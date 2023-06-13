Американцы всерьёз обеспокоены приближением Китая к своим границам. Уже в ближайшем будущем рядом с территорией США может появиться китайский разведывательный объект: по некоторым данным, он будет расположен в 161 км от американского штата Флорида. Американская пресса, в частности, The Washington Post, The Wall Street Journal и Reuters, со ссылкой на источники утверждает: Народно-освободительная армия Китая (НОАК) и кубинское руководство достигли секретного соглашения о создании на острове базы для электронной слежки за США. Это называют «новым дерзким геополитическим вызовом Пекина».

Сергей Корсун ИА REGNUM

С помощью разведывательного объекта китайские специалисты получат возможность перехватывать электронные сообщения с юго-востока Соединенных Штатов. На этой территории у американцев расположено большое число военных баз. Также китайцы смогут отслеживать передвижение американских кораблей.

В Белом доме, впрочем, поспешили опровергнуть информацию американской прессы. Точнее, по словам американских чиновников, упомянутая база существует на Кубе ещё с 2019 года, и в ЦРУ пристально следят за её деятельностью. Собеседник американских изданий подчеркнул, что Китай имеет множество подобных объектов по всему миру, чтобы «расширить сбор разведывательных данных». Такую же версию ранее опубликовало и Politico — его источники утверждали, что объект на Кубе и ранее, еще до прихода к власти Джо Байдена, использовался китайцами для сбора данных о США.

Госсекретарь Энтони Блинкен заверил, что США «осложнили» Китаю процесс размещения его военных или разведывательных объектов за рубежом и привел в пример наращивание китайцами мощностей по сбору данных на Кубе, которое, как утверждает глава Госдепа, удалось «затормозить».

В любом случае председатель и зампред комиссии Сената по безопасности демократ Марк Уорнер и влиятельный республиканец Марко Рубио (сенатор от Флориды и негласный лидер кубинской диаспоры в США) сделали заявление: они «глубоко обеспокоены» перспективой того, что «Гавана и Пекин работают вместе, нацеливаясь на Соединенные Штаты».

В МИД Кубы опровергли публикации СМИ. Замглавы дипломатического ведомства Карлос Фернандес назвал публикацию WSJ «лживой и необоснованной», а следом аналогичное опровержение пришло и из Пекина. Но такое поведение вполне понятно: даже если информация американцев верна, ни Гавана, ни Пекин не хотят раздражать Вашингтон — как минимум из-за наличия у американцев санкционного рычага давления.

«Советы следят…»

С 1967 по 2002 годы на Кубе, в местечке Лурдес к югу от Гаваны, действовал крупнейший советский, а затем российский центр радиоэлектронной разведки, расположенный всего в 150 километрах от города Ки-Уэст, штат Флорида. «Советы следят за коммерческими американскими спутниками, за связью военных и торговых судов, за космическими программами НАСА на мысе Канаверал. С Лурдеса Советы могут прослушивать и телефонные переговоры в Соединенных Штатах», — говорилось в совместном докладе Госдепартамента и Пентагона от 1985 года.

Утверждалось, что на пике холодной войны в Лурдесе работало до 1,5 тыс. специалистов из КГБ, ГРУ, кубинского Управления разведки (DI) и разведслужб стран Варшавского договора.

Радиоэлектронный центр в Лурдесе был закрыт в 2002 году. Как сообщалось, это произошло из экономических (её аренда обходилась в 200 млн долларов ежегодно) и, возможно, политических соображений — после 11 сентября 2001 года Москва ещё рассматривала США как партнёра в борьбе с международным терроризмом.

Сообщения о том, что россияне могут вернуться на базу в Лурдесе, стали появляться после 2014 года. В 2016-м замминистра обороны России Николай Панков в Госдуме упомянул: Минобороны занимается проработкой вариантов возобновления работы военных баз на Кубе и во Вьетнаме (по всей видимости, имелся в виду пункт материально-технического обеспечения ВМФ в Камрани). Но два года спустя МИД России опроверг появившиеся тогда в западных СМИ очередные сообщения о «возвращении русских» на кубинскую базу.

Китайский камень в американский огород

Слухи о создании китайской базы на Кубе ходят уже долгие годы. Но речь всё же идёт не о полноценной военной базе, а о некоем объекте радиоэлектронной разведки, сказал ИА Регнум старший научный сотрудник Институт Китая и современной Азии РАН, эксперт Центра анализа стратегий и технологий Василий Кашин.

«Ещё более 10 лет назад были первые публикации со ссылкой на «мутные» источники о том, что у китайцев на Кубе есть некий объект радиоперехвата для радиотехнической разведки.

В некоторых случаях писали, что он чуть ли не на базе российского объекта в Лурдесе, — отметил эксперт. — Подтверждения этой информации не было: правда это или вымысел, мы не знаем, но такое, бесспорно, писали».

Вообще «китайцы довольно сдержанны в вопросе военного сотрудничества с Кубой», отметил Кашин. С другой стороны, указал эксперт, политика Пекина постепенно ужесточается. «В целом исключать вариант с таким объектом нельзя, но информация нуждается в перепроверке», — осторожно отметил специалист.

Появление такого объекта на территории Кубы, конечно, было бы неприятным камнем в огород США, ведь американская территория находится довольно близко, сказал ИА Регнум профессор кафедры теории и истории международных отношений факультета международных отношений СПбГУ Виктор Хейфец.

«Замечу, что со времён «Лурдеса» всё изменилось. База позволяла прослушивать до четверти всех телефонных разговоров на территории США, но это было во времена аналоговой телефонной связи, — отметил собеседник. — Сейчас же технические возможности прослушивания изменились, но разведывательный объект под боком американцам бы не понравился. Даже если у него меньше возможностей, само такое существование для американцев очень неприятно. Кое-какую информацию оттуда всё равно можно было бы собирать».

Латинская Америка на «Шёлковом пути»

Заинтересованность кубинской стороны понятна. По утверждению источников The Wall Street Journal, Пекин заплатит Гаване за размещение разведывательного объекта несколько миллиардов долларов. Помимо этого власти острова неоднократно говорили о важности экономического взаимодействия с Китаем — это касалось как торговли, так и гуманитарной помощи во время пандемии коронавируса.

В 2021 году в рамках глобального китайского экономического и логистического проекта «Один пояс — один путь» между КНР и Кубой было подписано крупное соглашение об участии китайских компаний в программе модернизации кубинского энергетического сектора.

Интерес Пекина к энергетической отрасли латиноамериканских стран известен. Так, например, в 2019 году гонконгская компания China Yangtze Power International, «дочка» одной из крупнейших энергетических фирм КНР, за 3,6 млрд долларов приобрела крупнейшего в Перу поставщика электроэнергии Luz del Sur.

Критики уже заявили, что страны-гиганты наподобие Китая посредством таких программ получают не только экономический рычаг давления, но и доступ к инфраструктуре и сырью.

Помимо огромной роли в экономике Кубы Китай имеет виды на определённые инвестиции в страну, и Гавана довольно сильно ориентируется на сотрудничество с Китаем, отметил Кашин.

«Для Гаваны такое сотрудничество имеет большие выгоды, и она может на многое ради этого пойти, — отмечает эксперт. — Но насколько реально на Кубу зашли китайцы — надо проверять. Если брать другие аспекты военно-технического сотрудничества Китая в регионе, то мы знаем, что китайцы были очень аккуратны именно с Кубой, но при этом целому ряду латиноамериканских стран они поставляли вооружение и за деньги, и в качестве помощи, а Кубе его не давали. Но, возможно, сейчас всё изменилось».

Показательно, что первой латиноамериканской страной, которую председатель КНР Си Цзиньпин посетил после XX съезда КПК (фактически утвердившего единоличную роль Си во внутренней и внешней политике Китая), стала именно Куба — в ноябре 2022 года председатель встретился с президентом Кубы, первым секретарём ЦК правящей компартии Мигелем Диас-Канелем. Американская пресса называет Кубу «китайским братом на заднем дворе США», отмечала тогда (возможно, не без удовлетворения) газета ЦК КПК «Хуаньцю шибао».

Китайское присутствие, отметим, усиливается не только на Кубе. К инициативе «Один пояс — один путь» подключились в том числе более десятка государств Центральной и Южной Америки и Карибского бассейна. Это не только, например, Венесуэла, Никарагуа и Боливия, но и Чили, и Аргентина, и такие страны из традиционной американской сферы влияния, как Доминиканская республика, Ямайка и Панама.

Показательно, что еще один традиционный «клиент» США — Гондурас — недавно разорвал дипотношения с Тайванем (Гондурас оставался одной из немногих стран, признавших де-юре тайваньскую «Китайскую республику») и открыл посольство КНР. Как отмечало 11 июня Al Jazeera, на открытие дипмиссии в гондурасской столице Тегусигальпе лично прибыл глава МИД Китая Цинь Ган. К слову, до назначения на этот пост в декабре прошлого года Цинь был послом КНР в Вашингтоне.

А что Россия?

Если во второй половине XX века очевидным конкурентом США за влияние на бывшем «заднем дворе» был Советский Союз, то сейчас, похоже, эту роль играет не столько Россия, сколько Китай. Москва не проигрывала Пекину военное присутствие в Латинской Америке, поскольку Россия свернула его задолго до начала китайской активности в регионе, считает Кашин.

«Говорить сейчас о каком-то российско-китайском соперничестве в Латинской Америке крайне смешно, потому что это игроки совершенно разного веса. Если брать экономику, то товарооборот Китая с регионом — несколько сот миллиардов долларов. У России даже отдалённо сравнимого присутствия там нет», — считает собеседник.

Виктор Хейфец сравнил отношения России, Китая и Кубы с треугольником, где страны, с одной стороны, конкурируют, а с другой — сотрудничают: «Мы не претендуем на то, чтобы восстановить исключительное влияние, какое было у СССР на Кубе. Сегодня у Китая товарооборот с Кубой меньше, чем был раньше, — он сильно просел во время пандемии: было 3,5 млрд, сейчас же 1,5 млрд».

Россия не ставит задачи создать на Кубе базу или центр, и это неоднократно подчёркивалось компетентными ведомствами, резюмировал эксперт. По его словам, если бы эта база появилась, то СМИ узнали бы об этом в момент появления, а не за месяц или за два. При этом традиционные политические контакты Москвы и Гаваны сохраняются (а точнее, восстанавливаются после спада в 1990-е). Так, осенью 2022 года кубинский президент Мигель Диас-Канель вместе с делегацией приезжал с визитом в Россию, а впоследствии и российские чиновники также неоднократно посещали Гавану.