. Очевидно, что на этом фоне Украина и Восточная Европа — периферия. В США сформировался не только антироссийский вектор, но и антикитайский, поэтому деньги пройдут без особых проволочек», — отметил Блохин.

Политолог обратил внимание на то, что недавние прогнозы американской исследовательской корпорации RAND показали, что к 2030 году Китай сравняется по объёмам ВВП с США, а потом пойдёт дальше вверх. Поэтому, по мнению эксперта, очевидно, что Вашингтон всеми силами пытается затормозить такой рост Пекина, а сделать это можно, если вовлечь Китай в локальный конфликт. Также Блохин выразил уверенность, что Конгресс поддержит решение администрации президента.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что оказываемая США властям Тайваня военная помощь якобы никак не отразится на военных поставках Украине. Остин указал на важность использования всех доступных механизмов для предоставления помощи тайваньской администрации.

В свою очередь, 5 июля минобороны Китая заявило, что новые поставки США вооружений Тайваню превращают остров в пороховую бочку. В ведомстве подчеркнули, что Вашингтон не учитывает ключевые озабоченности Пекина и вмешивается во внутренние дела Китая.